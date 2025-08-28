Tom Lee’den Ethereum İçin Cesur Tahmin: Yıl Sonunda 12.000 Dolar Mümkün mü?

Fundstrat Baş Yatırım Sorumlusu Tom Lee, Ethereum’un kısa vadede 5.500 dolara yükseleceğini, yıl sonuna kadar ise 12.000 dolarlık iddialı bir hedefe ulaşabileceğini öngördü.

Lee, 26 Ağustos’ta konuk olduğu Amitis Investing programında, ABD Senatosu’nun GENIUS Stablecoin yasasını onaylamasının ardından Wall Street’te Ethereum’a yönelik kurumsal algının keskin biçimde değiştiğini söyledi.

Ethereum’un geleneksel finans (TradFi) için temel blockchain altyapısı olduğuna dikkat çeken Lee, ağın şu anda 145 milyar doları aşkın stablecoin arzını desteklediğini vurguladı.

Tom Lee made his market open debut today on the show and we discussed a variety of topics including Ethereum & Bitmine:



– Why $ETH could be the biggest macro trade of the next decade



– How $BMNR is growing the NAV & ETH per share at an accelerated pace



– Ethereum end of… pic.twitter.com/yQWW4je5y4 — amit (@amitisinvesting) August 26, 2025

Bu hakimiyetin, Ethereum’u önümüzdeki on yılın en büyük makro yatırım fırsatlarından biri haline getirdiğini belirtti.

Tom Lee’nin Ethereum Tahmini, BitMine’in ETH Birikimiyle Birleşim Gösteriyor

Tom Lee’nin ETH hazinesi firması BitMine’ı devreye almasının ardından Ethereum’a ciddi sermaye akışı gerçekleşti.

Yatırım yöneticileri ve bireysel yatırımcılar, sistematik olarak fonlarını Bitcoin’den Ethereum’a kaydırıyor; günlük rotasyon hacmi ortalama 900 milyon dolar seviyesinde.

30 Haziran’da Tom Lee, BitMine’in Ethereum birikim stratejisini başlattığında, Ethereum’un piyasa değeri 255 milyar doların üzerinde genişledi.

Standard Chartered analisti Jeff Kendrick, ETH hazinesi şirketlerinin sermaye akışları açısından Bitcoin muadillerine kıyasla giderek daha büyük hale geldiğini belirtiyor. Düzenleyici arbitraj açısından Kendrick, Ethereum odaklı bu hazinelerin Bitcoin hazinelerine kıyasla daha yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Tom Lee’nin içeriden analisti, geçen hafta Ethereum’un 4.075 dolara düşmesini doğru şekilde tahmin etmiş ve sonrasında ATH’si 4.900 dolara ulaşan ralliyi ön görmüştü; yeni analizlerini BitMine yönetimiyle paylaştı.

26 Ağustos’ta Lee, Ether fiyatının dibi birkaç saat içinde göreceğini öngördü. Bu süreç, BitMine Immersion Technologies’in 21,28 milyon dolarlık ek ETH alımı ile toplamda 1,72 milyon ETH’ye, yani 7,65 milyar dolarlık birikime ulaşmasını sağladı.

Bu tahmin, içeriden analist Mark Newton’un teknik değerlendirmesi ile uyumlu olarak Ethereum’un önce 5.100 dolara, ardından 5.500 dolara doğru ilerleyeceğini işaret ediyordu.

Sonrasında CNBC’ye verdiği röportajda Lee, ETH için cesur fiyat hedefleri olan 12.000–16.000 dolar aralığını paylaştı ve “Ethereum, Bitcoin’in 2017’deki anını yaşıyor” dedi.

Tom Lee, 2017’de Bitcoin 2.000 dolardayken CNBC’de Bitcoin hedefini 55.000 dolar olarak açıklayarak dikkat çekmişti; Wall Street profesyonelleri başlangıçta bu tahmini gerçekçi bulmamıştı.

Şimdi benzer güvenle Ethereum’a odaklanıyor ve birçok yatırımcı analizlerini yakından takip ediyor.

Bankless’ten kripto yatırımcısı ve analist Ryan Adams, Lee’nin ETH tahminlerini “olağanüstü” olarak nitelendiriyor. Adams, Lee’nin son 50 günde yaklaşık 10 milyar dolarlık ETH biriktirdiğini, bunun da toplam ETH arzının %1,4’üne denk geldiğini belirtti.

Absolutely unprecedented.



Tom Lee has acquired almost $10 billion ETH over the past 50 days.



Over 1.7m ETH.



1.4% of all ETH supply.



If Tom gets to his 5% target and ETH goes above $12k Bitmine would be larger than Microstrategy. pic.twitter.com/DpIZv55DBC — RYAN SΞAN ADAMS – rsa.eth 🦄 (@RyanSAdams) August 25, 2025

Lee, hedeflediği %5’lik birikimi gerçekleştirebilirse ve ETH 12.000 doları aşarsa, Adams’a göre BitMine, dünyadaki en büyük halka açık dijital varlık hazinesi şirketi konumuna yükselebilir.

Büyük yatırımcılar artık Ethereum’un momentumu ve sermaye akışlarını kullanarak yeni ATH’ler için pozisyon alıyor.

On-chain veri sağlayıcısı Arkham, dokuz balina adresinin yakın zamanda BitGo ve Galaxy Digital’in OTC hizmetleri üzerinden toplam 456,8 milyon dolarlık ETH satın aldığını ortaya koyuyor.

Teknik Analiz: ETH’nin 4.800 Doları Aşması Büyük Ralliye Yol Açabilir

Teknik açıdan bakıldığında, Ethereum’un 1 saatlik grafiği kısa vadeli yükseliş momentumunu gösteriyor ve önemli destek bölgeleri net şekilde belirlenmiş durumda.

Fiyat, son dönemde 4.200–4.460 dolar talep bölgesinden toparlandı ve 4.500 dolar civarında ek long pozisyonlar açıldı; bu, düşüşlerde güvenli birikim yapıldığını gösteriyor.

Grafik analizi, ETH’nin 4.950–5.000 dolar direnç bölgesini kırmasının, gelişen harmonik formasyon yapısının olası kırılma hedefleriyle uyumlu olduğunu ortaya koyuyor.

Kaynak: TradingView/salahuddin20041

Şu anda ETH, geri çekilmenin ardından 4.580 dolar civarında konsolide olurken, momentum göstergeleri yakın zamanda bir boğa kesişimi verdi ve toparlanmanın devam edebileceğini işaret ediyor.

Talep bölgesi herhangi bir geri çekilmede desteğini koruduğu sürece görünüm pozitif. Bir sonraki önemli direnç seviyesi 4.950–5.000 dolar aralığında.

Ancak, 4.600 dolar üzerindeki destek korunamazsa, ETH’nin bir sonraki yukarı hamlesinden önce daha derin bir düzeltme yaşaması olası.