Fiyat Tahminleri

Yapay Zeka Qwen'den XRP Fiyat Tahmini: XRP Ocak 2026'ya Kadar Bu Seviyeyi Görebilir!

Ripple XRP
Last updated: 
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Kripto piyasası genelinde toparlanma görülürken yatırımcılar yeniden XRP gibi riskli varlıklara yönelmeye başladı.

Öte yandan yapay zeka Qwen’in yapay zekalar arasında düzenlenen kripto alım satım yarışmasında iyi performans göstermesi nedeniyle yatırımcılar tahminlerine önem vermeye başladı. Biz de Qwen’e sorduk: XRP fiyatı önümüzdeki üç ay içinde nasıl performans gösterir?

XRP Fiyat Tahmini: XRP Ocak 2026’ya Kadar 4.20 Doları Görebilir

XRP’nin ocak ayına kadar %45 ile %60 oranında değerlenmesi mümkün görünüyor. Ayrıca Qwen’in tahminlerine göre XRP fiyatı ocak ayına kadar 3.80 dolar ile 4.20 dolar bandını görebilir.

Yapay zeka Qwen’e göre XRP fiyatı son düşüşün ardından 2.20 dolar desteğinden güçlü bir şekilde sıçradı. XRP’nin RSI’si şu anda 63 civarında bulunurken, Qwen’in tahminlerine göre 2.85 dolar seviyesinin kırılması bir sonraki yukarı yönlü fiyat hareketini doğrulayacaktır.

Öte yandan ABD’nin XRP ETF’lerine onay vermesi bekleniyor. Bu ETF’lerin onaylanması halinde XRP fiyatı güçlü bir ivme yakalayabilir.

xrp fiyat grafiği
Kaynak: XRPUSD / TradingView

XRP Fiyatını Destekleyen Faktörler

Teknik görünümünün yanı sıra XRP’nin ivme yakalamasını sağlayabilecek başka faktörler de bulunuyor. Qwen’in tahminleri Donald Trump liderliğindeki ABD’nin kripto yanlısı düzenlemeler getirmesi gibi faktörlere bağlanıyor.

Ayrıca kripto paralar genellikle yılın dördüncü çeyreğinde iyi performans gösterir. Dolayısıyla ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimine gitmesi halinde altcoin ve riskli varlıklara sermaye akışı gerçekleşebilir ve XRP fiyatı da yükselebilir.

Best Wallet ile Kripto Paralarınızı Güvenle Saklayın

Kripto cüzdanı Best Wallet, yatırımcıların kripto paralarını güvenle saklamalarına imka tanıyor. Best Wallet, yatırımcıların coinlerinin kontrolünü elde tutmalarını sağlıyor.

Best Wallet ile XRP, Bitcoin, Ethereum ve diğer altcoinleri güvenle depolayabilirsiniz. Ayrıca Best Wallet, cüzdan içi takas işlemleri, portföy izleme ve DeFi’ye kolay erişim gibi imkanlar sunuyor.

Best Wallet, pasif gelir elde etmek isteyen yatırımcılar için staking işlemlerinde %79’a varan APY kazanma imkanı da sunuyor. BEST token ön satışı yatırımcılardan büyük ilgi görüyor ve şimdiye kadar 16.60 milyon dolar toplandı.

Best Wallet’ı App Store ya da Google Play’den indirebilirsiniz.

Ön Satışa Katıl

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.
En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
