Trump Destekli Kripto Para WLFI %58 Çakıldı – Düşüşü Durdurmak İçin Geri Alım Planı Açıklandı

Trump destekli WLFI, %58 düşüş sonrası token geri alım ve yakım stratejisiyle likidite gelirlerini güçlendirmeye odaklanıyor.

Trump bağlantılı DeFi projesi World Liberty Financial (WLFI), token değerinin Eylül ayında %50’nin üzerinde düşmesinin ardından piyasa çöküşünü durdurmak için çaba sarf ediyor.

Cuma günü proje, tüm hazine likidite ücretlerini satış baskısını azaltmak için yönlendiren kapsamlı bir geri alım ve yakım programını duyurdu. X’teki bir yönetişim paylaşımına göre topluluk planı ezici bir çoğunlukla onayladı ve WLFI her yakım için tam şeffaflık taahhüt etti.

Bu hamlenin aciliyeti, WLFI’nin son haftalardaki keskin kayıplarını yansıtıyor. CoinMarketCap verilerine göre WLFI, Cuma günü $0,19 seviyesinde işlem görüyor; bu, Eylül başındaki $0,46 zirvesinden bu yana yaklaşık %58’lik bir düşüş anlamına geliyor. Haftalık kayıp %12,85, aylık kayıp ise %15,45 olarak ölçüldü.

Bu, projenin müdahale girişimi için ilk denemesi değil. WLFI, Eylül 3’te yalnızca birkaç gün sonra 31%’lik bir satış dalgasını dengelemek için 47 milyon token yakmış ve arzı doğrulanmış bir yakım adresine göndermişti.

World Liberty Financial için geri alım ve yakım programı, hem hasar kontrolü hem de topluluk güveninin sınandığı bir adım niteliğinde. Tokenomik ayarlamalar kısa vadede rahatlama sağlasa da, proje yatırımcıları WLFI’nin müdahalelerin ötesinde kalıcı güce sahip olduğuna ikna etmek zorunda.

WLFI, Token Kıtlığını Platform Büyümesine Bağlayan Geri Alım ve Yakım Planını Başlattı

Yönetişim teklifine göre, WLFI Ethereum, BNB Chain ve Solana’daki protokolün sahip olduğu likidite (POL) havuzlarından elde edilen ücretleri kullanarak tokenleri açık piyasadan geri alacak. Geri alınan tokenler daha sonra yakım adresine gönderilecek ve dolaşımdan kalıcı olarak çıkarılacak.

WLFI Teklifi Kaynak: WLFI

Proje, bu sistemin arz azaltımını doğrudan platform büyümesine bağladığını vurguladı. Ticaret hacmi arttıkça daha fazla likidite ücreti oluşacak ve bu da daha büyük geri alım ve yakımları finanse edecek. Böylece, benimsenmenin kıtlık yarattığı ve kıtlığın token değerini güçlendirdiği bir geri besleme döngüsü oluşturulması hedefleniyor.

Önemli olarak, plan yalnızca WLFI’nin protokol kontrolündeki likidite havuzlarına uygulanacak. Topluluk ve üçüncü taraf likidite havuzları bu mekanizmadan etkilenmeyecek, böylece sistem dış ekosistem katkılarına müdahale etmeyecek.

WLFI ekibi, tekliflerinde bu stratejinin uzun vadeli yatırımcıları projeye bağladığını ve arzı sistematik şekilde azaltarak kısa vadeli spekülasyonu caydırdığını savundu. Her yakım, bağlı yatırımcıların nispi payını artırarak WLFI tokenomisi üzerinde güveni pekiştiriyor.

Güvenilirliği desteklemek için WLFI, her geri alım ve yakım işleminin zincir üzerinde doğrulanabilir olacağını ve topluluğa anlık olarak raporlanacağını taahhüt etti.

WLFI, Hyperliquid, Jupiter ve Sky ile Birlikte Geri Alım Çılgınlığına Wall Street’i de Dahil Ediyor

WLFI’nin tam kapsamlı geri alım ve yakım stratejisini benimseme kararı, onu kripto dünyasının en iddialı tokenomik modelleri arasına taşıyor. Eylül ayında yaşanan keskin fiyat düşüşüne kısmen yanıt niteliğinde olsa da, bu hamle DeFi protokollerinin gelir akışlarını kullanarak arzı azaltma, teşvikleri hizalama ve token değerini güçlendirme trendini de yansıtıyor.

Hyperliquid bu modeli büyük ölçekli olarak gösteriyor. Platform ücretlerinin neredeyse tamamı, Assistance Fund aracılığıyla otomatik $HYPE geri alımlarına aktarılıyor ve sürdürülebilir talep yaratıyor.

2025’in ortasına gelindiğinde 20 milyondan fazla token geri alınmış, üçüncü çeyrekte ise neredeyse 30 milyon token elde tutulmuş ve değeri 1,5 milyar doları aşmıştı. Bu süreklilik hem kıtlığı artırdı hem de Hyperliquid’in merkeziyetsiz türevlerdeki hakimiyetini pekiştirdi.

Diğer protokoller farklı varyasyonlar benimsiyor. Jupiter, ücretlerinin yarısını $JUP geri alımlarına ayırıyor ve tokenleri üç yıl boyunca kilitliyor.

Raydium ise ücretlerin %12’sini $RAY geri alımlarına ayırarak şimdiden 71 milyon tokeni dolaşımdan çıkardı; bu, toplam arzın yaklaşık dörtte biri anlamına geliyor.

Sky örneğinde görüldüğü gibi yakım tabanlı modeller daha da ileri gidiyor; Şubat 2025’ten bu yana $SKY tokenlerini kalıcı olarak silmek için 75 milyon dolar harcandı, bu da kıtlığı ve yönetişim etkisini artırdı.

Ancak geri alım olgusu yalnızca DeFi ile sınırlı değil. Kripto rezervine sahip listelenmiş şirketler de agresif geri alım programlarını benimsemeye başladı ve bazen dijital varlıkları değer kaybettikçe kayıpları dengelemek için bu yolu tercih ediyor.

Bir rapora göre, oyun sektöründen biyoteknolojiye kadar en az yedi firma, düşen hisse fiyatlarını desteklemek amacıyla geri alımlara başvurmuş ve bu programların çoğu borçla finanse edilmiş.

Bunlardan biri de, Web3 alanında büyüyen varlığıyla dikkat çeken dijital reklam şirketi Thumzup Media. Perşembe günü 10 milyon dolarlık bir hisse geri alım planı başlattı ve 2026’ya kadar sermaye geri dönüş stratejisini genişletti; öncesinde tamamlanan 1 milyon dolarlık programda 212.432 hisse, ortalama 4,71 dolardan alınmıştı.

Solana tabanlı hazine stratejisi etrafında kurulmuş ilk halka açık şirket olan DeFi Development Corp da yakın zamanda geri alım programını 1 milyon dolardan 100 milyon dolara yükselterek, dijital varlık sektöründeki en büyük hisse geri alım girişimlerinden birini gerçekleştirdi.

Bir araya geldiğinde, bu örnekler gösteriyor ki geri alımlar, ister tokenomik ister hisse senedi piyasasında olsun, değer istikrarını sağlama ve güven sinyali verme mekanizması olarak öne çıkıyor; motivasyonlar ve uygulamalar değişse de, etki giderek artıyor.