Temmuz Rallisinin Lideri Ethereum: Kurumsal ETH Varlıkları %127 Artarak 2,7 Milyon ETH’ye Ulaştı – Binance

Temmuz ayında kripto piyasasında öne çıkan isim Ethereum (ETH) oldu. Kurumsal ETH varlıkları, kayıtlardaki en büyük aylık artışını yaşayarak yaklaşık %127 yükseldi ve 2,7 milyon ETH’ye (11,6 milyar dolar) ulaştı.

Binance Research’ün aylık piyasa raporuna göre, bu artışa Ethereum’u bilançolarına ekleyen şirket sayısındaki yükseliş de eşlik etti. Temmuz’da 24 yeni şirket listeye katılırken, toplam sayı 64’e çıktı.

Rapor, bu şirketlerin birlikte, borsada işlem gören fonların (ETF) elinde bulunan ETH miktarının yaklaşık %46,5’i kadar Ethereum tuttuklarını belirtti. ETF’lerin varlıkları ise aynı dönemde %39,5 artarak 5,8 milyon ETH’yi aştı.

Kurumsal ETH Rezervleri, Benimsenme Hızlanırken Ethereum Foundation’ı Geride Bıraktı

Bu artış, pasif ETF yatırımlarının ötesine geçerek doğrudan Ethereum varlığına yönelme eğilimini yansıtıyor. Bazı şirketler artık Ethereum Foundation’ın elindekinden daha fazla ETH tutuyor. Listenin başında 1,1 milyon ETH ile Bitmine yer alırken, onu 521.000 ETH ile Sharplink takip ediyor.

Önümüzdeki aylarda, benzer stratejileri benimseyen daha fazla şirketin bu tür verilerini açıklaması bekleniyor. The Ether Machine, temmuz ayının sonlarında dikkat çeken yeni kurumsal yatırımcılardan biri oldu ve kurumsal ETH benimsemesindeki ivmeyi yansıttı.

Bu birikim süreci, güçlü piyasa performansıyla aynı döneme denk geldi. Ethereum, ay boyunca %50’den fazla yükselerek büyük piyasa değerli dijital varlıklar arasında en iyi performans gösterenlerden biri oldu. ETH/BTC oranı, yatırımcıların sermayeyi Bitcoin’den ETH’ye kaydırmasıyla son altı ayın zirvesi olan 0,032 seviyesine ulaştı.

Ethereum’un Stake Getirisi ve Deflasyonist Yapısı, Kurumsal Alıcıları Çekiyor

Kurumsal Bitcoin hazineleri uzun süredir gündemde olsa da, birçok yeni Ethereum stratejisinin Michael Saylor’ın yaklaşımından ilham aldığı görülüyor.

Bununla birlikte şirketler, Ethereum’un kendine özgü avantajlarından da yararlanıyor. Bunlar arasında stake ödülleri, deflasyonist arz mekanizması ve merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosisteminde birincil teminat rolü yer alıyor.

Düzenleyici rüzgarlar da ilgiyi artırdı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) ETH’yi zımnen bir emtia olarak kabul etmesi ve tarihi öneme sahip stablecoin yasasının geçmesi, varlığın uzun vadeli sürdürülebilirliğine olan güveni güçlendirdi.

Temmuz, Ethereum İçin Kurumsal Talebin En Güçlü Olduğu Ay Oldu

Bu trend, genel piyasa kazançlarının yaşandığı bir dönemde ortaya çıktı. Binance Research’e göre, Temmuz 2025’te küresel kripto para piyasa değeri %13,3 artış gösterdi. Bu yükselişte; Bitcoin’in peş peşe tüm zamanlar rekorları kırması, Ethereum ve büyük altcoin’lere yönelik artan kurumsal ilgi, kurumsal hazine yatırımlarında rekor seviyeler ve daha net düzenleyici çerçeve etkili oldu.

Bitcoin hâlâ baskın güç konumunda olsa da, Temmuz ayında altcoin’lere, özellikle de Ethereum’a doğru belirgin bir sermaye rotasyonu görüldü. Ethereum; hem spot ETF’lerden hem de ek stake getirisi elde etmek isteyen kurumsal hazinelerden güçlü girişler çekerek, dijital varlık ekosistemindeki yerini daha da sağlamlaştırdı.

Ethereum’un piyasa payı %11,8’e yükselirken, Bitcoin’in dominasyonu yaklaşık %60’a geriledi. Ay boyunca, Ethereum spot ETF’lerine art arda 19 gün pozitif net giriş yaşanarak tüm zamanların rekoru kırıldı. Bu durum, yatırımcı talebinin sürdüğünü gösterdi.

Kurumsal Ethereum benimseme görünümü umut verici olsa da piyasa hâlâ olgunlaşma sürecinde. Bitcoin’e kıyasla daha yüksek volatilite, bu hazine stratejilerinin dayanıklılığını test edebilir. Ancak şimdilik, Ethereum’un kurumsal ve kurumsal yatırımcılar nezdindeki cazibesi tarihin en hızlı artış temposuna ulaşmış görünüyor.