Ripple 1 Milyar Dolarlık Dijital Varlık Hazinesi İçin Harekete Geçti

Ripple Labs, XRP varlıklarını genişletmek ve token ekosistemindeki konumunu güçlendirmek amacıyla en az 1 milyar dolar toplamak için yeni bir dijital varlık hazinesi (Digital Asset Treasury – DAT) kurma planlarını hızlandırıyor.

Bloomberg’in Cuma günü bildirdiğine göre, fonlama özel amaçlı bir satın alma şirketi (SPAC) yapısı üzerinden gerçekleştirilecek ve Ripple, toplanacak sermayeye kendi XRP rezervlerinden bir kısmını dahil edecek. Bu hamleyle oluşturulacak hazine, XRP birikimine odaklanan en büyük kurumsal yapılardan biri haline gelecek.

Dijital varlık hazineleri, şirketlerin kurumsal rezervlerini kripto paralara çeşitlendirmesi açısından giderek yaygınlaşıyor. Şu anda 200’den fazla şirketin bu yapılar aracılığıyla toplamda 464 milyar doların üzerinde dijital varlık tuttuğu bildiriliyor.

Ripple’ın 1 Milyar Dolarlık Hamlesi, Satış Dalgası Sonrası Yeni Stratejik Dönemin Sinyali

Kripto piyasasında 19 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiyesiyle sarsılan son satış dalgasına rağmen Ripple, 1 milyar dolarlık yeni hamlesiyle piyasanın zayıf seyrine meydan okuyor.

Şirketin bu kararlı adımı, XRP’nin uzun vadeli kullanım potansiyeline olan güvenini ve dijital ödeme ile likidite çözümlerindeki stratejik konumunu pekiştiriyor.

Bununla birlikte Ripple, hazine yönetim yazılımı sağlayıcısı GTreasury’yi 1 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı.

Perşembe günü duyurulan bu anlaşma, Ripple’a büyük kurumsal şirketlerin tokenleştirilmiş mevduatlar ve stablecoin’leri yönetmek için kullandığı araçlara erişim sağlayacak.

Satın alma, aynı zamanda finans yöneticileriyle Ripple arasındaki bağı güçlendirerek geleneksel finans dünyasıyla blockchain altyapısı arasında köprü kurmayı amaçlıyor.

Bu stratejik genişleme, Ripple’ın “hayatta kalma” dönemini geride bırakıp “kurumsal entegrasyon” odaklı bir büyüme aşamasına geçtiğini gösteriyor.

Ripple Kurumsal Benimsenme Yolunda XRP’yi Bitcoin’in Yanına Taşımayı Hedefliyor

Temmuz itibarıyla Ripple’ın cüzdanlarında yaklaşık 4,74 milyar XRP bulunuyor; bu miktarın mevcut fiyatlarla değeri 11 milyar dolara ulaşıyor. Ayrıca 35,9 milyar XRP, aylık olarak kademeli biçimde serbest bırakılmak üzere zincir üstü emanet hesaplarında kilitli durumda.

Yeni dijital varlık hazinesi (DAT) girişiminin başarıya ulaşması, XRP açısından önemli bir dönüm noktası olacak. Şu anda kurumsal hazinelerde Bitcoin açık ara lider konumda bulunurken, XRP henüz benzer bir kurumsal birikim düzeyine ulaşamadı. Ripple’ın bu adımı, söz konusu tabloyu değiştirme potansiyeline sahip.

Japonya merkezli SBI Holdings, iç hazine operasyonlarında XRP kullanan nadir büyük kurumlar arasında yer alıyor ve tokenı sınır ötesi likidite sağlamak için değerlendiriyor.

Diğer bazı şirketler daha küçük fonlarla benzer adımlar atsa da hiçbiri Ripple’ın planladığı ölçeğe yaklaşamıyor. Şirketin bu hamlesi, XRP’yi anlamlı düzeyde kurumsal hazine benimsenmesine ulaşan ilk altcoinlerden biri haline getirebilir.

Ripple’ın Cesur Hazine Hamlesi, Kripto Rezervlerinin Gücünü Kaybettiği Algısını Sarsıyor

Ripple’ın yeni girişimi, yatırımcıların dijital varlık hazinelerinin sürdürülebilirliğini tartıştığı bir dönemde geliyor. Michael Saylor’ın Strategy şirketi ve Japonya merkezli Metaplanet gibi kripto ağırlıklı firmaların hisseleri son dönemdeki volatilite nedeniyle gerilerken, Ripple’ın genişleme planı bazı oyuncuların kısa vadeli dalgalanmalardan etkilenmediğini gösteriyor.

Plan hayata geçirilirse, Ripple yalnızca XRP’nin en büyük kurumsal sahibi konumuna gelmekle kalmayacak, aynı zamanda dijital varlıkların dünya genelinde kurumsal rezervlerde stratejik birer unsur olarak nasıl konumlandığını da kökten değiştirebilir.