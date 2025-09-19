أكبر بنك رقمي في أمريكا اللاتينية Nubank يخطط لاعتماد العملات المستقرة المرتبطة بالدولار

كشف الرئيس السابق للبنك المركزي البرازيلي والنائب الحالي لرئيس بنك نوبنك (Nubank) -روبرتو كامبوس نيتو (Roberto Campos Neto)- عن خطط البنك لتجربة نظام دفع يعتمد على العملات المستقرة.

يستعد بنك نوبنك (Nubank) -أكبر بنك في أمريكا اللاتينية- لتضمين العملات المستقرة المرتبطة بالدولار في أنظمة الدفع، بدءاً من بطاقات الائتمان.

أبرز النقاط: يعتزم نوبنك اختبار عمليات الدفع بالعملات المستقرة المرتبطة بالدولار عبر بطاقات الائتمان.

كامبوس نيتو يرى أن العملات الرقمية بدأت بالانتقال تدريجياً من كونها مخزناً للقيمة إلى أداة للدفع.

تسارع تبني العملات المستقرة في أميركا اللاتينية وسط ازدياد التضخم وعدم استقرار العملات المحلية.

خلال مشاركته في فعالية Meridian 2025 يوم الأربعاء، كشف الرئيس السابق للبنك المركزي البرازيلي والنائب الحالي لرئيس بنك نوبنك (Nubank) -روبرتو كامبوس نيتو (Roberto Campos Neto)- عن خطط البنك لتجربة نظام دفع يعتمد على العملات المستقرة، وشدَّد على أهمية تقنية البلوكتشين في ربط الأصول الرقمية بالنظام المصرفي التقليدي.

نوبنك يعوّل على تغير استخدامات العملات المستقرة

أشار كامبوس نيتو إلى أن معظم استخدامات العملات الرقمية اليوم تقتصر على كونها مخزناً للقيمة أكثر من كونها وسيلة دفع، إلا أن هذا الاتجاه يشهد تحولاً تدريجياً. وأضاف: “علينا معرفة أسباب هذا التغير”، مُشيراً إلى ضرورة أن تُطوّر البنوك خدماتها عبر قبول الودائع المُمثّلة رقمياً، وتمكين إصدار الائتمان المدعوم بالأصول الرقمية.

ويُعتبر دخول نوبنك إلى سوق العملات المستقرة استمراراً لتوسّعه في قطاع العملات الرقمية. فهذا البنك الذي يتخذ من ساو باولو مقراً ويخدم أكثر من 100 مليون عميل في البرازيل والمكسيك وكولومبيا، دخل سوق الكريبتو عام 2022 عبر الاستثمار بعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وتقديم خدمات تداول العملات الرقمية.

وفي أوائل عام 2025، بدأ البنك بدعم عملاتٍ بديلة مثل عملة كاردانو (Cardano-ADA) وعملة كوزموس (Cosmos-ATOM) وعملة نير بروتوكول (Near Protocol-NEAR) وعملة ألجوراند (Algorand-ALGO).

تشهد البرازيل موجة قوية من تبني العملات المستقرة؛ ففي شباط/فبراير الماضي، كشف رئيس البنك المركزي أن 90% من نشاط العملات الرقمية في البلاد مرتبط بالعملات المستقرة، ويعود ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم وتقلب أسعار الصرف، لتُمثل العملات المستقرة المرتبطة بالدولار مثل عملة تيثر (Tether-USDT) وعملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC) بدائل أكثرَ جاذبية.

ولا يقتصر الأمر على البرازيل، بل يمتد أيضاً إلى الدول المجاورة. فمثلاً في الأرجنتين التي تجاوز التضخم فيها 100%، شكلت العملات المستقرة أكثر من 70% من إجمالي مشتريات العملات الرقمية في عام 2024 وفقاً لمنصة Bitso. أما في فنزويلا التي بلغ معدل التضخم السنوي فيها 229% في أيار/مايو، أصبحَ استخدام عملاتٍ مثل عملة تيثر (Tether) شائعاً في المعاملات اليومية، إذ تم تنفيذ ما يقارب نصف المعاملات التي تقل قيمتها عن 10,000$ بالعملات المستقرة. كذلك، غيّرت بوليفيا سياستها ورفعت الحظر عن العملات الرقمية في عام 2024، كما وقعت اتفاقية مع السلفادور من أجل تعزيز تبنيها، ليدعم البنك المركزي البوليفي حالياً الآن عمليات الدفع بعملة بيتكوين (Bitcoin) والعملات المستقرة ضمن نظامه المالي.

سنُ قانون GENIUS بدعم من ترامب يساهم في زيادة تبني الولايات المتحدة للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار

على الصعيد العالمي، عزّزت الولايات المتحدة موقعها مع إقرار قانون GENIUS الذي وقعه الرئيس ترامب مؤخراً، بهدف ترسيخ هيمنة الدولار من خلال دعم العملات المستقرة المرتبطة به في الأسواق العالمية.

BIG NEWS@MoneyGram, serving 50M people in 200 countries, is adopting stablecoins.



Powered by Crossmint Wallets + stablecoin infra.



This is the future of cross-border finance 👇 pic.twitter.com/dyJJZd153j — Crossmint (@crossmint) September 17, 2025

من ناحيتها، تتوقع وزارة الخزانة الأميركية أن تتجاوز قيمة سوق العملات المستقرة 2 تريليون دولار بحلول عام 2028، ما يُسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من السيولة، والتشغيل البيني، والتوافق التنظيمي عبر نظام الكريبتو التقني.

في هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة ريبل (Ripple) -براد جارلينجهاوس (Brad Garlinghouse)- أن قطاع العملات المستقرة مُهيأ لنمو هائل متوقعاً نمو قيمته السوقية من نحو 250 مليار دولار حالياً إلى 2 تريليون دولار في المستقبل المنظور، حيث صرَّح بقوله: “يعتقد الكثيرون أن القيمة السوقية للعملات المستقرة ستصل إلى ما بين 1-2 تريليون دولار خلال بضع سنوات”، مضيفاً أن شركة ريبل تتمتع بموقع إستراتيجي للاستفادة من هذا النمو.

في الوقت نفسه، تتحضر شركة ويسترن يونيون (Western Union) لمرحلةٍ جديدة من التحول الرقمي، حيث أبدت اهتماماً قوياً باستخدام العملات المستقرة لتحديث عمليات التحويلات المالية العالمية.