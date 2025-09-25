Bitcoin ve Dogecoin Yatırımcısı Şirket, 10 Milyon Dolarlık Planını Duyurdu

Dijital reklamcılık şirketi Thumzup Media (Nasdaq: TZUP), 10 milyon dolarlık hisse geri alım programını duyurdu ve sermaye getirisi stratejisini 31 Aralık 2026’ya kadar uzattı.

Bu duyuru, şirketin 1 milyon dolarlık yeniden alım planını tamamlamasının ardından geldi. Şirket, yeniden alım programı kapsamında ortalama 4.71 dolar fiyatla 212.432 hisse satın aldı.

Thumzup Media CEO’su Robert Steele, “10 milyon dolarlık hisse geri alma programı uygulama konusundaki kararlılığımız, Thumzup’ın uzun vadeli stratejisine duyulan güveni ve hissedarlara değer katma konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor” dedi.

Thumzup’ın Hisse Fiyatı %5.7 Arttı

Bu haberin ardından TZUP hissesi %5.7 artışla 4.81 dolara yükselirken, şirketin piyasa değeri 78 milyon dolara ulaştı.

Thumzup, hisse geri alma programına ek olarak kripto alımlarını da sürdürüyor. Şirket şu anda 19.106 Bitcoin’e ve yaklaşık 7.5 milyon Dogecoin’e sahip.

Thumzup’ın yönetim kurulu, bu yılın başlarında Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Solana, XRP, Ethereum ve USD Coin de dahil olmak üzere kripto paralara 250 milyon dolara kadar yatırım yapılmasına onay verdi.

Ayrıca şirket, Dogecoin madencilik şirketi DogeHash Technologies’i satın almak için hissedarların onayını beklediğini doğruladı.

Bu satın alma işlemi gerçekleşirse, şirketin dijital varlık altyapısı güçlenebilir.

Bu arada Donald Trump Jr.’nin şirkette 350.000 hissesi bulunuyor.

Kriptoya Yatırım Yapan Şirketler Hisselerinin Değer Kaybını Gidermeye Çalışıyor

Küçük piyasa değerine sahip olan birçok şirket 2024 yılında kriptoya yatırım yapmaya başladı. Bu şirketlerden bazıları hisselerinin değer kaybını gidermek için hisse geri alma programları başladı.

Çeşitli sektörlerden en az yedi şirket şu anda kripto varlıklarının değerinden daha düşük bir değere sahip. Bu durum yatırımcılar ve analistler arasında endişeye neden oluyor.

Örneğin ETHZilla (eski adıyla 180 Life Sciences) Ethereum satın almaya başladığından ve ismini değiştirdiğinden beri şirketin hisse fiyatı %76 düştü.

Şirket, kısa bir süre önce 250 milyon dolarlık geri alımına fon sağlamak için 80 milyon dolar borç aldı. Bu arada Empery Digital (eski adıyla Volcon) ise şu anda 476 milyon dolar değerinde Bitcoin‘e sahip ancak piyasa değeri 378 milyon dolar.

SharpLink Gaming, Ton Strategy ve CEA Industries gibi şirketlerin kripto hazine stratejileri de ters gidiyor.

K33’ün yakın tarihli bir raporuna göre Bitcoin sahibi şirketlerin %25’inin piyasa değerleri BTC varlıklarının değerinin altında. Bu durum yatırımcı güveninin azaldığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

