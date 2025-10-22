Trump İlişkili Balina Bitcoin Short’larını Katladı: BTC 100 Bin Doları Test Edebilir mi?

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

“Trump insider” olarak bilinen kripto balinası, Bitcoin’e yönelik düşüş beklentisini güçlendirerek short pozisyonunu 2.100 BTC’ye çıkardı. Bu pozisyonun toplam değeri yaklaşık 227 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

Hamle, Bitcoin’in 108.000 dolar civarında seyrettiği ve yatırımcıların son toparlanmanın zirveye ulaşıp ulaşmadığını tartıştığı bir dönemde geldi.

Onchain Lens, Hyperbot verilerine dayanarak yatırımcının Çarşamba günü 3.003 BTC (yaklaşık 338 milyon dolar) transfer ettiğini bildirdi. Söz konusu işlemin Binance’e gönderildiği ve bunun kâr alımı ya da pozisyon yeniden düzenleme amacı taşıyor olabileceği belirtildi.

‘Insider’ Trader Bitcoin Short Pozisyonunu Artırdı – 5,8 Milyon Dolar Kârda

“Trump insider” olarak bilinen kripto balinası, Bitcoin’e karşı açtığı short pozisyonunu büyütmeye devam ediyor. Son işlem, yaklaşık 22 milyon dolar değerinde 200 BTC’lik yeni bir transferin ardından gerçekleşti. Bu varlık, yatırımcının bir gün önce mevcut pozisyonunu genişletmek için kullanıldı.

Hyperbot verilerine göre balinanın pozisyonu şu anda 5,8 milyon dolar civarında gerçekleşmemiş (floating) kâr taşıyor. Yatırımcı, 111.000 dolar seviyesinden 10x kaldıraçla açtığı short pozisyon sayesinde bu kazancı elde etmiş durumda. Bitcoin’in son günlerde yükseliş ivmesini yeniden yakalayamaması, pozisyonun hâlâ kârda kalmasını sağlıyor.

Aynı trader’ın bu hafta başında da 30 milyon USDC’yi Hyperliquid borsasına taşıyarak 76 milyon dolarlık short işlem açtığı belirtilmişti.

‘Trump Insider’ Cüzdanı Yine Gündemde – Mükemmel Zamanlamalı Bitcoin Short İşlemleri Dikkat Çekiyor

Kripto piyasalarında “Trump insider” olarak bilinen gizemli balina, bir kez daha zamanlamasıyla dikkat çekti. Bitcoin’in geçtiğimiz haftaki sert düşüşten toparlanmaya çalıştığı günlerde pozisyonunu genişleten yatırımcı, kısa süreli ralliyi fırsat bilerek toplam short pozisyonunu 3.440 BTC’ye (yaklaşık 392 milyon dolar) çıkardı.

Bu hamle, kripto çevrelerinde yeniden tartışma yarattı. Analistler, yatırımcının Bitcoin’in 100.000 dolar seviyesini yeniden test edeceğini ya da daha düşük seviyelere ineceğini öngörerek pozisyon aldığını düşünüyor.

Söz konusu cüzdan ilk kez, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik gümrük tarifesi açıklamasından hemen önce Bitcoin’i short’layarak 160 milyon dolar kazandığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Bu “kusursuz zamanlama”, yatırımcıya “Trump insider” lakabını kazandırdı ve sonraki başarılı işlemleriyle bu unvan kalıcı hâle geldi.

Blockchain analizleri, bu adresin “Bitcoin OG” (ilk dönem yatırımcı) kümelerinden birine ait olduğunu ortaya koydu. Kayıtlara göre cüzdan sahibi, 2010–2012 yılları arasında 86.000’den fazla BTC biriktirdi ve bugün hâlâ ekosistemdeki en eski ve etkili balinalardan biri olarak öne çıkıyor.

Balina Hareketleri, Kripto Piyasasında Yeni Dalgalanma Beklentisine İşaret Ediyor

“Trump insider” olarak bilinen ünlü kripto balinasının son short pozisyonları, 10–11 Ekim’deki piyasa çöküşünün ardından geldi. O dönemde Bitcoin, 125.000 doların üzerinden 102.000 dolar seviyelerine kadar gerilemişti.

Bu sert düşüş, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin mallarına yüzde 100 gümrük vergisi uygulama çağrısının ardından yaşandı ve piyasada 19 milyar dolardan fazla kaldıraçlı pozisyonun tasfiyesine yol açtı. Bitcoin kısa süreliğine 100.000 doların altına sarkarak kritik psikolojik eşiği test etti.

Ethereum ise daha sert bir darbe aldı ve yüzde 18 değer kaybederek 3.370 dolar civarına geriledi. Yatırımcıların hisse senetleri, emtialar ve kripto varlıklar genelinde riskten kaçışa yönelmesi, satış dalgasını hızlandırdı.

Balinanın çöküş sonrası hamleleri, hızlı bir toparlanmadan çok yeni bir dalgalanma dönemine hazırlandığı şeklinde yorumlanıyor.

Eleştirmenler, yatırımcının pozisyon zamanlamasının olağanüstü isabetli olmasına dikkat çekerek, bunun siyasi veya makroekonomik gelişmelerle dikkat çekici biçimde örtüştüğünü savunuyor. Destekçileri ise onun yalnızca piyasa yapısını ve yatırımcı psikolojisini okumakta üstün bir sezgiye sahip olduğunu düşünüyor.

Niyetinden bağımsız olarak, yatırımcının son işlemi şu anda zincir üzerindeki en büyük aktif short pozisyonlarından biri konumunda. Uzmanlara göre, Bitcoin’de fonlama oranlarının negatife dönmesi ve volatilitenin artması, bu pozisyonu 2025’in son çeyreğine girerken kurumsal piyasa hissiyatı açısından önemli bir gösterge haline getiriyor.