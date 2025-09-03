World Liberty Financial, WLFI Token Yakma Kampanyası Başlattı

Trump ile bağlantılı kripto girişimi World Liberty Financial (WLFI), tokenin piyasada işlem görmeye başlamasından birkaç gün sonra token yakma işlemlerini başlattı. Token yakma işlemleriylr volatilitenin azaltılması ve piyasa güveninin artırılması amaçlanıyor.

Lookonchain’in verilerine göre, çarşamba günü 47 milyon WLFI tokeni yakıldı.

Token yakma hamlesi, WLFI fiyatının pazartesi günkü lansmandan bu yana %31 değer kaybetmesinin ardından geldi. Kısa bir süreliğine 0.331 dolardan işlem gören WLFI, 0.23 dolar seviyesine kadar düştü.

WLFI’nin Token Yakma İşlemleri Dolaşımdaki Arzın %0.19’unu Oluşturuyor

Token yakma işlemiyle WLFI’nin dolaşımdaki arzının (24.66 milyar token) %0.19’u yakıldı.

Token yakma işlemleri genellikle arzı azaltarak tokenin değerini artırmak için gerçekleştirilir.

WLFI ekibi, satın alma ve yakma planına fon sağlamak için protokolün sahip olduğu likidite ücretlerini kullanıyor.

WLFI ekibinin salı günü yayınladığı öneride, WLFI’nin uzun vadeli büyüme planına bağlı olmayan katılımcıların, sadık yatırımcıların göreceli hisselerini artırarak onlara fayda sağlayacakları belirtildi.

Söz konusu token yakma işleminin satış baskısının etkilerini azaltma ihtimali var.

Token yakma kampanyasının kısa vadeli bir çözüm olduğu düşünülüyor ancak WLFI’nin uzun vadeli performansına ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

Token yakma teklifine ilişkin resmi oylama hala bekleme aşamasında ancak şimdilik topluluğun büyük ölçüde desteklediği söylenebilir.

WLFI tokenlerinin alınıp satılabilmesi için temmuz ayında bir yatırımcı oylaması gerçekleştirildi.

O zamana kadar tokenler sadece yönetim araçları olarak işlev görüyor, yatırımcılara projeyle ilgili konularda söz hakkı veriyordu. Şirket, tokenin ilk yatırımcılarının varlıklarının %20’sini satmasına izin verildiğini söyledi.

0.015 dolar ile 0.05 dolarlık ön satış fiyatlarıyla satılan tahmini 3 ila 5 milyar token, büyük bir satış dalgasını tetikledi. Bu durum spekülatif talebe rağmen fiyata baskı uyguladı.

Trump Ailesinin Kripto Serveti 6 Milyar Dolara Ulaştı

Pazartesi günü gerçekleştirilen WLFI token lansmanının ardından Trump ailesinin kripto serveti 6 milyar dolara yükseldi.

WLFI tokenin işlem görmeye başladığı ilk saatlerde işlem hacmi 1 milyar doları aşarken, fiyat ise 0.24 dolar ile 0.30 dolar arasında dalgalandı.

Trump ailesi toolam WLFI arzının yaklaşım %25’ine sahip ancak tokenleri kilitli durumda ve henüz satışa açık değil.

World Liberty Financial, Trump’ın başkanlım kampanyası sırasında kuruldu ve kurucu ortakları da Trump’ın oğullarıdır.

Platform, faaliyete geçmesinden bu yana stablecoin ve merkezi olmayan finans alanlarına da girdi.