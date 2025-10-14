Kripto Piyasasında Düşüş Devam mı Edecek? Bitcoin Balinaları Shorta Yöneliyor

Son piyasa çöküşünden hemen önce Bitcoin ve Ethereum’da short pozisyon açarak büyük kazanç elde eden ünlü yatırımcı yeniden düşüş yönlü pozisyonlar açtı.

Lookonchain’in Salı günü paylaştığı blokzincir verilerine göre yatırımcı, 115.783 dolar seviyesinden pozisyona girdi ve şu anda yaklaşık 392,67 milyon dolar değerinde 3.440 BTC’lik short pozisyon tutuyor. Gerçekleşmemiş kârı 5,7 milyon dolar civarında, pozisyonun likidasyon seviyesi ise 128.030 dolar olarak hesaplanıyor.

Bitcoin’in hafta sonu 115.000 dolar seviyelerine toparlanmasına rağmen yatırımcının pozisyonunu agresif biçimde artırması, düşüş beklentisini yeniden güçlendirdi.

“Trump’a Yakın Yatırımcı” Dev Bahsi Yeniden Açtı, Piyasada Yeni Bir Sarsıntı Endişesi

Hamleyi finanse etmek için yaklaşık 80 milyon dolarlık USDC, Hyperliquid ağına aktarılarak piyasaya sürüldü. Bu durum, yatırımcının olası bir düşüş beklentisini ikiye katladığı şeklinde yorumlandı.

Piyasa analistleri, bunun zayıf long (yükseliş yönlü) pozisyonları tasfiye etmeye yönelik bir hamle mi yoksa planlı bir çöküşün parçası mı olduğunu tartışıyor.

Aynı cüzdan, daha önce Donald Trump’ın gümrük vergisi açıklamasından hemen önce dev short pozisyonlar açarak ün kazanmıştı. O dönemde yaşanan sert düşüşle birlikte yaklaşık 160 milyon dolar kâr elde ettiği tahmin ediliyor.

Bu işlem, özellikle kripto çevrelerinde “Trump’a yakın” olarak anılan yatırımcının siyasi sinyalleri ve içerden alınan zamanlamaları kendi lehine kullanıp kullanmadığı tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

“Trump’a Yakın” Yatırımcıya Diğer Hyperliquid Balinaları da Katıldı – Düşüş Bahisleri Büyüyor

Gerginliği artıran bir gelişme olarak, Hyperliquid platformundaki diğer büyük yatırımcılar da düşüş yönlü pozisyonlar almaya başladı. “0x9eec9” adlı balina, şu anda DOGE, ETH, PEPE, XRP ve ASTER üzerinde toplam 98 milyon dolarlık short pozisyon tutuyor. “0x9263” kodlu bir diğer balina ise SOL ve BTC’ye karşı 84 milyon dolarlık düşüş bahsi açmış durumda.

Bu işlemler, bireysel yatırımcıların ani hamlelerinden ziyade, piyasanın deneyimli isimleri tarafından yapılan planlı ve koordineli düşüş pozisyonları olarak değerlendiriliyor.

Çöküşten bu yana piyasalarda hedge işlemleri ve satım opsiyonu (put) alımlarında artış gözleniyor; bu da giderek güçlenen bir düşüş hissiyatına işaret ediyor.

Ancak bu pozisyonların büyüklüğü ve zamanlaması, özellikle volatilitenin yeniden yükselişe geçtiği bu dönemde, Bitcoin ve genel kripto piyasası üzerinde ciddi bir baskı yaratmayı sürdürüyor.