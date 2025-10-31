BTC $110,279.08 1.95%
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 31 أكتوبر 2025 – السوق يتراجع مع تصدر رموز الذكاء الاصطناعي موجة البيع؛ سعر الإيثيريوم ينخفض دون 3,900 دولار

أحمد سلام
أحمد سلام
شهدت أسواق العملات الرقمية تراجعات واسعة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قادتها رموز الذكاء الاصطناعي. ووفقًا لبيانات SoSoValue، انخفض قطاع الذكاء الاصطناعي بنسبة 8.6%، مع خسائر حادة في Virtuals Protocol (VIRTUAL) وFartcoin (FARTCOIN) وChainOpera AI (COAI) التي هبطت بنحو 42%. تراجع الإيثيريوم (ETH) بنسبة 2.15% ليهبط دون 3,900 دولار، بينما انخفض البيتكوين (BTC) مؤقتًا إلى ما دون 107,000 دولار قبل أن يتعافى جزئيًا.

أما في القطاعات الأخرى، فقد شهدت العملات من الطبقة الأولى (Layer-1) والتمويل اللامركزي (DeFi) والميم (Meme) والطبقة الثانية (Layer-2) أداءً سلبيًا كذلك، في حين خالفت بعض الأصول الاتجاه وسجلت مكاسب طفيفة، مثل WhiteBIT Token (WBT) وeCash (XEC) وMemeCore (M) وAERO.

لكن ما المستجدات الأخرى في عالم العملات الرقمية اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة أدناه.

افتتاح السوق الآسيوية: سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) يستقر دون مستوى 109,000$ مع تحقيق أسواق وول ستريت مكاسب بدعم من أرباح شركات التكنولوجيا القوية
2025-10-31 15:38:25
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): هل تشعل مراهنة بنك نورديا بمبلغ 648 مليار يورو الموجة الصاعدة القادمة؟
2025-10-31 15:34:25
أفضل العملات الرقمية للشراء اليوم مع تراجع السوق عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC): عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة زي كاش (Zcash-ZEC) وعملة هايبرليكويد (Hyperliquid-HYPE)
2025-10-31 11:56:51
كوينبيس (Coinbase) تستحوذ على 2,772 عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) في الربع الثالث، وأرباحها تتجاوز تقديرات وول ستريت
2025-10-31 09:32:56
مؤسسة إيثيريوم تطلق موقعاً إلكترونياً يتيح التمثيل الرقمي للأصول الملموسة (RWAs) وإعادة الرهن مع مزايا خصوصية آلية المعرفة الصفرية (ZK) 
2025-10-30 23:26:00
توقعات سعر عملة كاردانو (Cardano-ADA): إدراج العملة في صندوق REX-Osprey لأفضل 10 أصول رقمية قد يُمهّد لارتفاع بنسبة 120% نحو 1.50$
2025-10-30 21:32:00

افتتاح السوق الآسيوية: سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) يستقر دون مستوى 109,000$ مع تحقيق أسواق وول ستريت مكاسب بدعم من أرباح شركات التكنولوجيا القوية
2025-10-31 15:38:25
أخبار
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): هل تشعل مراهنة بنك نورديا بمبلغ 648 مليار يورو الموجة الصاعدة القادمة؟
2025-10-31 15:34:25
