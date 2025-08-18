Kripto Yatırım Ürünleri 3.75 Milyar Dolar Giriş Gördü

Dijital varlık yatırım ürünleri geçen hafta 3.75 milyar dolar giriş kaydetti. Bu yatırım ürünlerine yüklü miktarda giriş gerçekleşmesi kurumsal yatırımcı iştahının yeniden arttığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

CoinShares’in pazartesi günü yayınlanan raporuna göre, girişlerin büyük bir kısmını iShares çekti.

Bu arada dijital varlık yatırım ürünlerinin yönetim altındaki toplam varlıkları (AuM) 13 Ağustos’ta 244 milyar dolara ulaştı.

Girişlerin %99’unu ABD Oluşturdu

Girişlerin %99’unu, yani 3.73 milyar dolarlık kısmını ABD oluşturdu.

Kanada 33.7 milyon dolar, Hong Kong 20.9 milyon dolar ve Avustralya 12.1 milyon dolar giriş görürken, Brezilya 10.6 milyon dolar, İsveç ise 49.9 milyon dolar çıkış gördü.

Ethereum 2.87 milyar dolar giriş gördü ve yıl başından bu yana kaydettiği girişler 11 milyar dolara ulaştı.

Buna karşılık Bitcoin ise geçen hafta 553 milyon dolar giriş çekti. Bitcoin’in yıl başından bu yana kaydettiği girişler yönetim altındaki varlıklarının sadece %11.6’sına tekabül ederken, Ethereum’da ise bu oran %29.

Diğer altcoin’ler de yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Solana 176.5 milyon dolar, XRP ise 125.9 milyon dolar giriş gördü.

Bu arada Litecoin 400 bin dolar, Ton ise 1 milyon dolar çıkış gördü. Bu durum, yatırımcıların büyük piyasa değerinse sahip dijital varlıklara yöneldiklerini gösteriyor.

Bloomberg’in ETF analisti Eric Balchunas’a göre spot Bitcoin ve Ethereum ETF’leri şimdiye kadarki en yoğun haftalarını geçirdi.

Sadece dört gün içinde işlem hacimleri 40 milyar doları görürken, bunun 17 milyar dolarlık kısmını Ethereum ETF’leri oluşturdu.

ETHSANITY: Ether ETFs weekly volume was about $17b, blowing away record, man did it wake up in July. It's like it was asleep for 11mo and then crammed 1yr worth of action into 6wks. pic.twitter.com/uC5j91x78G — Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 15, 2025

ETF şirketi NovaDius’un Başkanı Nate Geraci de spot ETF’lerinin daha önceki rekorlarını aştığını söyledi.

Grayscale’den Dogecoin ETF Hamlesi

Grayscale, kısa bir süre önce ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yaptığı başvuruda “GDOG” koduyla listelenecek olan Dogecoin tabanlı bir borsa yatırım fonunu piyasaya sürme niyetini açıkladı.

Şirket, Grayscale Dogecoin Trust adlı mevcut fonunu Grayscale Dogecoin Trust ETF’e dönüştürme planlarını açıkladı.

Şirketin başvurusu onaylanırsa söz konusu fonun NYSE Arca’da listelenmesi bekleniyor. SEC’e gönderilen belgelerde, fonun NYSE Arca’da ‘GDOG’ koduyla listelenmesi beklendiği belirtildi.

Bu arada Rex-Osprey ve Bitwise gibi şirketler de benzer yatırım ürünleri için başvuruda bulundu.

Son zamanlarda SOL’dan XRP’ye kadar birçok kripto para için ETF başvurusu yapıldı.