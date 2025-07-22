SharpLink’ten Ethereum Hamlesi: 80 Bin ETH Alımıyla Rekor Kırdı, Hisse Fiyatı %10 Arttı

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Ethereum’un kurucu ortağı Joseph Lubin’in desteklediği SharpLink Gaming, Inc. (Nasdaq: SBET), 14–20 Temmuz 2025 haftasında dijital hazine stratejisini önemli ölçüde derinleştirdi.

Şirket, bu süreçte toplam 79.949 ETH satın alarak tarihindeki en büyük haftalık alımı gerçekleştirdi. Böylece SharpLink’in ETH bakiyesi %29 artışla 360.807 ETH’ye yükseldi.

Alımların ortalama fiyatı 3.238 dolar olarak kaydedildi. Bu agresif hamle, şirketin sermaye içindeki ETH yoğunluğunu %53 artırarak 3,06 seviyesine taşıdı. SharpLink, bu stratejiyi 2 Haziran’da başlatmıştı.

Şirket ayrıca, ETH staking yoluyla bugüne kadar toplam 567 ETH kazandığını bildirdi. Bu büyümeye rağmen, SharpLink’in At-The-Market (ATM) programı kapsamında ETH alımları için ayrılan 96,6 milyon dolarlık kullanılmamış net geliri hâlâ hazır bekliyor.

Ethereum’un kurucu ortağı ve Consensys CEO’su olan SharpLink Yönetim Kurulu Başkanı Joseph Lubin, şirketin stratejik yaklaşımına dikkat çekti:

“ATM programımızı, uzun vadeli büyüme hedeflerimize hizmet edecek şekilde dikkatli ve stratejik biçimde kullanmaya devam ediyoruz. ETH’nin gücünü ve uygun fiyatlardan yüksek miktarda alım yapabilme kabiliyetimizi, ETH yoğunluğumuzu artırmak ve hissedar değerini güçlendirmek için kullanıyoruz,”

Serious financial actors and nation states appreciate a platform that’s been up, nonstop, for 10 years



It’s looking good for Ethereum pic.twitter.com/KYms4YNvO7 — SBET (SharpLink Gaming) (@SharpLinkGaming) July 21, 2025

SharpLink’in X hesabında yayımlanan bir röportajda Lubin, Ethereum’un uzun ömürlü yapısına vurgu yaparak şunları söyledi:

“Ethereum 10 yıldır kesintisiz çalışan bir platform. Ciddi finansal aktörler ve artık bazı devletler bile bu değeri fark etmeye başladı.”

SharpLink’ten Genius Act Yasasına Destek: “Ethereum’un Önü Açılıyor”

SharpLink, ABD Başkanı Donald J. Trump tarafından imzalanarak yasalaşan Genius Act için tam destek açıkladı. Yeni yasa, dijital varlıklar ve akıllı sözleşmeler için net bir düzenleyici çerçeve sunuyor. Şirket, bu yasal gelişmenin blockchain inovasyonunun geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu vurguluyor.

SharpLink gibi firmalar için bu yasa, uyum süreçlerinde netlik sağlarken kurumsal benimsemenin de önünü açıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Joseph Lubin, düzenleyici belirsizliğin ortadan kalkmasının stratejilerini daha da güçlendirdiğini belirtti:

“Genius Act artık yürürlükte. Kripto inovasyonunun önünde duran düzenleyici belirsizlik nihayet azalıyor. Bu gelişmenin, SharpLink gibi şirketlerin sadece faaliyet göstermesini ve büyümesini değil, aynı zamanda Ethereum’un tüm potansiyelini kullanmasını da mümkün kılacağına inanıyoruz,”

Şirket, bu yasal zeminin Ethereum tabanlı çözümler için ABD’de kurumsal düzeyde daha güçlü bir altyapı oluşturacağını ve yeni yatırımları teşvik edeceğini öngörüyor.

$SBET Hisseleri Yükselişte: Ethereum Stratejisi İlgi Topluyor

SharpLink ($SBET) hisseleri, %10,6 artışla 27,94 dolara yükselerek toparlanma sinyalleri verdi. Bu hareketin, şirketin Ethereum (ETH) hazinesine ilişkin son hamleleriyle yeniden artan yatırımcı ilgisinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Şirketin mevcut piyasa değeri 2,6 milyar dolara ulaştı. Piyasa çarpanları ve temettü verimi gibi bazı temel finansal göstergeler açıklanmasa da hisse fiyatı, 52 haftalık en düşük seviye olan 2,26 doların oldukça üzerinde kalmayı sürdürüyor.

SharpLink, dijital varlık sektöründeki ivmelenmenin ortasında Ethereum ekosisteminde uzun vadeli bir lider konumuna yerleşmeyi hedefliyor. Şirket, ETH’yi hazine modelinin merkezine alarak ve staking gelirleriyle kazanç sağlayarak Ethereum’un geleceğine olan inancını net biçimde ortaya koyuyor.

Hazine yönetimi, yasal düzenlemelerle gelen destek ve blokzincir entegrasyonu gibi faktörleri bir araya getiren SharpLink, dijital finansın bir sonraki aşamasında kalıcı bir rol oynamayı amaçlıyor.