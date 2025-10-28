Yapay Zeka Qwen’den XRP Fiyat Tahmini: XRP Ocak 2026’ya Kadar Bu Seviyeyi Görebilir!

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ekim 28, 2025

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Kripto piyasası genelinde toparlanma görülürken yatırımcılar yeniden XRP gibi riskli varlıklara yönelmeye başladı.

Öte yandan yapay zeka Qwen’in yapay zekalar arasında düzenlenen kripto alım satım yarışmasında iyi performans göstermesi nedeniyle yatırımcılar tahminlerine önem vermeye başladı. Biz de Qwen’e sorduk: XRP fiyatı önümüzdeki üç ay içinde nasıl performans gösterir?

XRP Fiyat Tahmini: XRP Ocak 2026’ya Kadar 4.20 Doları Görebilir

XRP’nin ocak ayına kadar %45 ile %60 oranında değerlenmesi mümkün görünüyor. Ayrıca Qwen’in tahminlerine göre XRP fiyatı ocak ayına kadar 3.80 dolar ile 4.20 dolar bandını görebilir.

Yapay zeka Qwen’e göre XRP fiyatı son düşüşün ardından 2.20 dolar desteğinden güçlü bir şekilde sıçradı. XRP’nin RSI’si şu anda 63 civarında bulunurken, Qwen’in tahminlerine göre 2.85 dolar seviyesinin kırılması bir sonraki yukarı yönlü fiyat hareketini doğrulayacaktır.

Öte yandan ABD’nin XRP ETF’lerine onay vermesi bekleniyor. Bu ETF’lerin onaylanması halinde XRP fiyatı güçlü bir ivme yakalayabilir.

Kaynak: XRPUSD / TradingView

XRP Fiyatını Destekleyen Faktörler

Teknik görünümünün yanı sıra XRP’nin ivme yakalamasını sağlayabilecek başka faktörler de bulunuyor. Qwen’in tahminleri Donald Trump liderliğindeki ABD’nin kripto yanlısı düzenlemeler getirmesi gibi faktörlere bağlanıyor.

Ayrıca kripto paralar genellikle yılın dördüncü çeyreğinde iyi performans gösterir. Dolayısıyla ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimine gitmesi halinde altcoin ve riskli varlıklara sermaye akışı gerçekleşebilir ve XRP fiyatı da yükselebilir.

