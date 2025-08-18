XRP Fiyatı 3 Doların Altına Geriledi: XRP Neden Düştü?

XRP fiyatı son 24 saatte %5’lik bir düşüş kaydederek 2.97 dolar seviyesine gerilerken kripto piyasasının toplam değeri ise %3.47 oranında düştü.

Önde gelen altcoin’lerden biri olan XRP, bir haftada %9.3 ve bir ayda %13.9 değer kaybetti. XRP yıllık bazda %422.4 oranında değer kazandı.

24 saatlik XRP fiyat grafiği. Kaynak: Coingecko

Bu arada XRP ve diğer kripto paralarda yaşanan düşüşle birlikte piyasa genelinde son 24 saatte 549.90 milyon dolar değerinde pozisyon tasfiye oldu. Bunların 486.08 milyon dolarlık kısmını long pozisyonlar oluştururken, 63.82 milyon dolarlık kısmını ise short pozisyonlar oluşturdu.

Öte yandan XRP pozisyonlarının 24 saatlik tasfiyeleri 20.06 milyon dolara ulaştı. Bunların 19.68 milyon dolarlık kısmını long pozisyonlar, yaklaşık 380 bin dolarlık kısmını ise short pozisyonlar oluşturdu.

Peki, XRP fiyatı bugün neden düştü?

XRP fiyatındaki ve kripto piyasası genelindeki düşüşün, ABD’nin ekonomik verilerinin güçlenmesiyle birlikte FED’in faiz kararına ilişkin beklentilerin değişmesinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan ABD Üretici Fiyat Endeksi verilerine göre, ÜFE temmuza ayında bir önceki aya kıyasla %0,9 artış kaydetti. Bu dönemde ÜFE aylık bazda Haziran 2022’den bu yana en yüksek artışı gösterdi.

Piyasa beklentileri ise üretici enflasyonunun aylık bazda %0,2 olması yönündeydi. Üretici fiyatlarında yıllık artış temmuzda %3,3 oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı bu rakamlar, ABD ekonomisinin güçlendiğinin bir işareti olarak değerlendirildi.

Analistlere göre bu verileri, ABD Merkez Bankası’nın (FED) eylül ayında faiz indirimine gideceğine dair beklentileri azalttı. FED’in faiz politikasına ilişkin beklentilerin değişmesiyle birlikte kripto piyasasında risk iştahında kayda değer bir düşüş görüldü.

XRP Fiyatı Yükselir mi?

Analistler, 3 dolar seviyesini XRP için kritik bir seviye olarak görüyor. XRP 3 doları aşar ve bu seviyenin üzerinde ivme yakalarsa kayda değer bir toparlanma yaşayabilir.

Şimdi piyasada tüm gözler perşembe günü ABD’de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’na çevrilmiş durumda. Özellikle Fed Başkanı Jerome Powell’dan gelecek sinyallerin bankanın faiz indirim sürecine yönelik beklentiler ve piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.