CME’deki XRP Vadeli İşlemlerinde Rekor! Açık Pozisyonlar 1 Milyar Doları Aştı

CME Group’daki XRP vadeli işlemlerinin açık pozisyonları 1 milyar doları aşarak büyük bir aşama kaydetti.

Kaydedilen bu ilerleme, kurumsal yatırımcıların düzenlemeye tabi araçlar üzerinden dijital varlıklara yatırım yapma iştahını yansıtıyor.

CME’nin hem Solana hem de XRP vadeli işlemleri 1 milyar doları aştı ancak XRP bu seviyeye rekor bir hızla ulaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Bu gelişme piyasanın olgunlaştığının ve dijital varlık türevlerindeki likiditenin arttığının bir işareti olarak değerlendirildi. Analistler, bunun kurumsal sermaye dalgasını yansıttığını söylüyor.

Our Crypto futures suite just surpassed $30B in notional open interest for the first time ever. 💥



Our SOL and XRP futures, along with ETH options, each crossed $1B in OI, with XRP being the fastest-ever contract to do so, hitting the mark in just over 3 months.🔥



This is a… pic.twitter.com/xXV9TyP61O — CME Group (@CMEGroup) August 25, 2025

XRP Kilit Seviyeleri Test Etti

XRP volatil fiyat hareketleri sergilemeye devam ediyor. XRP 26 Ağustos’ta 2.98 dolar ile 2.84 dolar arasında işlem görüyor. XRP fiyatı 25 Ağustos’ta 2.96 dolardan 2.84 dolar seviyesine sert bir düşüş yaşadı.

Kurumsal yatırımcıların alım yapmasıyla birlikte tokenin fiyatı 2.92 dolara toparlandı. Piyasa katılımcıları, 2.84 dolar seviyesinin kritik bir destek olduğunu söylüyor. XRP işlem seansının son saatinde %0.7’lik bir artış kaydederek 2.90 dolardan 2.92 dolara yükseldi.

Öte yandan 25 Ağustos’ta XRP vadeli işlemlerinin işlem hacimlerinde kayda değer bir artış görüldü. Toplam 7.533 sözleşme işlem görürken, işlem hacmi ise 1 milyar doları aştı. CME’nin XRP vadeli işlemlerinin mayıs ayında piyasaya sürülmesinden bu yana 251.000 sözleşme işlem gördü ve toplam hacim 9.02 milyar dolara ulaştı.

Teknik İndikatörler, XRP’nin Daha Fazla Düşebileceğine İşaret Ediyor

CME akıllı sözleşmeleri talep çekme konusunda önemli bir role sahip. Analistler, vadeli işlemlerde kaydedilen bu aşamanın XRP’nin uzun vadeli potansiyeline duyulan güveni yansıttığını söyledi.

Bitget analisti Ryan Lee, XRP’nin teknik açıdan kilit noktada olduğunu söyledi. Bollinger bantları sıkışırken, RSI ise nötr kaldı ve düşük işlem hacmi ise 2.60 dolar ile 2.00 dolar bandının yeniden test edilebileceğini gösteriyor.

Analist, XRP’nin güçlü bir hacimle 3.10 doların üzerine çıkması durumunda 3.40 dolara doğru yükselebileceğini söyledi.

Spot ETF’ler Yeniden Gündeme Geldi

XRP vadeli işlemlerindeki bu gelişme, spot XRP ETF’lerine ilişkin spekülasyonların gündeme gelmesini sağladı. Grayscale, Bitwise ve 21Shares de dahil olmak üzere birçok varlık yöneticisi ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) başvuruda bulundu. Piyasa katılımcıları, vadeli işlemlerdeki güçlü likiditenin ETF’leri destekleyebileceğine inanıyor.

Bu arada ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole’de faiz indirimi mesajı vermesi hisse senedi ve kripto piyasasında risk iştahını artırdı. Bitcoin liderliğini korusa da XRP türevlerinin hızla büyümesi, altcoin’in kurumsal yatırımcılar arasında gördüğü ilgiyi yansıtıyor.