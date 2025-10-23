شركة إدارة الأصول T. Rowe Price تتقدم بطلب إنشاء أول صندوق من صناديق الكريبتو المتداولة في البورصة (Crypto ETFs) مُرتبط بأصول رقمية متنوعة

يهدف الصندوق المقرر إدارته بنشاطٍ إلى التفوق على أداء مؤشر الكريبتو FTSE Crypto US Listed Index.

شركة إدارة الأصول التقليدية العالمية “تي. رو برايس” (T. Rowe Price) تتقدم بطلب لإنشاء أول صندوق من صناديق الكريبتو المتداولة في البورصة (Crypto ETFs) بهدف الاستثمار في “سلة أصول سلعية متنوعةٍ من العملات الرقمية”.تقدمت شركة صناديق الاستثمار العملاقة -التي يمتد تاريخها إلى 87 عاماً- بطلب وفق نموذج S-1 إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أمس الأربعاء لإطلاق صندوقها المسمى T. Rowe Price Active Crypto ETF.

Can’t overstate significance of T. Rowe Price filing for an actively managed crypto ETF out of left field…



T. Rowe is the quintessential legacy asset manager, founded in 1937.



They manage some $1.8tril in assets, but just got involved w/ ETFs in 2020.



Now moving to crypto. pic.twitter.com/S7XD7GSYxl — Nate Geraci (@NateGeraci) October 23, 2025

وصرّح متحدّثٌ باسم الشركة لوكالة رويترز أن الصندوق -الذي سيكون خاضعاً لإدارتها بنشاطٍ- يهدف إلى التفوق على مؤشر الكريبتو FTSE Crypto US Listed Index الأمريكي، حيث سيَستخدمُ عوامل التقييم والزخم لتحديد أيّ الأصول يجدرُ الاحتفاظ بها.

تُمثل هذه الخطوة باكورةَ أنشطة شركة T. Rowe Price في مجال صناديق الكريبتو المتداولة في البورصة (Crypto ETFs)، ما يعني تحوّلاً ملحوظاً لشركةٍ تُدير أصولاً بقيمة 1.8 تريليون دولار.

صندوق T. Rowe Price Crypto المتداول في البورصة يُفاجئ الجميع

وصف إريك بالتشوناس (Eric Balchunas) -كبير محللي ETFs لدى وكالة بلومبيرج- هذه الخطوة بأنها “شبه صادمة”، مُؤكداً على أنها تمثل تحركاً مفاجئاً وذا أثر قوي، وكتب حول ذلك على منصة X قائلاً: “لم أتوقع هذه الخطوة وإن كنت أتفهمها، سيكون هناك إقبال كبير على هذا المنتج أيضاً”.

SEMI-SHOCK: T Rowe Price just filed for an Active Crypto ETF. They are a Top 5 active manager by assets (mostly mutual funds). Did not expect it but I get it. There’s gonna be land rush for this space too. pic.twitter.com/gXbCsll9kG — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 22, 2025

وقال برايان أرمور (Bryan Armour) -محلل صناديق ETF لدى شركة مورنينغستار (Morningstar)- إن هذا الطلب أتى “مفاجئاً” بعد قرابة عامين تلت موافقة SEC على إطلاق أولى صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETFs)، وأضاف أنه نوع نادر من الطلبات لإطلاق منتجاتٍ استثماريةٍ جديدة متعددة العملات الرقمية، مُصرحاً لوكالة رويترز بأنه: “من المفاجئ أن نراهم متأخرين نسبياً في دخول هذا المجال، لكنّهم يخططون لاقتحامه بقوة من خلال تقديم مُنتَج متميز”.

صندوق الكريبتو سيحتفظ بـ 15 أصلاً رقمياً تبعاً لما كشفه الطلب المقدم وفق نموذج S-1

وفقاً للطلب المُقدَّم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، سيتتبع الـCrypto ETF أداء 15 أصلاً رقمياً، وتشمل هذه الأصول عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)، وعملة ريبل (Ripple-XRP)، وعملة سولانا (Solana-SOL)، وعملة كاردانو (Cardano-ADA)، وعملة لايتكوين (Litecoin-LTC)، وأخريات. وقد يستثمرُ الصندوق في أصولٍ مؤهلةٍ أخرى غير مذكورة، وفقاً للطلب المقدم وفق نموذج S-1، والذي جاء فيه:

“في الظروف العادية، من المتوقع أن يحتفظ الصندوق بما بين 5 و15 أصلاً رقمياً، لكنّه قد يحتفظ بعدد أكبر أو أقل عند الحاجة”.

بهذه الخطوة، تنضم شركة T. Rowe Price إلى مجموعةٍ متناميةٍ من شركات إدارة الأصول التي تتطلع إلى إطلاق ETFs مرتبطةٍ بأصول رقمية وعملات بديلة، وتبعاً لإريك بالتشوناس، فهناك حتى الآن 155 طلب مقدم لإنشاء Crypto ETFs تتتبّع 35 أصلاً رقمياً مختلفاً.

وكتب بالتشوناس حول ذلك: “قد نشهد ما يزيد على 200 صندوق متداول في البورصة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة”.

There’s now 155 crypto ETP filings tracking 35 different digital assets. Could easily end up seeing over 200 hit mkt in next 12mo. Total land rush. Here’s the list by coin, amazing work from @JSeyff pic.twitter.com/dKyiySxn0H — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 21, 2025

يُشار أخيراً إلى أن موجة الطلبات المقدمة لإطلاق ETFs لتتبع أداء الأصول الرقمية والعملات البديلة تأتي وسط إغلاق حكومي ممتد أدى إلى تقليص عدد موظفي لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، ما يعني تجميد صدور قراراتٍ بشأن هذه الصناديق.