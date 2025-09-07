BTC $111,279.48 0.89%
ETH $4,303.50 0.44%
SOL $205.24 2.05%
PEPE $0.0000098 1.93%
SHIB $0.000012 1.19%
DOGE $0.22 3.71%
XRP $2.87 2.20%
ETH Gas (gwei) gas
Cryptonews Altcoin Haberleri

Riskli Altcoinlerden Kaçış, BTC, ETH ve XRP’ye Talebi Artırdı

Bitcoin Ethereum XRP
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar Profili
Last updated: 
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Riskli Altcoinlerden Kaçış, BTC, ETH ve XRP’ye Talebi Artırdı

Hafta sonu kripto piyasasında risk iştahı belirgin şekilde azaldı. Yatırımcı duyarlılığı, çeşitli göstergelere göre “Korku” seviyesine geriledi.

Pazar günü Crypto Fear & Greed Index, birkaç gündür “Nötr” seviyede seyrettikten sonra 44 puana düştü. Bu geri çekilme, yatırımcıların özellikle yüksek volatiliteye sahip altcoinlerden temkinli yaklaştığını gösteriyor.

Kripto Piyasasında Riskten Kaçış: Yatırımcılar Altcoinlerden Bitcoin, Ether ve XRP’ye Yöneldi

Kripto piyasasında risk iştahı düşerken, yatırımcılar düşük hacimli ve az bilinen altcoinlerden çıkarak Bitcoin (BTC), Ether (ETH) ve XRP gibi büyük varlıklara odaklanıyor.

Veriyi sağlayan Santiment’in raporuna göre, “Büyük hacimli coinlere yoğunlaşma, traderlar arasında temkinli veya ‘riskten kaçış’ eğilimi olduğunu gösteriyor.”

Bu hareket, altcoin sezonu beklentilerinin artmasıyla çelişkili bir tablo ortaya koyuyor. Bitfinex analistleri, alt-düşük market değerli coinlerdeki momentumun, yılın ilerleyen döneminde daha fazla kripto ETF piyasaya sürülmeden önce sınırlı kalabileceğini belirtiyor.

CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin son bir ayda %5,38 değer kaybederken, Ether %9,44 değer kazandı. Altcoin piyasası genelinde ise baskı hâlâ sürüyor.

CoinMarketCap’in Altcoin Season Index’i Pazar günü 56 seviyesinde ölçüldü; bu teknik olarak “Altcoin Sezonu” kriterini sağlasa da piyasa hâlâ belirsizlik taşıyor.

Trader Rekt Fencer, “Bu altcoinler için son eleme dalgası,” diyerek azalan işlem hacimleri ve tedirgin duyarlılığa dikkat çekti. Öte yandan Bitcoin’in kısa vadeli yönü hâlâ belirsiz.

Daan Crypto Trades, BTC fiyat hareketini “kararsız” olarak nitelendirirken, aylık dip seviyelerinin test edilebileceğini, bunun da bazı yatırımcılarda $100.000 kaygısı yaratabileceğini söyledi.

MN Trading Capital’in kurucusu Michael van de Poppe ise karamsarlığa karşı çıktı. Altcoinlerin önceki döngülere kıyasla “son derece değerinin altında” olduğunu savundu ve 2025’in önceki piyasa davranışlarından tamamen farklı şekillendiğini ekledi.

Bitcoin analisti PlanC ise yalnızca önceki üç halving döngüsüne bakarak kesin sonuçlar çıkarılmaması gerektiğini vurguladı:

“Bitcoin’in bu yılın dördüncü çeyreğinde zirve yapması gerektiğini düşünenler, istatistik veya olasılık konularını anlamıyor.”

Eric Trump: “Bitcoin’in 1 Milyon Dolara Ulaşacağı Kesin”

American Bitcoin (ABTC) kurucularından ve ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, Bitcoin’in (BTC) önümüzdeki yıllarda 1 milyon dolara ulaşacağı konusunda “hiç şüphe olmadığını” söyledi.

Trump, hükümetler, büyük şirketler ve zengin ailelerden gelen talebin bu görüşünü desteklediğini belirtti.

“Herkes Bitcoin istiyor. Herkes Bitcoin alıyor,” diyen Trump, bu talebin BTC’yi 1 milyon dolara taşıyacağını vurguladı.

Ancak Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, kısa vadede 1 milyon dolarlık Bitcoin tahminlerine karşı çıktı. Novogratz, böyle bir fiyat artışının muhtemelen ABD ekonomisinde ciddi bir çöküşü yansıtacağını belirterek, “Daha düşük bir Bitcoin fiyatını, daha istikrarlı bir Amerika’da tercih ederim,” dedi.

En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
Önerilen makaleler
Paxos, Hyperliquid İçin USDH Stablecoin’i Önerdi: Gelirin %95’i HYPE Token Geri Alımına Gidecek
2025-09-07 19:44:00
Riskli Altcoinlerden Kaçış, BTC, ETH ve XRP’ye Talebi Artırdı
2025-09-07 18:40:00
Solana Fiyat Tahmini: SOL 200 Dolar Üzerinde Kalırsa Yeni Zirveye Ulaşabilir mi?
2025-09-07 14:26:18
Robinhood S&P 500’e Katıldı Hisseleri Yükselişe Geçti
2025-09-07 17:30:00
ABD Kripto Yasası Taslağı, SEC-CFTC Yetkilerini Netleştiriyor – DeFi Kuralları Yeniden Yazılacak mı?
2025-09-07 16:30:00
Ethereum Fiyat Tahmini: Rekor Stabilcoin Akışı ETH’yi 5.000 Dolara Taşıyabilir mi?
2025-09-07 13:56:01
Michael Saylor Bloomberg Milyarderler Listesine Girdi: Serveti 7,3 Milyar Dolara Ulaştı
2025-09-07 15:36:00
Daha Fazla Makale Oku

Daha Fazla Makale

Blockchain Haberleri
Paxos, Hyperliquid İçin USDH Stablecoin’i Önerdi: Gelirin %95’i HYPE Token Geri Alımına Gidecek
Ufuk Toprak
Ufuk Toprak
2025-09-07 19:44:00
Altcoin Haberleri
Robinhood S&P 500’e Katıldı Hisseleri Yükselişe Geçti
Ufuk Toprak
Ufuk Toprak
2025-09-07 17:30:00
Ufuk Toprak
daha fazla oku
Crypto News in numbers
editors
Yazarlar Listeri + 66 Daha Fazla
2M+
Dünya Genelinde Aylık Aktif Kullanıcı
250+
Rehberler ve İnceleme Yazıları
8
Piyasadaki Yıllar
70
Uluslararası Yazar Ekibi