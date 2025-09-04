Ripple 2030 Hedefini Paylaştı – XRPL’de Yeni Dönem Başladı

Ripple, son paylaşımında tokenizasyon pazarına dair beş yıllık öngörüsünü açıkladı. Şirket, 2030 yılına kadar küresel varlıkların %10’unun tokenize edileceğini öngörüyor.

Bu büyümenin en önemli itici gücünün dijital varlık saklama hizmetleri olacağı belirtiliyor. 2030 itibarıyla saklama altındaki kripto varlıkların 16 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Saklama hizmeti; tokenize gayrimenkullerden hazine ürünlerine, stablecoin’lerden kripto paralara kadar kurumsal dijital varlık hizmetlerinin temelini oluşturuyor.

Ripple Custody Küresel Ortaklıklarla Güçleniyor

Ripple Custody, bu vizyon doğrultusunda hızla ivme kazanıyor. Société Générale’in kripto kolu Société Générale FORGE, euro destekli stablecoin’i EURCV’yi XRP Ledger üzerinde Ripple Custody kullanarak ihraç ediyor.

Güney Kore merkezli BDACS ise Ripple’ın dolar destekli stablecoin’i Ripple USD’yi (RLUSD) saklama hizmetine aldı.

Ripple ayrıca Afrika pazarında üç yeni kurumsal ortaklığa imza attı. Chipper Cash, VALR ve Yellow Card iş birlikleri sayesinde USD destekli RLUSD stablecoin’i kıta genelinde kurumlara sunulacak.

XRPL’de “Credentials” Dönemi Başladı

XRP Ledger için önemli bir dönüm noktası da yaşandı. XRPL’nin ana ağına “Credentials” güncellemesi resmen aktifleştirildi.

XRP Ledger blockchain explorer’ı XRPScan, mainnette ilk Credential oluşturulduğunu duyurdu. Credentials, XRP Ledger üzerinde yetkilendirme ve uyumluluk gerekliliklerini yönetmeye yarayan yeni araçlar sunuyor. Bu kapsamda üç yeni işlem tipi eklendi:

CredentialCreate : Ledger’da yeni bir credential oluşturma

: Ledger’da yeni bir credential oluşturma CredentialAccept : İhraç edilen credential’ı kabul etme

: İhraç edilen credential’ı kabul etme CredentialDelete: Credential’ı silme

Credentials, bireyler ve kurumlar için KYC ve AML gibi uyumluluk gerekliliklerinin onaylanması amacıyla kullanılabilecek.