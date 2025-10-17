Panik Satışları Kripto Çöküşü Riskini Artırıyor: Bitcoin, ETH, XRP ve SOL Baskı Altında

Kripto para piyasasında Ekim ayındaki iyimser hava yerini hızla endişeye bıraktı. Toplam piyasa değeri 3,6 trilyon dolar bandında seyrederken, 24 saatlik işlem hacmindeki sert artış dikkat çekiyor. Analistler, bu tür hacim artışlarının genellikle sabırlı alımlardan değil, zorunlu satışlardan kaynaklandığını belirtiyor.

Yatırımcı duyarlılığı zayıflamış durumda. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, “aşırı korku” bölgesine gerileyerek piyasadaki gerginliği yansıttı. Bu tablo, kendi kendini besleyen bir “kripto çöküşü” anlatısını güçlendiriyor.

Korku ve Açgözlülük Endeksi (Kaynak: CoinMarketCap)

Piyasa Çöküşü Senaryosu

Bitcoin fiyatı yeniden 200 günlük ortalamanın altına inip artan hacimle bu seviyenin altında kapanış yaparsa, satış dalgasının hızlanması bekleniyor. Barron’s bu kırılmaya dikkat çekerek trend yapısında ciddi hasar oluşabileceği uyarısında bulundu.

Makroekonomik baskılar da riski artırıyor. Reuters’ın verilerine göre, Cboe Volatilite Endeksi (VIX) son dönem zirvelerine yaklaşarak piyasalarda riskten kaçış eğilimini işaret etti. Bu tür volatilite artışları, özellikle hisse senedi piyasalarındaki satış baskısı sırasında kripto varlıkların da düşüş trendine girmesine yol açabiliyor.

Toplam kripto piyasa değeri de kritik bir eşikte bulunuyor. CoinMarketCap verilerine göre genel piyasa değeri 3,62 trilyon dolar seviyesinde. Bu bölgenin net biçimde aşağı kırılması durumunda, satış baskısının derinleşmesi ve kripto piyasasında beklenen çöküş senaryosunun güçlenmesi olası görünüyor.

Bitcoin, XRP, Ethereum ve Solana İçin Kritik Fiyat Seviyeleri

Bitcoin fiyatı şu anda 106.000 dolar civarında işlem görüyor ve gün içinde 105.000 dolardan toparlandı. Analistler, 100.000 dolar seviyesini savunma hattı, 110.000 doları ise kısa vadeli rahatlama bölgesi olarak izliyor. Yukarı yönlü bir toparlanmanın sürdürülebilmesi için aşırı kaldıraç yerine spot talebin istikrarlı biçimde artması gerekiyor.

Bitcoin Fiyatı (Kaynak: CoinMarketCap)

Ethereum, 3.800 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bu ay 3.600–3.700 dolar bandı kritik bir dönüş noktası işlevi gördü. Günlük kapanışın 4.000 doların üzerine çıkması, satış baskısını azaltarak daha derin bir düzeltme endişelerini hafifletebilir.

XRP, 2,3 dolar bandında hareket ediyor. 2,00 dolar seviyesi, son volatilitenin ardından temel destek hattı olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altındaki kapanışlar, fiyatın 1 doların üst bandına doğru sert bir geri çekilme ihtimalini güçlendirebilir.

Solana (SOL) ise 180 doların alt bandında işlem görüyor. CoinMarketCap verilerine göre son işlemler 181–190 dolar aralığında gerçekleşti. 170 dolar ilk destek, ardından 160 dolar seviyeleri takip ediliyor. Fiyatın 195 doların üzerinde kapanış yapması durumunda kısa vadeli toparlanma sinyali alınabilir.

Bitcoin And Ether Lead Crypto Selloff Amid Credit Concernshttps://t.co/WphPQac5e6 pic.twitter.com/xLDoUe62Li — Forbes (@Forbes) October 17, 2025

Panik Yapmak Yerine Şimdi Ne Yapılmalı

Yatırımcılar için ilk adım fiyat ve hacme odaklanmak olmalı. Toplam piyasa değerinin 3,7 trilyon dolar seviyesini yeniden kazanması ve yükseliş günlerinde spot hacmin artması, piyasaya gerçek alıcıların girdiğini, yalnızca short pozisyon kapatmalarının yaşanmadığını gösterecektir.

Lider varlıklarla teyit edin. Bitcoin’in 106.000 dolar, Ethereum’un ise 3.800 dolar civarındaki dirençleri üzerinde günlük kapanış yapması kritik. Geçmiş döngülerde Bitcoin’in 200 günlük ortalamanın üzerine çıkması, çöküş riskini azaltmıştı. Ethereum’un 4.000 doların üzerine çıkması ise büyük coin’ler için genel görünümü güçlendirir.

Duyarlılığı takip edin. Fear and Greed Index’in 20’li seviyelerde olması piyasa korkusunun yüksek olduğunu gösteriyor. Endeksin 30’ların sonuna doğru yükselmesi ve fiyatların güçlü kapanışlar yapması genellikle panik satışlarının sona erdiğine işaret eder. Ancak endeksteki artışların kırmızı (düşüş) günlerinde değil, yeşil (yükseliş) günlerinde görülmesi önemlidir.

Hacim kalitesini analiz edin. Düşüş günlerinde artan spot hacim “dağıtım” sinyali verirken, yükseliş günlerinde artan hacim “birikim” sinyalidir. Günlük bazda CoinMarketCap verilerinden BTC, ETH, XRP ve SOL’un hacim hareketleri karşılaştırılabilir.

Makro baskılara dikkat edin. Reuters’a göre son satış dalgasında ticaret gerilimleri ve hisse senedi piyasasındaki stres etkili oldu. Bu haber akışı sakinleşirse kripto piyasası genellikle hisse senetlerinden daha hızlı toparlanır. Ancak gerilim artarsa, aşağı yönlü riskler yeniden gündeme gelebilir.

Son olarak, net stratejiler belirleyin. Alım yapan yatırımcılar için kırılan seviyelerin yeniden kazanıldığı, spot hacmin arttığı kapanışlar alım sinyali olabilir. Riskten korunma (hedging) yapanlar, direnç noktalarında pozisyon azaltmayı değerlendirebilir. Piyasayı kenardan izleyenler içinse toplam piyasa değerinin 3,9 trilyon dolar üzerinde istikrar kazanması beklenebilir.