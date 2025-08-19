SEC’den XRP ETF Kararı! İşte Son Durum

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), XRP tabanlı spot borsa yatırım fonu (ETF) başvurularına ilişkin yeni bir karar yayınladı.

SEC’in 18 Ağustos tarihli resmi bildirisine göre, bazı XRP ETF başvurularının değerlendirme süresi ertelendi.

SEC, CoinShares’in XRP ETF başvurusu için son karar tarihinin 23 Ekim’e ertelendiğini duyurdu. Kurum, XRP ETF başvurusuna yönelik nihai karar tarihinin ertelenmesinin önerilen kural değişikliğini ve kamuoyu yorumlarını değerlendirmek için ek süre tanıdığını açıkladı.

Öte yandan Canary XRP Trust fonu başvurusuna ilişkin nihai kararın da 23 Ekim’de verilmesi bekleniyor.

Bunlara ek olarak, Grayscale XRP Trust başvurusu için son karar tarihi ise 18 Ekim’e ertelendi. Ayrıca SEC, 21Shares Core XRP ETF başvurusuna ilişkin nihai karar için son tarihin de 19 Ekim’e ertelendiğini duyurdu.

SEC, bu dosyalarda önerilen kural değişikliklerini onaylamak ya da reddetmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

XRP’de Son Durum

18 Ağustos Pazartesi günü 3 dolar seviyesinin altına gerileyen XRP, son 24 saatte %1’lik bir artış kaydetti ve şu anda 3 dolardan işlem görüyor.

XRP bir haftada %4.6 ve bir ayda %12.3 değer kaybetti ancak yıllık bazda %428.9 oranında değerlenmiş durumda.

Ripple ve SEC davasına ilişkin gelişmeler ve spot XRP ETF başvurularının onaylanma ihtimali göz önüne alındığında XRP’nin uzun vadede iyi performans gösterebileceği düşünülüyor. Özellikle spot XRP ETF’lerinin onaylanması durumunda altcoin’e yönelik kurumsal yatırımcı ilgisi artabilir ve büyük sermaye girişleri görülebilir.

Kripto Yatırım Ürünleri 3.75 Milyar Dolar Giriş Gördü

SEC’in ETF başvurularına ilişkin erteleme kararına rağmen kurumsal yatırımcıların kripto yatırım ürünlerine ilgisi devam ediyor.

CoinShares’in pazartesi günü yayınlanan raporuna göre, dijital varlık yatırım ürünleri geçen hafta 3.75 milyar dolar giriş kaydetti. Bu yatırım ürünlerine yüklü miktarda giriş gerçekleşmesi kurumsal yatırımcı iştahının yeniden arttığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bu arada dijital varlık yatırım ürünlerinin yönetim altındaki toplam varlıkları (AuM) 13 Ağustos’ta 244 milyar dolara ulaştı.

Ethereum 2.87 milyar dolar giriş gördü ve yıl başından bu yana kaydettiği girişler 11 milyar dolara ulaştı.

Buna karşılık Bitcoin ise geçen hafta 553 milyon dolar giriş çekti. Bitcoin’in yıl başından bu yana kaydettiği girişler yönetim altındaki varlıklarının sadece %11.6’sına tekabül ederken, Ethereum’da ise bu oran %29.

Diğer altcoin’ler de yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Solana 176.5 milyon dolar, XRP ise 125.9 milyon dolar giriş gördü.

Bloomberg’in ETF analisti Eric Balchunas’a göre spot Bitcoin ve Ethereum ETF’leri şimdiye kadarki en yoğun haftalarını geçirdi.