الهند تتجه لإطلاق عملة رقمية حكومية مدعومة من البنك المركزي الهندي (RBI)، والوزير يُحذر من العملات غير المدعومة

قد تُطلق الهند عملة رقمية وطنية مدعومة بضمان من البنك الاحتياطي الهندي (RBI).

أعلن وزير الاتحاد الهندي بيوش غويال (Piyush Goyal) أن بلاده ستُطلق عملة رقمية مدعومة بضمان من البنك الاحتياطي الهندي (RBI)، مشيراً إلى أن هذه العملة التي ستصدر عن البنك المركزي تهدف إلى توفير معاملاتٍ أسرع وأكثر قابلية للتتبّع مقارنة بالنظام المصرفي التقليدي.

وخلال حديثه في منتدى التعاون المالي بين الهند وقطر في الدوحة، أوضح غويال أن الهند لا تُشجّع التعامل بالأصول الرقمية التي تفتقر إلى غطاء حكومي أو أصول موازيةٍ ملموسةٍ بقوله: “نحن لا نُشجّع هذه النوعية من العملات لأننا لا نريد أن يجد أي شخص نفسه عالقاً في وقتٍ ما مع عملة رقمية بلا غطاء أو جهةٍ داعمة”.

بيوش غويال: “نحن فقط نفرض الضرائب عليها”

أفادت تقارير محلية بأن الوزير أوضح أن الهند فرضت ضرائب مرتفعة على العملات الرقمية غير المدعومة للحدّ من استخدامها دون اللجوء إلى حظر شاملٍ مُضيفاً أنه “فيما يتعلق بالعملات الرقمية غير المدعومة من الحكومة المركزية فلا يوجد حظر رسميٌّ عليها، لكننا نفرض على مستخدميها ضرائب مرتفعة جداً”.

ورغمَ تصدّر الهند قائمة تبنّي العملات الرقمية عالمياً هذا العام، فإن الضرائب المرتفعة المفروضة للحدِّ من الأنشطة غير المشروعة دفعت أكثر من 90% من أنشطة التداول الهندية للعملات الرقمية إلى الخارج بحسب تقرير مركز Esya.

فقد سبق لقطاع العملات الرقمية في الهند أن طالب الحكومة بتخفيض ضريبة أرباح رأس المال البالغة 30%، والاستقطاعات المفروضة بنسبة 1% على كل معاملةٍ رقمية.

خصائص عملة الروبية الرقمية الهندية تشبه نظيراتها للعملات المستقرة

أشار غويال إلى أن العملة الرقمية الحكومية المنتظرة ستتسم بسرعة تنفيذ المعاملات والصداقة للبيئة من خلال الاستغناء عن المعاملات الورقية، كما ستحملُ خصائص مشابهة للعملات المستقرة على غرار ما ورد في قانون GENIUS الأمريكي.

من جهتها، شدّدت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان(Nirmala Sitharaman) الأسبوع الماضي على ضرورة استعداد الدول “للتعامل” مع العملات المستقرة، سواء رحّبت بها أم لا، مؤكدةً أن العملات الرقمية باتت تؤثر بشكلٍ متزايد على النظام المالي العالمي.

وقالت الوزيرة خلال ملتقى اقتصادي في نيودلهي: “لا يُمكن لأي دولةٍ العيش بمعزل عن التغييرات الهيكلية الجارية؛ فسواء رحّبنا بهذه التحولات أم لا، علينا أن نكون مستعدين للتعامل معها”، لتُظهر تصريحاتها أن الهند تُراقب عن كثب تطورات الاقتصاد الرقمي، وربما تُعيد النظر في سياستها المتعلقة بالقطاع.

في سياقٍ متصل، نقلت وكالة رويترز عن وثيقة حكوميةٍ صادرة عن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) أن الهند تخطط لتجنّب تنظيم سوق العملات الرقمية بشكلٍ شامل في الوقت الراهن، مفضّلةً الاكتفاء بإشراف جزئي على فئة الأصول هذه، وذكرت الوثيقة أن دمج العملات الرقمية في النظام المالي الرسمي قد يزيد من المخاطر على استقرار النظام المالي، فيما سيُسهم تنظيمها في منحها “شرعية وجعلها أحد ركائزه المحورية”.