Ripple Destekli Girişimin 1 Milyar Dolar Toplama Planı XRP’ye İlgiyi Arttırdı

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sosyal veri platformu LunarCrush, Ripple destekli bir girişimin 1 milyar doların üzerinde fon toplayarak XRP hazinesi kurmayı planladığı haberinin ardından, XRP hakkındaki çevrim içi etkileşimlerde keskin bir artış yaşandığını bildirdi.

Verilere göre, XRP paylaşımları 15 Ekim’de 8.530 seviyesine ulaşırken, toplam etkileşim sayısı 12,98 milyona çıktı. AltRank sıralaması 13 Ekim’deki 667. sıradan 17 Ekim’de 32’ye kadar yükseldi, ardından 177’ye geriledi. Galaxy Score’un 100 üzerinden 56 seviyesinde seyretmesi ise yatırımcı ilgisinin istikrarlı ama kontrollü biçimde devam ettiğini gösteriyor.

Bu ilgi dalgası, Reuters’ın haberine göre Ripple destekli Evernorth’un ABD’de halka arz yoluyla 1 milyar doların üzerinde fon toplamayı planladığı duyuruyla aynı döneme denk geldi. Bu girişimin amacı, XRP’ye özel bir hazine oluşturmak.

Uzmanlara göre, bu plan yalnızca XRP’nin sosyal medyadaki görünürlüğünü artırmakla kalmıyor; aynı zamanda şirket bilançolarında XRP talebini artırabilecek yeni bir finansal modelin de önünü açıyor. Böylece XRP, kurumsal fonlama hikâyesinin merkezine yerleşmeye başlıyor.

Today, Ripple is breaking into the $120T corporate treasury payments market with the $1B acquisition of GTreasury.



The past few years have reminded this industry why payments, first and foremost, is THE primary use case for crypto and blockchain. Payments are where Ripple first… — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) October 16, 2025

XRP Sosyal Etkinliklerinde Sıçrama

LunarCrush verilerine göre, Ripple destekli bir girişimin 1 milyar doların üzerinde fon toplayarak XRP hazinesi oluşturmayı planladığı haberinin ardından XRP etrafındaki sosyal medya etkileşimi hızla arttı.

15 Ekim itibarıyla XRP paylaşımları 8,53 bin seviyesine ulaşırken, toplam etkileşim 12,98 milyona çıktı. Projenin duyurulmasıyla AltRank sıralaması 13 Ekim’de 667’den 17 Ekim’de 32’ye kadar yükseldi, ardından 177’ye geriledi. Galaxy Score ise 100 üzerinden 56 civarında seyrederek güçlü fakat dengeli bir ilgiye işaret ediyor.

Analistler, bu dalgalanmanın “tek bir başlık etkisiyle” sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Sosyal ilgilinin uzun vadede sürdürülebilmesi için tartışmaların ürün güncellemeleri, likidite koşulları ve büyük cüzdan hareketleri gibi başlıklara yayılması gerekiyor.

Uzmanlara göre, günlük paylaşım artışıyla birlikte etkileşim yaratan hesapların çeşitlenmesi, spot piyasadaki işlem hacmini destekleyebilir. Buna karşılık, yalnızca kısa süreli bir dikkat patlaması genellikle fiyat üzerinde kalıcı bir etki yaratmadan sönümleniyor.

XRP Fiyat Güncellemesi

XRP fiyatı bugün yaklaşık %1,8 düşüşle 2,42 dolar civarında işlem görüyor, ayrıca 30 günlük ölçekte hâlâ %19 aşağıda seyrediyor.

Gün içi işlemler 2,42 – 2,54 dolar aralığında gerçekleşirken, 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 4 milyar dolar seviyesinde. Fiyat, bu bant içinde yatay bir seyir izliyor. Analistlere göre ilk güçlü direnç noktası 2,50 dolar, bu seviyenin artan spot hacimle aşılması yükselişin devamını teyit edebilir. Öte yandan, 2,20 – 2,25 dolar aralığının kaybedilmesi durumunda odak yeniden 2,00 dolara kayabilir.

Genel piyasa görünümü de olasılıkları şekillendiriyor. Küresel kripto piyasa değeri 3,7 – 3,8 trilyon dolar bandında kalırken, lider varlıklar makroekonomik dalgalanmalara karşı hassasiyetini koruyor. Bitcoin ve Ethereum’un istikrarlı seyrini sürdürmesi ve XRP’nin bu ortamda kazançlarını koruması, yükselişin uzamasını destekleyebilir. Ancak, XRP’nin yeşil seanslarda görece zayıf performansı, kısa vadeli rallilerin hızla sönmesine neden olabilir.

Takip Edilmesi Gerekenler

Sosyal medya aktivitesini işlem akışıyla ilişkilendirmek için LunarCrush üzerindeki XRP paylaşımları, etkileşimler, AltRank ve Galaxy Score verilerini birkaç işlem günü boyunca izlemek gerekiyor. Bu veriler, XRP fiyatı ve spot hacmiyle birlikte özellikle pozitif seanslarda karşılaştırıldığında, yatırımcı ilgisinin sürdürülebilir olup olmadığı hakkında fikir verebilir.

Ayrıca, Ripple destekli Evernorth’un 1 milyar dolarlık fon toplama planına ilişkin resmi açıklamalar da yakından takip edilmeli. Zira bu tür gelişmeler, yalnızca bir başlıktan ibaret olan haberleri gerçek talebe dönüşen piyasa hareketlerine çevirebilir.

Veriler genellikle şu durumlarda güçlenme sinyali verir:

Sosyal medya ilgisi ilk dalganın ötesinde sürerse,

Fiyat kapanışları kazançlarını korursa,

Spot hacim genişlemeye devam ederse.

Topluluk açısından, önceki günün en yüksek seviyesinin üzerinde kapanış ve artan işlem hacmi genellikle güçlü bir teyit olarak görülüyor. Buna karşın, 2,50 dolar seviyesindeki tekrar eden başarısızlıklar ve düşük hacimli hareketler, momentumun zayıfladığını gösterebilir.