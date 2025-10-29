Western Union’ın Stablecoin’i Solana’ya Geliyor – İşte Ayrıntılar

1861 yılında ilk kıtalararası telgraf hattını kurarak tarihi bir döneme imza atan Western Union, küresel para transferi ağını dijital çağa uyarlıyor.

Şirket, uluslararası müşterilerine daha düşük ücret ve daha hızlı mutabakat imkanı sunmak amacıyla Solana ağı üzerinde dolar destekli bir stablecoin piyasaya sürmeyi planlıyor.

Salı günü yapılan resmi açıklamada Western Union, ABD Doları Ödeme Tokenı (US Dollar Payment Token – USDPT) adını verdiği bu varlığın Anchorage Digital Bank tarafından ihraç edileceğini ve lansmanın 2026 yılının ilk yarısında gerçekleşeceğini duyurdu.

Western Union, kullanıcıların varlığa iş ortağı kripto borsaları aracılığıyla erişebileceğini, böylece yerel para birimi dalgalanmalarına ve bankacılık darboğazlarına maruz kalmadan uluslararası değer transferi yapabileceğini belirtti.

Blockchain ile Küresel Para Transferi Maliyetlerini Düşürme Hedefi

Western Union’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Devin McGranahan, bu hamleyi şirketin köklerine dönüş olarak nitelendirdi; tek farkın artık “yeni raylar” üzerinde çalışılması.

McGranahan, dijital varlıklara geçişin, paranın hareketini daha basit ve güvenilir hale getirme misyonunun 175 yıllık serüvenindeki bir sonraki bölüm olduğunu ifade etti.

Proje için Solana’nın seçilmesi, yüksek işlem hacmi ve düşük ücret avantajlarından kaynaklanıyor. Bu özellikler, her kuruşun önemli olduğu para transferleri sektöründe hayati önem taşıyor.

Western Union, halka açık bir blokzincirde mutabakat sağlayarak, gönderici talimatı ile alıcının kullanılabilir fonları arasındaki süreyi kısaltmayı, aynı zamanda uyumluluk ve mutabakat için şeffaflığı artırmayı amaçlıyor.

Şirket, bu adımla stablecoin kullanımını ana akım ödemeler alanına taşımayı hedefliyor. Stablecoin piyasası yüz milyarlarca dolar değerinde olsa da, hacmin büyük bir kısmı hâlâ borsa platformlarında kalıyor.

Western Union’ın oluşturacağı bu kanal, tokenleştirilmiş doların günlük transferlerde, fatura ödemelerinde ve sınır ötesi ticarette kullanılmasına olanak sağlayacak.

Kurumsal Güvence ve Artan Rekabet

Stablecoin ihraççı rolünü üstlenecek olan Anchorage Digital Bank, emanet ve rezerv yönetimi için federal olarak yetkilendirilmiş bir çerçeve sunacak. Bu durum, ihraççıların rezervleri nakit ve kısa vadeli Hazine bonolarında tutmasını teşvik eden güncel politikalarla uyumlu olup, fiyat istikrarını ve itfa edilebilirliği destekliyor.

Sektörde rekabet hızla artıyor. Bankaların liderliğindeki ağlar da, uluslararası transferlerde mutabakat döngülerini sıkıştırmak ve muhabir bankacılık bağımlılıklarını azaltmak amacıyla stablecoin ödemelerini test ediyor.

PayPal, 2023 yılında Paxos ile dolar stablecoinini piyasaya sürmüş ve bunu kendi transfer uygulamasına entegre etmişti. MoneyGram ise USDC almak ve tutmak için bir cüzdan başlatmıştı.

Cüzdan Ortaklıkları ile Nakit Çıkış Erişimi

Western Union, banka penetrasyonunun düşük olduğu ve nakitin baskın olduğu piyasalarda, stablecoin değerini nakit erişimine bağlamak amacıyla cüzdan sağlayıcılarla bir dijital varlık ağı kuruyor.

Bu yaklaşım, Western Union’ın perakende ayak izini kullanarak, banka müşterisi olmayanların bile tokenları yerel para birimine dönüştürmesine olanak tanıyacak.

Şirket, operasyonel verimlilik için kendi hazine yönetimi süreçlerinde de blokzinciri pilot uygulamaları yürütüyor.

Günümüzdeki sınır ötesi havaleler günler sürebiliyor ve işletme sermayesi döngüsünü uzatabiliyor. Talebe bağlı olarak anında banka parasına dönüştürülebilen tokenleştirilmiş bir dolar, zaman dilimleri arasındaki likidite yönetimini basitleştirecek.