Solana İşlem Kapasitesinde Büyük Değişiklik: Sabit Blok Limitleri Tarihe Mi Karışıyor?

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Jump Trading’in Firedancer ekibi, Solana blok zincirinde işlem kapasitesini belirleyen sabit compute unit (hesaplama birimi) blok limitlerinin kaldırılmasını önerdi.

Öneri, validator’ların işlem kapasitesini donanım performanslarına göre dinamik olarak artırabilmesini amaçlıyor; böylece protokol tarafından konulan keyfi sınırlamalara bağlı kalınmayacak.

SIMD-0370 kodlu bu teklif, blok üreticilerini ekipmanlarını sürekli olarak yükseltmeye teşvik ederek daha fazla işlem paketlemelerini ve daha yüksek gelir elde etmelerini sağlayacak piyasa odaklı bir model öngörüyor.

Jump’s Firedancer team proposed SIMD-0370 to remove Solana’s fixed compute unit block limit after Alpenglow. Instead of a static cap (60M CUs, rising to 100M in SIMD-0286), block producers pack max transactions, and slower validators skip blocks. This drives a cycle: producers… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 28, 2025

Teklif, validator’ların %99,60’ının onay verdiği ve 149,3 milyon SOL’ün desteklediği Alpenglow konsensüs yükseltmesinin ardından geldi.

Alpenglow, uzun süren blokları otomatik olarak atlayan “skip-vote” mekanizmaları getirerek, sabit blok limitlerini gereksiz hâle getiriyor.

Mevcut sistemde, ağ kapasitesi validator’ların gerçek yeteneklerinden ziyade hesaplama birimi limitleriyle yapay şekilde sınırlandırılıyor. Firedancer ekibi, bunun inovasyonu ve ağ büyümesini engellediğini; üstün donanımın rekabet avantajı yaratmadığını savunuyor.

Ancak teklif, topluluk içinde tartışmalara da yol açtı. Eleştirmenler, pahalı donanıma sahip validator’ların ağı domine edebileceğini, küçük ölçekli operatörlerin ise rekabeti sürdüremeyebileceğini belirtiyor.

Bazı uzmanlar ise, gelecekte birden fazla eşzamanlı proposer tasarımlarının senkronize yürütme limitleri gerektirebileceğini ve bunun öneri ile uyumsuz olabileceğini vurguluyor.

Donanım Yarışı, Solana Ağ Ekonomisini Değiştirebilir

Firedancer’in önerisi, blok üreticilerini sürekli performanslarını artırmaya zorlayan rekabetçi bir döngü yaratmayı amaçlıyor. Amaç, işlem ücretlerini maksimize etmek ve piyasa payını korumak.

Daha yavaş çalışan validator’lar daha düşük kârlılıkla karşılaşacak ve bu da ekosistem genelinde performans iyileştirmelerinin hızla benimsenmesini teşvik edecek.

Firedancer geliştiricileri, üstün validator yazılımlarının daha yüksek ödüller peşindeki operatörler tarafından tercih edileceğini ve böylece daha büyük pazar payı kazanacağını belirtiyor.

Bu rekabet, topluluk onayı ve uzun uygulama süreçleri gerektiren manuel limit artırımlarına kıyasla inovasyon döngülerini hızlandıracak.

Sistem, blok üreticilerin biraz daha büyük bloklar aracılığıyla ağ kapasitesini işaretlediği Stackelberg rekabet dinamiklerine dayanıyor. Bu sayede yükseltmeler açık bir iletişime gerek kalmadan koordine edilebiliyor.

Daha büyük blokları işleyemeyen validator’lar blokları atlayacak ve bu doğal geri besleme döngüleri aşırı blok büyüklüklerinin oluşmasını engelleyecek.

Ancak eleştirmenler, blok üreticilerine coğrafi olarak yakın olmanın yürütme avantajı sağlayabileceğini ve bunun merkeziyetçi baskılar yaratabileceğini öne sürüyor.

Ayrıca, rekabetçi kalabilmek için pahalı donanım yükseltmeleri gereken validator’lar, küçük operatörleri ağdan tamamen dışlayabilir.

Topluluk üyeleri, blok karmaşıklığı hızla artarsa yeni validator’ların snapshot’lardan senkronize olup olamayacağını sorguladı.

Firedancer ekibi, bu riskleri kabul etmekle birlikte, yeniden oynatma (replay) performansının genellikle blok üretim hızını aştığını ve ağ katılımı için makul engellerin korunduğunu savunuyor.

Teknik Engeller Uygulama Takvimini Zorluyor

Yeni bir öneri olarak Firedancer tartışmaları, özellikle eşzamanlı blok üreticilerini içerecek gelecekteki protokol yükseltmeleriyle uyumluluk konusunda ciddi endişeleri gündeme getirdi. Bu tür mimariler, asenkron yürütme için blok limitlerine ihtiyaç duyabilir.

Firedancer ekibi ise bu özelliklerin belirsiz olduğunu ve mevcut iyileştirmeleri sınırlamaması gerektiğini savunuyor.

Topluluk geri bildirimleri, kapasite hızla artırılırken ağın kritik oy eşiklerinin altına düşebileceği senaryolar gibi potansiyel başarısızlık modlarını da ortaya koydu. Bazı geliştiriciler, epoch sürelerinin kısaltılmasını bir çözüm olarak önerse de, bu yaklaşım ek karmaşıklık yaratıyor.

Öneri, farklı validator uygulamaları arasında zaman aşımı mekanizmalarının dikkatle koordine edilmesini gerektiriyor; çünkü yürütme iptal yöntemleri istemciler arasında büyük farklılıklar gösteriyor. Mevcut tasarımlar, ağ üzerinden blokların sorunsuz yayılmasını sağlamalı, tıkanıklık veya propagasyon hataları yaratmamalı.

Bazı validator’lar, yapay kısıtlamaların kaldırılmasını desteklerken, uygulamadan önce kapsamlı test çerçevelerinin oluşturulmasını talep ediyor.

Zamanlama, Solana ETF onaylarının beklenmesiyle çakışıyor. Eylül sonunda yedi büyük varlık yöneticisi, düzenleyicilere güncellenmiş S-1 dosyaları sundu.

✅ Several Solana ETF proposals, some including staking, could receive approval from US regulators by mid-October.#Solana #ETFshttps://t.co/EgFOZctq0x — Cryptonews.com (@cryptonews) September 27, 2025

ETF analisti Nate Geraci, onayların Ekim ortasına kadar gelebileceğini ve bunun SOL tokenlarına kurumsal talebi artırabileceğini öne sürdü.

REX-Osprey Solana Staking ETF, 33 milyon dolarlık işlem hacmi ve ilk gün 12 milyon dolarlık girişle şimdiden piyasaya çıktı ve kurumsal ilgiyi gösterdi.

İleriye bakıldığında, hesaplama limitlerinin kaldırılması, piyasa temelli kapasite ölçeklemesine geçişi simgeleyen temel bir değişiklik olacak; bu, Ethereum’un ücret müzayede modeli ve Bitcoin’in sabit blok boyutlarıyla çelişiyor.

Yeni olmasına rağmen, başarılı bir uygulama Solana’nın hızını artırabilir ve Ethereum ile BNB Chain’in son dönemde tehdit ettiği yüksek performanslı blockchain konumunu korumasını sağlayabilir.

Bununla birlikte, uygulama risklerinin dikkatle yönetilmesi gerekiyor; topluluk tartışmalarının mevcut durumuna göre ağ kararlılığının korunması henüz garanti değil.