XRP ETF’lerine Talep Hafife mi Alınıyor? CME Verileri Tartışmayı Alevlendirdi

Bloomberg’in kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, XRP borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik taleple ilgili daha önce yaptığı açıklamayı netleştirdi.

Balchunas, Bloomberg analistlerinin XRP’ye talep olmadığını iddia etmediğini belirtti. Analist ayrıca, Bitcoin’den uzaklaştıkça varlıklara olan ilginin azalacağını ve bu nedenle XRP ETF’lerine olan talebin Bitcoin ETF’lerine kıyasla nispeten düşük kalacağını ifade etti.

We never said no demand. We did however make up an easy to remember rhyme to describe how alt coin etfs will likely play out: “the further away you get from btc, the less assets there will be.” https://t.co/661keZboUt — Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 27, 2025

XRP ETF’lerine talebin küçümsenip küçümsenmediği tartışması, Chicago merkezli ticaret devi CME Group’un düzenlenen XRP vadeli işlemlerinin açık pozisyonunun (OI) dört ayı aşkın sürede 1 milyar doları geçtiğini ve bunu başaran en hızlı sözleşme rekorunu kırdığını açıklamasının ardından yeniden gündeme geldi. Ayrıca vadeli işlemlere dayalı XRP ETF’leri de kısa sürede 800 milyon doları aştı.

NovaDius Wealth Management Başkanı Nate Geraci, bu gelişmeler ışığında XRP ETF’lerine yönelik talebin hafife alındığını savunuyor. Bloomberg analistleri ise XRP ETF’lerinin 2025’te onaylanma olasılığının oldukça yüksek olduğunu daha önce vurgulamıştı. Polymarket bahisçileri de bu yıl onay alma şansını %82 olarak görüyor.