Dogecoin, XRP ve SUI Yatırımcıları Ekim Ayına Kilitlendi – Kripto ETF Patlaması mı Geliyor?

ABD’deki borsa yatırım fonu (ETF) piyasası, Bitcoin ve Ethereum’un ötesine genişlemeye hazırlanıyor. 21Shares, yakın tarihli başvurularında bir aktif kripto ETF’i ile Dogecoin (DOGE) ve Sui (SUI) için 2x kaldıraçlı ürünler önerdi.

Aktif ETF, yöneticilere portföylerini dinamik şekilde ayarlama esnekliği sunacak; bu yapı, tek bir token’i pasif olarak takip etmek yerine dijital varlıklara hareketli maruz kalmak isteyen kurumları çekebilir.

Önerilen kaldıraçlı DOGE ve SUI fonları ise düzenlenmiş çerçeveler içinde spekülatif ve yüksek volatiliteye sahip araçlara artan talebi yansıtıyor.

New filings from 21Shares for an active crypto ETF (something I think we'll see a ton of in next 12mos) and a 2x Doge and 2x Sui. pic.twitter.com/vJVM2OFXED — Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 22, 2025

Onaylandıkları takdirde, yatırımcılar ilgili token’ların kısa vadeli hareketlerinden kazanç elde edebilecek; ancak yüksek riskler de söz konusu olacak.

XRP Spot ETF Başvurularında Hızlanma: Kurumlar Wall Street Yolunda

Grayscale, Bitwise, Canary, CoinShares, Franklin Templeton, 21Shares ve WisdomTree gibi bir dizi varlık yöneticisi, spot XRP ETF başvurularında güncellemeler yaptı.

Başvurular, Cuma günü SEC’den gelen geri bildirimlere yanıt olarak sunuldu ve ihraççıların düzenleyici beklentilere uyum gösterme kararlılığını ortaya koydu.

XRP uzun süredir hukuki ve düzenleyici tartışmaların merkezinde yer alıyor. Bu ETF başvuruları, token’ın Wall Street’te benimsenmesi açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Onaylanması halinde, kurumsal yatırımcılara XRP’ye doğrudan ve düzenlenmiş bir şekilde erişim sağlayacak, likidite ve piyasa dinamiklerini önemli ölçüde değiştirebilir.

Grayscale, Nasdaq’ta Avalanche (AVAX) Trust’ını Listelemeyi Hedefliyor

Grayscale Investments, SEC’e yaptığı Form S-1 başvurusu ile Grayscale Avalanche Trust (AVAX) yatırım aracını başlatmayı planlıyor.

Trust, Avalanche token fiyatını takip etmeyi amaçlıyor; Coinbase Custody aracılığıyla saklanacak ve Coinbase, Inc. ise baş broker olarak görev alacak.

Bu hamle, Grayscale’in Bitcoin ve Ethereum dışındaki dijital varlıklara yönelik ürün yelpazesini genişletme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Onaylanması durumunda AVAX trust, ABD’de listelenen ilk layer-1 blockchain token yatırım araçlarından biri olacak ve altcoin’lerin kurumsal finans piyasasına entegrasyonunu güçlendirecek.

Ekim, Kripto ETF’leri İçin Kritik Bir Dönem Olabilir

Regülatörler, Trump Media ve Solana (SOL) ürünlerine bağlı bekleyen birkaç başvuruda Ekim ayında karar vermesi bekleniyor.

Birden fazla ihraççı ilerlerken gelen değişiklikler, gelecek ayın kripto ETF piyasası için dönüm noktası olabileceğini gösteriyor.

Aktif stratejiler, kaldıraçlı ürünler ve altcoin ETF’lerinin olası onayları bir araya geldiğinde, sektörün yatırımcı talebinde yeni bir dalgaya hazırlandığı görülüyor. SEC onay verirse, Ekim ayı bir sonraki kripto ETF patlamasının başlangıcını işaret edebilir.