هل حان أخيراً موعد التوزيع المجاني لعملة ميتاماسك (MetaMask-MASK)؟ موقع غامض لإتمام عملية الاستلام يُعيد إشعال التكهنات

يعود الحماس المتجدد إلى اكتشاف موقع إلكتروني مَحميّ بكلمة مرور يُعتقد أنه البوابة التي تخص المطالبة بعملة ميتاماسك (MetaMask)، ما أدى إلى ارتفاع احتمالات إطلاق العملة في عام 2025 إلى 35% وفقاً لبيانات سوق التوقعات.

أعاد نطاقٌ إلكترونيٌّ جديد مُرتبط بمحفظة MetaMask إشعال التكهنات حول احتمال قرب إطلاق عملية التوزيع المجاني المنتظرة لعملة ميتاماسك (MetaMask)، فقد أثارَ ظهور بوابة استلام محميةٍ بكلمة مرور على العنوان claim(.)metamask(.)io موجة واسعة من التوقعات التي تقول بأن محفظة الكريبتو الشهيرة المبنية على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum blockchain) والتابعة لشركة Consensys تستعد لإطلاق عملية التوزيع المجاني لعملتها المُنتظرة منذ زمن.

INTEL: MetaMask has registered a domain for claiming MetaMask tokens, suggesting the airdrop may be near — Solid Intel 📡 (@solidintel_x) October 27, 2025

إلى أي مدى اقترب موعد التوزيع المجاني لعملة ميتاماسك (MetaMask)؟ العد التنازلي يبدأ الآن

تم رصد النطاق الإلكتروني للموقع هذا الأسبوع، وهو يتضمَّن صفحة تسجيل دخول تطلب مصادقة المستخدمين من دون أن تقدّم أي معلومات إضافية. ورغم أن MetaMask لم تؤكّد رسمياً أي صلةٍ لها بهذا الموقع، فإن محللي البلوكتشين وأعضاء المجتمع التقني يرون أن تصميمه وبنية النطاق يتماشيان مع النمط المعتمد ضمن النظام التقني الرسمي لمحفظة MetaMask.

يأتي هذا الاكتشاف متزامناً مع إطلاق برنامج المكافآت “MetaMask Rewards”، وهو نظام ولاء قائم على النقاط تم الإعلان عنه مطلع الشهر الجاري، ما زاد من حدّة التكهنات حول قرب تفعيل صفحة المطالبة بالعملة. وفي بداية تشرين الأول/أكتوبر، كشفت MetaMask عن مبادرة مكافآتٍ بقيمة 30 مليون دولار تهدف إلى دفع المستخدمين للتفاعل على البلوكتشين.

المصدر: MetaMask

ويتيح هذا البرنامج للمشاركين كسبَ نقاط مكافأة مقابل مبادلة العملات الرقمية ونقل الأصول عبر أدوات الربط وغيرها من التفاعلات ضمن بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، لا سيّما تلك التي تتم على بلوكتشين Linea، وهي حل توسع من الطبقة الثانية لبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) تابعةٍ لشركة Consensys. ويرى مراقبون في القطاع أن هذه النقاط المكتسبة قد تُشكّل لاحقاً معيارَ الأهلية لاستلام عملة ميتاماسك (MetaMask) ضمن عملية توزيع مجاني مُحتمل.

وكان المدير التنفيذي لشركة Consensys -جو لوبين (Joe Lubin)- قد أكّد سابقاً أن عملة ميتاماسك (MetaMask) ستصدُر “أقرب ممّا يتوقعه الجميع”، واصفاً الخطوة بأنها مرحلةٌ نحو مزيد من اللامركزية. وأوضح لوبين أن نظام المكافآت يُشكّل “جسراً بين وظائف المحفظة في عالم التمويل اللامركزي ومرحلتها التالية من اللامركزية”، ما يدعم التوقعات المتزايدة بقرب إطلاق العملة حقاً.

بذلك، ارتفعت احتمالات إطلاق عملة ميتاماسك (MetaMask) خلال هذا العام بشكلٍ ملحوظٍ في أسواق التوقعات. ففي منصة Polymarket، يقدّر المتداولون الآن احتمال حدوث توزيع مجاني للعملة قبل نهاية العام بنسبة 19%، وهو ارتفاع حاد مقارنةً بالتوقعات السابقة.

مع ذلك، لا يعتقد الجميع أن صفحة الاستلام الجديدة تُشير بالضرورة إلى إطلاق وشيكٍ لعملة ميتاماسك (MetaMask)، إذ صرّح مدير المنتجات في kMetaMas -كريستيان مونتويا (Christian Montoya)- بأن الشركة تعمل على إطلاق برنامج ولاء جديد ضمن المرحلة الأولى من نظام المكافآت، لكنه حذّر المستخدمين من محاولات التصيّد الإلكتروني قائلاً: “لن تحتاجوا إلى البحث عن حساب مجهول على وسائل التواصل الاجتماعي يمنحكم رابطاً لاستلام عملة ميتاماسك (MetaMask)، فكلُّ شيء سيكون داخل المحفظة نفسها وعلى موقعنا الرسمي”.

محفظة MetaMask تتحوّل إلى منصة تمويل لامركزي متكاملة مع تزايد الشائعات حول عملة ميتاماسك (MetaMask)

تعود الشائعات حول إطلاق عملة ميتاماسك (MetaMask) إلى عام 2021، حين بدأ المطوّرون لأول مرة بطرح فكرة الملكية المجتمعية عبر عملة حوكمة.

Every 6 months @MetaMask teases about an airdrop, drives volume to their swaps/bridges and when they have farmed a few million they go silent.



Been hearing an airdrop since 2021, and now they come out with a point system, nice way to farm more and not care about OGs/supporters.… — 0000.eth (@Epicvillages) October 4, 2025

رغم هذا، لم تُقدم MetaMask حتى الآن على تأكيد أي خططٍ ملموسةٍ للتوزيع، رغم التوسعات المتعددة التي شهدها نظامها التقني، بدءاً من مبادلة العملات الرقمية وأدوات الربط وصولاً إلى تضمينها مؤخراً لتداول عقود المشتقات على البلوكتشين. وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر، قدّمت المحفظة ميزة MetaMask Perps التي تتيح للمستخدمين تداول العقود الآجلة الدائمة مباشرةً من داخل المحفظة.

✨ MetaMask Unleashes “CEX Killer” With New In-Wallet Perps Trading



MetaMask has entered the on-chain derivatives market with the launch of perpetual futures trading directly inside its mobile app, a move seen as a challenge to centralized exchanges.https://t.co/TZvpKKxLZO pic.twitter.com/Aouwt2guFJ — Cryptonews.com (@cryptonews) October 8, 2025

ويشكّل هذا الإطلاق خطوةً إستراتيجية محورية لمحفظة MetaMask في مسارها لأن تُصبح منصة تداولٍ شاملة، ما يضعها في منافسةٍ مباشرة مع المنصات المركزية (CEXs) الرائدة مثل Binance وOKX.

وفي آب/أغسطس الماضي، أظهرت مناقشات الحوكمة الداخلية وجود خطة لإطلاق عملة مستقرة خاصة تُعرف باسم ميتاماسك يو إس دي (MetaMask USD-mUSD) بالتعاون مع شركة Stripe. ومن المفترض أن تعمل العملة على شبكة M⁰ المُخصّصة للإصدار والتسوية اللامركزية، بحيث تقدّم بديلاً مدعوماً بالعملات التقليدية عن العملات المستقرة الحالية مثل عملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC) وعملة تيثر (Tether-USDT). وعلى الرغم من إزالة الاقتراح لاحقاً من وثائق الحوكمة، أكدت مصادرُ مقرّبةٌ من المشروع أن عمليات التطوير ما تزال جارية حتى الآن.

🪪 MetaMask adds Google and Apple login to simplify wallet access, eliminating the need for complex seed phrase management.#MetaMask #Wallethttps://t.co/jjy80DdR9e — Cryptonews.com (@cryptonews) August 27, 2025

في مطلع الشهر ذاته، قامت MetaMask بإطلاق ميزة تسجيل الدخول الاجتماعي، والتي تُمكّن المستخدمين من إنشاء محافظ جديدة أو استعادة محافظهم القائمة باستخدام حساباتهم على Google أو Apple، في إطار مساعٍ شاملةٍ لتسهيل عملية الانضمام للمُستخدمين الجدد مع الإبقاء على مبادئ الحفظ الذاتي للأصول. ويأتي التلميح الأخير من MetaMask في سياق تزايد التكهنات بشأن موجةٍ جديدة من التوزيعات المجانية ضمن قطاع الكريبتو.

عودة موسم التوزيعات المجانية: إطلاق عملة لينيا (Linea-LINEA) يشعل موجة من عمليات التوزيع الجديدة

أطلقت شركة Consensys في سبتمبر/أيلول عملة لينيا (Linea)، والتي شهدت توزيعاً لأكثر من 9 مليار عملة على المستخدمين المؤهلين، ما دفع عدداً من المشاريع الكبرى في عالم الويب الثالث (Web3) إلى السير على خطاها.

🤔 Linea has promised to launch its token soon. Can it revive the struggling L2 market after failures like Scroll?#Linea #L2 #Airdrophttps://t.co/1L8mznI06P — Cryptonews.com (@cryptonews) February 10, 2025

من جانبها، أعلنت منصّة Polymarket اللامركزية -المتخصصة بأسواق التوقعات- عن خططها لإطلاق عملة بوليماركت (Polymarket-POLY) من خلال توزيع مجاني رجعي (Retroactive Airdrop)، وذلك خلال الأسبوع الماضي. وأوضحَ مدير التسويق في المنصة ماثيو مودابر (Matthew Modabber) أن الهدف من المشروع هو ابتكار عملةٍ تتمتّع “باستخداماتٍ وظيفيةٍ حقيقية وطويلة الأمد”.

في مكانٍ آخر، لا تزال التوقعات قائمة بشأن بلوكتشين بيس (Base blockchain) حل الطبقة الثانية التابعة لمنصة Coinbase، فقد أظهرت مؤشرات حديثةٌ إلى أنها قد تدرس إطلاق عملة رقمية خاصة بها رغمَ نفيها لذلك سابقاً.

يأتي هذا التطور تزامناً مع النجاح اللافت لتوزيع عملة لينيا (Linea)، الأمر الذي زاد من الاعتقاد بأنَّ سوق العملات الرقمية يشهد بداية موجةٍ جديدة من “موسم التوزيعات المجانية”.

رغم ذلك، تظل MetaMask المشروع الأكثرَ انتظاراً ضمن هذه الفئة، إذ تضم أكثر من 30 مليون مستخدم نشطٍ شهرياً، الأمر الذي يجعل من أي عملية توزيع مجاني مُحتملةٍ لعملة ميتاماسك (MetaMask) حدثاً ذا أهمية تاريخية في عالم التمويل اللامركزي إذا تم تأكيده.

ختاماً، فقد أكدت الشركة مراراً أن نظام المكافآت الذي تعتمده تم تصميمه لتحقيق مشاركةٍ مُستدامةٍ وطويلة الأجل، وليس لتشجيع عمليات تزويد السيولة أو التداول قصير الأمد. هنا، أشارَ المطورون إلى أن بنية تصميم البرنامج تهدف إلى تحليل سلوك المستخدمين واستمرارية نشاطهم عبر تطبيقات DeFi، بدلاً من تحفيز تقلباتٍ مؤقتةٍ في حجم المعاملات.