Trump, Kripto Dünyasından 26 Milyon Doların Üzerinde Bağış Topladı

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Yeni açıklanan kampanya finansmanı kayıtlarına göre, bu yıl kripto sektörü Donald Trump’a 26 milyon doların üzerinde bağış yaptı.

Axios’un haberine göre, pro-Trump süper PAC olan MAGA Inc.’ye yapılan bağışlar arasında kripto dünyasının en büyük isimleri yer alıyor.

Blockchain.com 5 milyon dolarlık bağışla listenin başında bulunurken, girişim sermayedarları Marc Andreessen ve Ben Horowitz 3’er milyon dolar verdi. Gemini Trust ise yaklaşık 3 milyon dolarlık destek sağladı.

Winklevoss İkizlerinden Trump’a 1 Milyon Dolarlık Kripto Bağışı

Gemini’nin kurucu ortakları Cameron ve Tyler Winklevoss, Trump kampanyasına kişisel olarak 500’er bin dolar kripto bağışında bulundu.

Diğer büyük bağışçılar arasında 2,1 milyon dolarlık katkıyla Ondo Finance ve 1,2 milyon dolarla Paradigm yer alıyor.

Bu büyük destek, Trump ile kripto dünyası arasındaki bağların güçlendiğine işaret ediyor. Trump, kendisini sektörün savunucusu olarak konumlandırıyor.

Göreve dönüşünden bu yana, Trump yönetimi GENIUS Yasası’nı imzalayarak stablecoinleri ilk kez federal düzeyde düzenleyen mevzuatı hayata geçirdi.

Ayrıca Kongre’ye, dijital varlıklar için kapsamlı bir düzenleyici çerçeve olan CLARITY Yasası’nı geçirme baskısı yapıyor.

Trump, Stratejik Bitcoin Rezervi’ni hayata geçirirken, açık kaynak kripto altyapısını desteklemek ve kullanıcı gizliliğini korumak amacıyla 160 sayfalık bir plan da yayımladı.

BREAKING NEWS ALERT: 🇺🇸 Donald Trump announces that he is accepting presidential campaign donations paid in cryptocurrency

pic.twitter.com/JCtvHqUsR2 — 𝓣 𝓞 𝓟 𝓓 𝓞 𝓖 𝓔 (@TOPDOGE007) May 9, 2024

Sektör liderlerinden takdir görürken, aynı zamanda yönetiminin kararlarından doğrudan etkilenen alanlarda aile üyelerinin kripto girişimlerine katılması, çıkar çatışması endişelerini artırdı.

Bu bağış kayıtları, düzenleyici belirsizliğin yoğun olduğu bir dönemde, Trump’ın kripto endüstrisi için tercih edilen aday haline geldiğini gösteriyor.

Trump’ın Kripto Varlıkları Servetinin Önemli Bir Parçasını Oluşturuyor

Trump’ın kriptoyla bağlantılı yatırımları, kişisel servetinin büyük bir bölümünü oluşturuyor.

Bloomberg’in Milyarderler Endeksi’ne göre, Trump’ın TMTG hisseleri servetinin 6,6 milyar dolarının 2,2 milyar dolarını oluşturuyor.

Daha geniş kripto yatırımlarının ise son aylarda en az 620 milyon dolar değer kazandığı tahmin ediliyor.

Ancak bu durum, bazı sektör temsilcileri arasında çıkar çatışması endişelerini artırıyor. Castle Island Ventures’ın genel ortağı ve Trump destekçisi Nick Carter, Trump’ın siyasi etkisi ile kripto piyasalarındaki mali çıkarlarının çakışmasının sorun yaratabileceğini belirtti.

“Çıkarları çatışan işlerin olması her zaman baş ağrısıdır,” dedi Bloomberg’e.

Bildirildiğine göre, Trump yönetiminde yer alan yaklaşık 70 aday ve yetkilinin kripto veya blokzincir şirketlerinde yatırımları bulunuyor. Bu varlıkların değeri mütevazı miktarlardan 120 milyon doları aşan tutarlara kadar değişiyor.

Grup arasında Başkan Yardımcısı JD Vance ile yedi kabine üyesi veya aday yer alıyor; bu isimler topluca en az 2 milyon dolarlık kripto varlık bildirdi.

Eleştirmenler, bunun çıkar çatışmalarına yol açtığını ve kamu görevlileri arasında riskli kripto yatırımlarını normalleştirdiğini uyarıyor.