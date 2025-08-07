Trump’tan Kriptoya Dev Destek: Emeklilik Fonları Bitcoin’e Açılıyor!

ABD Çalışma Bakanlığı’na, emeklilik planlarında izin verilen varlık türlerini yeniden gözden geçirme görevi verilecek.

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

ABD Başkanı Donald Trump, 401(k) emeklilik planlarını özel sermaye, gayrimenkul ve kripto para gibi alternatif varlıklara açacak kapsamlı bir başkanlık emri imzalamaya hazırlanıyor.

Bloomberg’in Perşembe günü yayımladığı habere göre, söz konusu emirle Çalışma Bakanlığı’na, ERISA (Çalışan Emeklilik Gelir Güvencesi Yasası) kapsamındaki planlarda hangi varlık türlerine izin verildiğini yeniden değerlendirme talimatı verilecek.

Emir, aynı zamanda plan yöneticilerinin bu daha riskli ve likit olmayan varlıklara yatırım sunarken uymaları gereken emanet (fiduciary) yükümlülüklerini de netleştirecek. Bu adım, milyonlarca Amerikalının emeklilik portföylerinde kripto gibi yeni nesil varlıklara doğrudan erişim sağlama potansiyeli taşıyor.

Trump, 401(k) Planlarında Alternatif Yatırımlar İçin Kurumlara Yol Açılması Emrini Verdi

Trump’ın direktifi, Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer’in Hazine Bakanlığı, SEC ve diğer federal düzenleyici kurumlarla koordinasyon sağlamasını ve katılımcıların yönettiği planlarda alternatif yatırımlara daha geniş erişimi destekleyecek düzenleyici değişikliklerin değerlendirilmesini talep ediyor.

SEC, emeklilik portföylerinin geleneksel hisse senetleri ve tahvillerin ötesinde varlık tahsisinde bulunmak isteyen yatırımcıların erişimini kolaylaştırmakla görevlendirilecek.

Bu girişim, Trump’ın önceki döneminde hayata geçirilen ancak Başkan Biden yönetiminde geri çekilen politikaları yeniden canlandırıyor.

Sektör grupları, mevcut emeklilik yatırım ortamının sermaye piyasalarının evrimine uygun olmadığını savunarak bu değişiklik için yoğun lobi faaliyetleri yürüttü.

ABD’de halka açık şirket sayısı 1990’lardan bu yana önemli ölçüde azaldı; buna karşın özel sermaye varlıkları son on yılda iki katından fazla arttı.

Destekçiler, 401(k) planlarında alternatif varlıklara izin verilmesinin Amerikalılara daha yüksek getiri ve portföy çeşitlendirmesi şansı sunacağını belirtiyor.

Eleştirmenler ise, birçok özel yatırımın karmaşıklığı ve likidite sorunları nedeniyle tasarruf sahiplerinin daha yüksek ücretler ve yasal risklerle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.

🇺🇸 TRUMP WANTS YOUR 401(K) TO HOLD BITCOIN, BUILDINGS, AND PRIVATE DEALS



Trump is signing an executive order to let people invest their retirement savings in stuff beyond just boring stocks and bonds.



We’re talking crypto, real estate, private equity – the high-risk,… https://t.co/JwCdgeX5Pa pic.twitter.com/hvuOUHHsXw — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 7, 2025

Bu hamle, Trump’ın dijital varlıklara yönelik agresif yaklaşımıyla da uyumlu. Beyaz Saray son aylarda “Kripto Haftası” düzenledi, ilk federal stablecoin yasasını çıkardı ve Stratejik Bitcoin Rezervi’nin kurulmasını duyurdu.

Trump ayrıca, kripto dostu girişim sermayecisi David Sacks’ı Beyaz Saray’ın ilk yapay zeka ve kripto sorumlusu olarak atadı.

Trump Bu Yıl Kripto Bağışlarından 26 Milyon Dolardan Fazla Gelir Elde Etti

Yeni açıklanan kampanya finansmanı kayıtlarına göre, kripto endüstrisi bu yıl Donald Trump’a 26 milyon dolardan fazla bağış yaptı.

Kampanya finansmanı belgeleri, Trump yanlısı süper PAC olan MAGA Inc.’e yapılan bağışların kripto dünyasının en büyük isimlerinden geldiğini gösteriyor.

Listenin başında Blockchain.com 5 milyon dolarlık bağışıyla yer alıyor. Girişim sermayedarları Marc Andreessen ve Ben Horowitz her biri 3 milyon dolar verirken, Gemini Trust yaklaşık 3 milyon dolar ekledi.

Gemini’nin kurucuları Cameron ve Tyler Winklevoss da kişisel olarak 500’er bin dolar bağış yaptı. Diğer büyük bağışçılar arasında 2,1 milyon dolar veren Ondo Finance ve 1,2 milyon dolar bağışlayan Paradigm bulunuyor.

Trump’ın kripto ile bağlantılı varlıkları, kişisel servetinin önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Bloomberg Milyarderler Endeksi, TMTG hisselerinin Trump’ın 6,6 milyar dolarlık servetinin 2,2 milyar dolarını temsil ettiğini tahmin ediyor.

Genel kripto yatırımlarının son aylarda en az 620 milyon dolar kazandığına inanılıyor.

Öne çıkan diğer bir nokta, Trump yönetimindeki yaklaşık 70 aday ve yetkilinin kripto veya blok zinciri şirketlerinde yatırım veya varlık sahibi olduğu, bu tutarların küçük miktarlardan 120 milyon dolardan fazlaya kadar değiştiği bildirildi.