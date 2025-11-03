تحركات المالكين القدامى لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) تثير قلق السوق؛ وهذه تفاصيلها

أثارت التحويلات الحيتان الأخيرة لعملة بيتكوين (Bitcoin) مع اقتراب سعرها من مستوى 108,000$ المخاوف حيال موجة جني أرباح مُحتملة، رغمَ إشارة المحللين إلى أن مثل هذه الودائع غالباً ما تسبق التقلبات ولا تعني بالضرورة تنفيذ عمليات بيع فعلية.

قام اثنان من كبار مالكي عملة بيتكوين (Bitcoin) بنقل كمياتٍ ضخمةٍ منها إلى منصات التداول مؤخراً، ما أثار قلق المتداولين وزاد التوقعات حيال تجدّد ضغوط البيع، حيث كشفت بيانات البلوكتشين من موقع Lookonchain أن المتداول المعروف باسم BitcoinOG (1011short) قد أودَع حوالي 13,000 عملة BTC -بقيمة 1.48 مليار دولار- في منصة كراكن (Kraken) منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر، بينما نقل أحد المستثمرين الأوائل في العملة -وهو أوين غوندن (Owen Gunden)- ما قدره 3,265 عملة BTC بقيمة 364.5 مليون دولار إلى المنصة نفسِها منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر.

وتزامنت هذه التحويلات مع تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) بالقرب من 108,000$، ما أشعل التوقعات حيال عمليات جني أرباح محتملةٍ أو قيام مالكيها على المدى الطويل بالمُضاربة على انخفاض سعرها، فيما حذّر مُحللون من أن عمليات الإيداع لا تعني بالضرورة البيع الفوري، لكنّها غالباً ما تسبق فتراتٍ من النشاط المُكثف والتقلبات في السوق.

حوت باسم مستعار يعيد إحياء المراهنات الهابطة بعمليات إيداع جديدة

اكتسب كيان BitcoinOG (1011short) -وهو الاسم المستعار لأحد الحيتان (كبار المستثمرين) المعروف بمضاربته على انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) خلال تقلبات السوق الكبرى- شهرةً واسعة بعد انخفاضات السوق الحادة في 11 تشرين الأول/أكتوبر، مع توارد أنباء عن تحقيقه مكاسبَ تقدر بنحو 197 مليون دولار من خلال إغلاق صفقاته للمضاربة على انخفاض سعر العملة.

منذ ذلك الحين، استمرت مجموعة المحافظ المرتبطة بـ “1011short” بإرسال عملات بيتكوين (Bitcoin) إلى منصات التداول مثل كراكن (Kraken) وبينانس (Binance) وكوينبيس (Coinbase) وهايبرليكويد ((Hyperliquid، ما يُرجّح إما التأهب لفتح صفقاتٍ مدعومةٍ بالرافعة المالية أو الانخراط في عمليات التصفية.

وقد تضمّنت التحويلات الأخيرة 500 عملة بيتكوين (Bitcoin) -أي ما يعادل 55 مليون دولار- إلى منصة كراكن في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، بالإضافة إلى عدة عمليات إيداع أصغرَ تتراوح بين 70 و150 عملة BTC إلى منصة هايبرليكويد، حيث يقول محللو البلوكتشين إن هذا النمط يشابه دوراتٍ سابقة حين قام هذا المتداول بفتح عدة صفقاتٍ للمضاربة على انخفاض السعر بعد انتعاش السوق.

حوت بيتكوين (Bitcoin) مخضرم يعيد تنشيط محفظته مع استقرار السوق بالقرب من 110,000$

بعد سنواتٍ من الخمول النسبي، عاد أوين غوندن (Owen Gunden) -وهو مالك معروف لعملة بيتكوين (Bitcoin) منذ عصر ساتوشي- إلى النشاط مجدداً، حيث نقل -في الفترة من 21 تشرين الأول/أكتوبر إلى 3 تشرين الثاني/نوفمبر- ما مجموعه 3,265 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 364.5 مليون دولار إلى منصة كراكن على دفعاتٍ متعددة. تشمل هذه المعاملات 364 عملة BTC في 22 تشرين الأول/أكتوبر، و1,448 عملة BTC في 29 تشرين الأول/أكتوبر، و483 عملة BTC في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

يُعتبر غوندن -الذي يُقال إنه جمَع أكثرَ من 15,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) خلال السنوات الأولى من تاريخ العملة- رمزاً حقيقياً “للمالكين الأصليين للعملة”، فقد احتفظ بممتلكاته خلال دوراتٍ متعددة. مع هذا، تمثل عمليات الإيداع الأخيرة إحدى أكبر تحركاته في منصات التداول منذ سنوات، ما قد يشير إلى تحقيق جزئي للأرباح أو إعادة موازنةٍ لمحفظته الاستثمارية.

كما أظهرت بيانات موقع Arkham أن عدة محافظ تابعةٍ لغوندن -تحتوي على عملات قديمةٍ تعود إلى عقد من الزمن- قد تم إعادة تنشيطها منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر بالتزامن مع استقرار سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) نسبياً حول نطاق 110,000-115,000$ بعد شهر شهدَ تصفية مكثفة للصفقات بالرافعة المالية وتبدلاً في توقعات معدلات الفائدة.

المتداولون يقيّمون ما إذا كانت تحركات الحيتان تشير إلى عمليات بيع أو إعادة تموضع إستراتيجية

يصف المحللون المزاجَ العام بأنه حذر، إذ عادةً ما تشير تحركات الحيتان بهذا الحجم إلى زيادة المعروض في السوق، ما قد يَسبق تقلباتٍ سعرية حادةً، خاصة عندما تنخفض السيولة.

وبالنسبة للمتداولين، ثمة تساؤل مُلح وهو ما إذا كانت عمليات الإيداع هذه ستترجم إلى عمليات بيع فعليةٍ أم ستبقى خاملة داخل المنصات، مع العلم أن مثل هذه التحركات من مَحافظ المستثمرين الأوائل في عملة بيتكوين (Bitcoin) عادةً ما تثير تصحيحاتٍ على المدى القصير بنسبةٍ تتراوح من 5% إلى 10%، تليها إعادة تجميع بمجرّد تلاشي ضغوط البيع.