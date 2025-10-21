Trump Bağlantılı Kripto Balinası Bitcoin’de Short Pozisyonunu Derinleştirdi

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kripto piyasasında “Trump insider” olarak bilinen büyük yatırımcı, Bitcoin’e yönelik short pozisyonunu genişleterek 200 BTC daha ekledi, bu da mevcut tahminlere göre yaklaşık 22 milyon dolarlık bir bahis anlamına geliyor.

Onchain Lens verilerine göre ve Hyperbot kaynaklı bilgilere dayanarak, balina şu anda 900 BTC’lik short pozisyon tutuyor; toplam değer yaklaşık 99,6 milyon dolar civarında.

İşlem, 10x kaldıraçla gerçekleştirildi, yatırımcının giriş fiyatı Bitcoin başına 109.521 dolar olarak kaydedilirken, likidasyon seviyesi 141.072 dolar civarında bulunuyor.

The #Bitcoin OG has increased his $BTC (10x) short position by 200 $BTC ($22.1M). currently the OG holds 900 $BTC valued at $99.6M with the floating loss of $1.1M



Stats:



– Amount: 900 $BTC

– Value: $99.6M

– Entry price: $ 109,521

– Liq price: $141,072



Data Credit: @Hyperbotai https://t.co/hdRl0JgOmS pic.twitter.com/Pe9ceCqSrC — Onchain Lens (@OnchainLens) October 20, 2025

Balina Bitcoin’de Ayı Pozisyonunu Genişletti

Kripto piyasasında “Trump insider” olarak bilinen balinanın son hareketleri, agresif ayı pozisyonları taktiğini sürdüğünü gösteriyor. Haftanın başında, yatırımcı Hyperliquid’e 30 milyon dolar USDC yatırdı ve ardından 76 milyon dolarlık bir Bitcoin short pozisyonu açtı.

Birkaç gün öncesinde ise, Bitcoin’in geçen haftaki çöküşten toparlanma girişimlerine yanıt olarak pozisyonunu tekrar genişletti. Blockchain verilerine göre, aynı cüzdan yaklaşık 115.783 dolardan pozisyon açtı, böylece toplam short pozisyonu 3.440 BTC’ye ulaşarak o dönemde 392,6 milyon dolar değerindeydi.

Bu pozisyonlar kısa süreliğine yaklaşık 5,7 milyon dolar gerçekleşmemiş kar sağladı, ancak fiyatlar toparlanınca kazanç kayda geçmedi. Balinanın son 22 milyon dolarlık eklemesi, Bitcoin piyasalarında son istikrar sağlanmasına rağmen daha fazla düşüş beklentisi taşıdığını gösteriyor.

Kripto topluluğu bu zamanlamayı yakından izliyor ve birçok trader, yatırımcının piyasada bir sonraki düzeltmeye hazırlanıyor olabileceğini tahmin ediyor.

Balina Bitcoin Düşüşlerinden Haber Bazlı Kar Etti

Söz konusu cüzdan, ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi açıklamasından hemen önce Bitcoin short’layarak yaklaşık 160 milyon dolar kazandığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Bu zamanlama, çevrimiçi topluluklar tarafından hesabın “Trump insider” olarak anılmasına yol açtı ve ad, birkaç yüksek profilli işlem boyunca kalıcı hale geldi.

Trader’ın stratejisi bugüne kadar fırsatçı bir yaklaşım olarak başarı göstermiş olsa da, son açtığı short pozisyonunun aynı şekilde kazanç sağlayıp sağlamayacağı belirsizliğini koruyor.

Öte yandan, Bitcoin’in vadeli işlemler finansman oranları son seanslarda negatif seviyelere gerileyerek piyasalarda artan temkinliliğe işaret ediyor.

Beklenen İki Fed Faiz İndirimi, Piyasada Bekleyen Trilyonlarca Dolarlık Sermayeyi Hareketlendirebilir

Kurumsal yatırımcılar arasında duyarlılık giderek iyimserleşiyor. Coinbase Institutional tarafından hazırlanan son rapora göre, profesyonel yatırımcıların %67’si önümüzdeki üç ila altı ay içinde büyük bir Bitcoin rallisi bekliyor.

Bu iyimserlik, merkez bankalarının parasal politikayı gevşetmesi beklenen bir döneme denk geliyor. Coinbase, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu çeyrekte iki kez daha faiz indirimi yapmasını öngörüyor; bu hamle, şu anda para piyasası fonlarında bekleyen 7 trilyon dolarlık sermayenin piyasaya akmasına yol açabilir.

Ancak belirsizlik devam ediyor. Hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar, makroekonomik ortamı dijital varlıklar için en büyük kısa vadeli risk olarak görüyor. Piyasa gözlemcileri, iyimserlik ile temkinin bir arada bulunmasının, Bitcoin’in kritik teknik seviyelerin çevresinde dalgalanmasıyla volatilitenin artmasına yol açabileceğini belirtiyor.

Şu aşamada, “Trump insider” olarak bilinen balina, bir sonraki büyük hamlenin aşağı yönlü olacağına ve piyasanın önündeki baskıyı henüz tamamen fiyatlamadığına inanıyor gibi görünüyor.