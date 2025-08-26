Ünlü Analistten Ethereum Tahmini: ETH Saatler İçinde Dibi Görecek!

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Ethereum’da gözler yeniden kurumsal yatırımcılarda. Fundstrat’ın ünlü analisti Tom Lee, Ethereum’un dip seviyesine “saatler içinde” ulaşabileceğini belirterek 5.100 dolara doğru güçlü bir ralli öngördü.

Bu tahmin, Mark Newton’un teknik analizine dayanıyor ve yükseliş öncesinde “yapıcı bir düzeltme” yaşandığını gösteriyor.

Lee’nin açıklamaları, BitMine Immersion Technologies’in 21,28 milyon dolarlık yeni alımıyla aynı döneme denk geldi. Şirket 4.871 ETH daha satın alarak toplam varlıklarını 1,72 milyon ETH’ye çıkardı.

Bu rezervin değeri 7,65 milyar doları buluyor. BitMine, Haziran sonundan bu yana yaptığı agresif alımlarla dünyanın en büyük kurumsal Ethereum hazinesi konumuna yükseldi.

Delaware merkezli şirketin toplam kripto ve nakit varlıkları 8,82 milyar dolara ulaştı. Sadece bir haftada 2,2 milyar dolarlık alım yapan BitMine, küresel ölçekte ikinci sıraya yükseldi. Listenin zirvesinde ise hâlâ MicroStrategy’nin Bitcoin rezervleri bulunuyor.

Kurumsal alım dalgası BitMine ile sınırlı değil. BlackRock, geçtiğimiz günlerde 314,9 milyon dolarlık Ethereum alımı yaparken Bitcoin pozisyonlarını azalttı.

Temmuz ayında kurumsal Ethereum varlıkları %127 artarak 2,7 milyon ETH’ye ulaştı. Bugün itibarıyla 70 kurumsal oyuncu toplam arzın %3,6’sına denk gelen 4,3 milyon ETH tutuyor.

Kurumsal Devler Bitcoin’den Ethereum’a Yöneliyor

BlackRock, son 30 günde Ethereum alımlarını Bitcoin’e kıyasla 15 kat daha hızlı artırdı. Şirketin ETH varlıkları %65 yükselirken, Bitcoin’deki büyüme sadece %4’te kaldı. Bu stratejik kayma, Ethereum ETF’lerinin toplamda 6,5 milyon ETH biriktirmesi ve günlük ortalama 80 bin token girişini yakalamasıyla aynı döneme denk geldi.

🚨BREAKING:



BLACKROCK JUST BOUGHT 314,900,000 WORTH OF #ETHEREUM.



THEY'RE BUYING THIS DIP AGGRESIVELY. pic.twitter.com/ux7IRShmfJ — CryptoGoos (@crypto_goos) August 26, 2025

Bitcoin balinaları da rotasyona katılıyor. Büyük bir yatırımcı 128,32 milyon dolarlık Ethereum alırken Bitcoin pozisyonlarını azalttı. Siyasi figürler de geri kalmadı; Trump’ın 8,6 milyon dolar ETH ve 10 milyon dolar BTC eklediği bildirildi.

Kurumsal rekabetin odağında ise BitMine var. Şirket, 20 milyar dolarlık ek hisse satışı planıyla toplam arz kapasitesini 24,5 milyar dolara çıkardı. Elde edilecek fonların hedefi, Ethereum arzının %5’ine denk gelen yaklaşık 6 milyon tokenı (22 milyar dolar değerinde) toplamak.

Ağustos boyunca hızlanan kurumsal talep, Ethereum fiyatını %25 yukarı taşırken, Bitcoin aynı dönemde %5,3 geriledi. CryptoQuant verilerine göre CME Ethereum vadeli işlemlerinin açık pozisyonları fiyatla birlikte artış gösterirken, Bitcoin tarafında benzer bir kurumsal ilgi işareti görülmedi.

Ethereum 5.000 Doları Aştı, Piyasa Dinamikleri Yükselişi Destekliyor

Ayın başında balinalar, ETF çıkışları ve bireysel yatırımcıların satış baskısı Ethereum’u 4.793 dolardan 4.198 dolara çekmişti. Ancak toparlanma hızla geldi ve ETH, 5.000 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) kırdı. Ağustos böylece yılın en güçlü ayı oldu.

Ralli sırasında Ethereum tarihi bir dönüm noktasına ulaştı: 500 milyar dolarlık piyasa değerine en hızlı ulaşan varlık olarak kayıtlara geçti. Bu başarı, birçok büyük şirketi ve Bitcoin’in önceki rekorunu geride bıraktı.

Ethereum just made history.$ETH became the fastest asset ever to reach a $500B market cap, beating every major company and Bitcoin.



Thread: 👇 pic.twitter.com/EnXMAMt2m5 — everstake.eth (💙,💛) (@eth_everstake) August 25, 2025

Google aramalarında Ethereum’a olan küresel ilgi 2021’den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, sosyal medyada fiyat artışına rağmen genel duyarlılığın hâlâ temkinli ve zaman zaman olumsuz olduğu dikkat çekti.

Teknik Analiz Ethereum’da 6.290 Dolar Hedefine İşaret Ediyor

Ethereum fiyat grafikleri kritik bir yükselen trend çizgisi desteğini 4.300 dolar civarında test ediyor. Bu seviyenin korunması, yükseliş yapısının geçerliliğini koruduğunu ve toparlanmanın hızlanabileceğini gösteriyor.

Ichimoku bulut göstergesi, ETH’nin hâlâ yükseliş trendini destekleyen bulut formasyonlarının üzerinde seyrettiğini ortaya koyarken, RSI’nin 54,04 seviyesinde nötr bölgede olması dip oluşum ihtimalini güçlendiriyor.

Teknik görünümde ilk direnç 4.447,86 dolar seviyesinde bulunuyor. Ardından 5.376,56 dolar ve nihai hedef olarak 6.290 dolar öne çıkıyor.

Uzun vadeli yapı da boğa eğilimini destekliyor. ETH, aylık açılış olan 3.624,69 doların ve yıllık açılış seviyesi olan 3.500 doların üzerinde kalıcı olarak tutunarak güçlü bir destek zemini oluşturdu.

Newton’un kısa vadeli analizine göre 4.300 dolar civarında “önümüzdeki saatlerde” dip oluşumu bekleniyor. Bu da hızlı bir kapitulasyonun ardından fiyatın 5.100 – 5.450 dolar aralığına toparlanabileceğine işaret ediyor.

İşlem hacmi verileri hem alım hem de satım tarafında artan katılımı ortaya koyuyor. Ancak kurumsal yatırımcıların kademeli birikim süreci, piyasanın tipik bireysel yatırımcı kaynaklı düzeltmelerden farklı dinamiklere sahip olduğunu gösteriyor.

Yükselen trend desteğinin korunması, Ethereum’da hızlı bir dönüş hareketini tetikleyerek fiyatın önce 5.100 – 5.450 dolar bandına, ardından 6.290 dolara doğru ilerlemesini sağlayabilir.