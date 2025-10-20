Kurumsallar Yakın Zamanda Dev Bitcoin Rallisi Bekliyor

Coinbase Institutional’ın yeni araştırma raporuna göre, kurumsal yatırımcıların %67’si önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde Bitcoin’de güçlü bir yükseliş bekliyor.

Bu iyimser tablo, Bitcoin fonlama oranlarının negatife döndüğü ve 7 trilyon doların para piyasası fonlarında beklediği kritik bir dönemde geliyor.

Coinbase Institutional Araştırma Direktörü David Duong, Coinbase Institutional ve Glassnode’un ortak yürüttüğü ankette 124 katılımcının yer aldığını belirterek, “Kurumsal yatırımcıların %67’si ve bireysel yatırımcıların %62’si önümüzdeki 3–6 ay içinde Bitcoin için pozitif tahmin paylaşıyor” dedi.

Bununla birlikte, hem kurumsal (%38) hem de bireysel (%29) yatırımcılar, önümüzdeki dönemde kripto piyasaları için en büyük risk faktörünün makroekonomik ortam olduğunu vurguladı.

Mega Bitcoin Rallisi DAT’ler ve Makro Gevşeme Desteğiyle Güç Kazanıyor

Coinbase Institutional, yılın son çeyreğine girerken olumlu bir tablo öngörse de 10 Ekim’de yaşanan kaldıraç tasfiyesi sonrası temkinli olunması gerektiğini belirtmişti.

Buna rağmen Araştırma Direktörü David Duong, güçlü likidite, elverişli makroekonomik ortam ve olumlu düzenleyici gelişmelerin kripto piyasalarına desteğini sürdüreceğini ifade etti.

Duong, “Özellikle Bitcoin, makro rüzgarların desteğiyle piyasa beklentilerinin üzerinde performans gösterebilir,” dedi.

Coinbase anketine göre, yatırımcıların piyasa döngüsüne dair algıları farklılık gösteriyor.

Kurumsal yatırımcıların neredeyse yarısı (%45), piyasayı boğa döngüsünün son aşamasında görürken; bireysel yatırımcıların yalnızca dörtte biri (%27) aynı görüşte.

Coinbase ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu çeyrek içinde iki faiz indirimi daha gerçekleştirmesini bekliyor. Bu adımların, para piyasası fonlarında bekleyen 7 trilyon dolarlık sermayenin yeniden piyasaya girmesini teşvik edebileceği belirtiliyor.

Glassnode Analist Ekibi, dijital varlık hazineleri (Digital Asset Treasuries – DATs) tarafından sağlanan talebin olası bir kripto rallisini desteklediğini vurguladı.

Bitcoin odaklı DAT’ler şu anda token arzının yaklaşık %3,5’ini, Ethereum odaklı DAT’ler ise ETH arzının %3,7’sini kontrol ediyor.

Son dönemde DAT’lerin piyasa değerleri gerilese de Duong, “DAT’lerin önümüzdeki çeyrekte kripto piyasaları için anlamlı bir talep kaynağı olmaya devam edeceğine inanıyoruz,” dedi.

Coinbase’in özel olarak geliştirdiği Küresel M2 Para Arzı Endeksi, Bitcoin fiyat hareketleriyle %0,9 korelasyon gösteriyor ve BTC’nin 110 gün öncesinden eğilimleri öngörebiliyor.

Araştırma ayrıca Bitcoin’in ABD hisse senetleriyle korelasyonunun üçüncü çeyrekte 0,55’ten 0,40’a düştüğünü, altınla korelasyonunun ise -0,09’dan 0,23’e yükseldiğini ortaya koydu.

Buna paralel olarak Bitcoin’in MVRV oranı şu anda 0,85 seviyesinde, yani mevcut fiyat piyasanın ortalama maliyet bazının yaklaşık %15 altında bulunuyor.

Bitcoin’de 113 Bin Dolara Kadar Short Pozisyon Sıkışması Beklentisi

Bitcoin, son düzeltmenin ardından kayıplarını telafi etmeye ve yükseliş trendine geri dönmeye çalışıyor.

Genellikle bir düzeltme sona erdiğinde piyasada “inkâr evresi” olarak bilinen bir dönem yaşanır — yatırımcılar, yükseliş trendinin gerçekten geri dönebileceğine inanmakta zorlanır. Bu davranış özellikle türev piyasalarında, BTC fonlama oranları üzerinden net biçimde görülür.

CryptoQuant analistleri, Binance verilerine göre fonlama oranlarının hâlâ negatif seyrettiğini belirtiyor. Bu durum, piyasada kısa pozisyonların (short) hâkim olduğunu açıkça gösteriyor.

Son bir haftada fonlama oranları yedi günden altısında negatif kaldı ve ortalama %-0,004 civarında seyretti. Bu tablo, 10 Ekim’de yaşanan tasfiye dalgasının ardından yatırımcı güveninin ciddi şekilde sarsılmasından kaynaklanıyor.

Ancak ilginç bir şekilde, bu inkâr dönemi ne kadar uzun sürerse, yukarı yönlü patlama potansiyeli de o kadar güçleniyor.

Eğer yükseliş eğilimi devam ederse, piyasada biriken short pozisyonlar yeni bir ivme dalgasını tetikleyebilir.

Bu pozisyonların tasfiye edilmesiyle birlikte “short squeeze” olarak bilinen hızlı yükseliş senaryosu devreye girebilir.

CryptoQuant analisti Darkfost, bu olasılığa ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Böyle bir senaryoda, yükseliş hızla 113 bin dolar civarındaki likidite bölgelerine, hatta 126 bin dolara kadar uzanabilir. Bu seviyelerde yüklü miktarda short pozisyon likidasyonu birikmiş durumda.”

Benzer bir tablo daha önce Eylül 2024’te yaşanmıştı: BTC 54 bin dolara kadar geriledikten sonra ilk kez 100 bin doların üzerine tırmanmıştı. Aynı şekilde Nisan 2025’te de 85 bin dolardan başlayan yükseliş, önce 111 bin dolara, ardından 123 bin dolara kadar devam etmişti.