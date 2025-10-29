XRP Fiyat Tahmini: 2,60 Dolar Seviyesi Kırılırsa Ne Olacak? Uzmanlar Uyardı

Ripple tokeni XRP’nin fiyatı, yaklaşık 2.66 dolar zirvesine ulaşan itkisel bir dalganın ardından gelen düzeltme ile birlikte kritik bir Fibonacci bölgesinde bulunuyor.

Piyasa katılımcıları şu anda iki ana senaryoya hazırlanıyor: Ya fiyat 2.50 dolar civarındaki talep bölgesine (demand zone) doğru keskin bir düşüş yaşayacak ya da %78.6 Fibonacci seviyesi olan 2.6552 doların üzerine çıkarak güçlü bir yükseliş (moonshot) gerçekleştirecek.

Piyasa verileri, XRP’nin yaklaşık 2.56 dolar ile 2.61 dolar arasında tanımlanan bir talep bölgesi içinde hareket ettiğini gösteriyor. Bu aralık, Fibonacci geri çekilme seviyelerinin %38.2 ile %100’ünü temsil ediyor.

Analistler, fiyata destek sağlayan ve 2.63 dolar – 2.65 dolar bandına doğru ilerleyen yükselen bir trend çizgisinin oluştuğuna dikkat çekiyor. Bu formasyon, boğa momentumunun (bullish momentum) güçlendiğini ve potansiyel bir yukarı yönlü kırılmaya (breakout) zemin hazırladığını işaret ediyor.

Western Union’dan XRP’ye Soğuk Duş: Ödeme Zinciri Olarak Solana’yı Seçti

XRP fiyatında bir toparlanma sinyali veren teknik göstergelere rağmen, fiyata ilişkin şüphe uyandıran bir haber akışı yaşandı. Dünyanın en büyük para transferi şirketi Western Union, ödeme takas blok zinciri olarak XRP yerine Solana’yı seçtiğini duyurdu.

Bu haber, Ripple’ın yıllardır kurumsal kullanım için pazarladığı temel kullanım senaryosunun benimsenme potansiyeli üzerinde ciddi soru işaretleri yarattı. Western Union, 2015 yılına kadar uzanan bir süreçte Ripple’ın teknolojisini test etmiş, sınır ötesi ödemeler için XRP ile pilot çalışmalar bile yürütmüştü.

Ancak, on yıllık denemelerin ardından Western Union CEO’su Devin McGranahan dün yaptığı açıklamada, “Hız, maliyet ve güvenilirlik dahil her şeye baktık ve zirveye çıkan tek bir zincir oldu: Solana” ifadelerini kullandı.

170 yılı aşkın geçmişiyle dünyanın en eski ödeme ağlarından birinin, blok zinciri tabanlı ödemelere geçerken, kendini her zaman “kurumlar için blok zinciri” olarak etiketleyen Ripple’ı atlaması, XRP yatırımcılarının sadakatlerini yeniden düşünmeleri için önemli bir gerekçe yaratıyor.

Ayrıca, son üç ayda XRP trend dönüşlerini tespit etmede oldukça isabetli olan TD (Tom DeMark) Sequential göstergesi şu anda bir satış sinyali veriyor.

XRP Fiyat Tahmini: Yükselen Kanal $3.32 Hedefliyor

Tüm bu olumsuz haber akışına rağmen, XRP/USD 4 saatlik grafiği net bir yükselen kanal yapısı gösteriyor. XRP, 11 Ekim’deki $2.15 dibinden gerçekleşen sert toparlanmadan bu yana, siyah trend çizgileriyle işaretlenmiş bu boğa yapısının içinde tutarlı bir şekilde hareket ediyor.

Ancak son fiyat hareketleri, yükselen kanalın üst sınırına yakın bir yerde yükselen kama (rising wedge) formasyonu oluşturuyor. Bu formasyon, genellikle yukarı yönlü eğilimin devam etmesine rağmen momentumun zayıfladığına işaret eder.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) ise 60.39 seviyesinde. Bu, fiyatın nötrden boğaya dönük bölgede olduğunu ancak henüz aşırı alım (overbought) bölgesine girmediğini teyit ediyor. Bu da alım baskısı artarsa daha fazla yükseliş için yer olduğu anlamına geliyor.

Eğer XRP, mevcut direnç seviyesini desteğe çevirebilirse, $3.3245 seviyesini tekrar test edebilir. Bu da mevcut fiyat seviyelerinden %12.27’lik potansiyel bir kazanç demektir.

