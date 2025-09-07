Riskli Altcoinlerden Kaçış, BTC, ETH ve XRP’ye Talebi Artırdı

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Hafta sonu kripto piyasasında risk iştahı belirgin şekilde azaldı. Yatırımcı duyarlılığı, çeşitli göstergelere göre “Korku” seviyesine geriledi.

Pazar günü Crypto Fear & Greed Index, birkaç gündür “Nötr” seviyede seyrettikten sonra 44 puana düştü. Bu geri çekilme, yatırımcıların özellikle yüksek volatiliteye sahip altcoinlerden temkinli yaklaştığını gösteriyor.

Kripto Piyasasında Riskten Kaçış: Yatırımcılar Altcoinlerden Bitcoin, Ether ve XRP’ye Yöneldi

Kripto piyasasında risk iştahı düşerken, yatırımcılar düşük hacimli ve az bilinen altcoinlerden çıkarak Bitcoin (BTC), Ether (ETH) ve XRP gibi büyük varlıklara odaklanıyor.

Veriyi sağlayan Santiment’in raporuna göre, “Büyük hacimli coinlere yoğunlaşma, traderlar arasında temkinli veya ‘riskten kaçış’ eğilimi olduğunu gösteriyor.”

Bu hareket, altcoin sezonu beklentilerinin artmasıyla çelişkili bir tablo ortaya koyuyor. Bitfinex analistleri, alt-düşük market değerli coinlerdeki momentumun, yılın ilerleyen döneminde daha fazla kripto ETF piyasaya sürülmeden önce sınırlı kalabileceğini belirtiyor.

CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin son bir ayda %5,38 değer kaybederken, Ether %9,44 değer kazandı. Altcoin piyasası genelinde ise baskı hâlâ sürüyor.

CoinMarketCap’in Altcoin Season Index’i Pazar günü 56 seviyesinde ölçüldü; bu teknik olarak “Altcoin Sezonu” kriterini sağlasa da piyasa hâlâ belirsizlik taşıyor.

Trader Rekt Fencer, “Bu altcoinler için son eleme dalgası,” diyerek azalan işlem hacimleri ve tedirgin duyarlılığa dikkat çekti. Öte yandan Bitcoin’in kısa vadeli yönü hâlâ belirsiz.

🚨 THIS IS THE FINAL SHAKEOUT FOR ALTCOINS



Alts are more OVERSOLD than during:



COVID

FTX Crash

Tariff War



No one believes anymore



That’s exactly why the altseason is coming pic.twitter.com/7VTU742qmU — Rekt Fencer (@rektfencer) September 6, 2025

Daan Crypto Trades, BTC fiyat hareketini “kararsız” olarak nitelendirirken, aylık dip seviyelerinin test edilebileceğini, bunun da bazı yatırımcılarda $100.000 kaygısı yaratabileceğini söyledi.

MN Trading Capital’in kurucusu Michael van de Poppe ise karamsarlığa karşı çıktı. Altcoinlerin önceki döngülere kıyasla “son derece değerinin altında” olduğunu savundu ve 2025’in önceki piyasa davranışlarından tamamen farklı şekillendiğini ekledi.

Bitcoin analisti PlanC ise yalnızca önceki üç halving döngüsüne bakarak kesin sonuçlar çıkarılmaması gerektiğini vurguladı:

“Bitcoin’in bu yılın dördüncü çeyreğinde zirve yapması gerektiğini düşünenler, istatistik veya olasılık konularını anlamıyor.”

Anyone who thinks Bitcoin has to peak in Q4 of this year does not understand statistics or probability.



The halving is completely irrelevant at this point, and there is zero fundamental reason—other than a psychological, self-fulfilling prophecy—for the peak to occur in Q4… — PlanC (@TheRealPlanC) September 5, 2025

Eric Trump: “Bitcoin’in 1 Milyon Dolara Ulaşacağı Kesin”

American Bitcoin (ABTC) kurucularından ve ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, Bitcoin’in (BTC) önümüzdeki yıllarda 1 milyon dolara ulaşacağı konusunda “hiç şüphe olmadığını” söyledi.

Trump, hükümetler, büyük şirketler ve zengin ailelerden gelen talebin bu görüşünü desteklediğini belirtti.

“Herkes Bitcoin istiyor. Herkes Bitcoin alıyor,” diyen Trump, bu talebin BTC’yi 1 milyon dolara taşıyacağını vurguladı.

Ancak Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, kısa vadede 1 milyon dolarlık Bitcoin tahminlerine karşı çıktı. Novogratz, böyle bir fiyat artışının muhtemelen ABD ekonomisinde ciddi bir çöküşü yansıtacağını belirterek, “Daha düşük bir Bitcoin fiyatını, daha istikrarlı bir Amerika’da tercih ederim,” dedi.