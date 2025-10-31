[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 31 أكتوبر 2025 – السوق يتراجع مع تصدر رموز الذكاء الاصطناعي موجة البيع؛ سعر الإيثيريوم ينخفض دون 3,900 دولار

شهدت أسواق العملات الرقمية تراجعات واسعة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قادتها رموز الذكاء الاصطناعي. ووفقًا لبيانات SoSoValue، انخفض قطاع الذكاء الاصطناعي بنسبة 8.6%، مع خسائر حادة في Virtuals Protocol (VIRTUAL) وFartcoin (FARTCOIN) وChainOpera AI (COAI) التي هبطت بنحو 42%. تراجع الإيثيريوم (ETH) بنسبة 2.15% ليهبط دون 3,900 دولار، بينما انخفض البيتكوين (BTC) مؤقتًا إلى ما دون 107,000 دولار قبل أن يتعافى جزئيًا.

أما في القطاعات الأخرى، فقد شهدت العملات من الطبقة الأولى (Layer-1) والتمويل اللامركزي (DeFi) والميم (Meme) والطبقة الثانية (Layer-2) أداءً سلبيًا كذلك، في حين خالفت بعض الأصول الاتجاه وسجلت مكاسب طفيفة، مثل WhiteBIT Token (WBT) وeCash (XEC) وMemeCore (M) وAERO.

لكن ما المستجدات الأخرى في عالم العملات الرقمية اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة أدناه.