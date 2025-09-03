BTC $112,133.24 0.61%
ETH $4,471.56 3.45%
SOL $209.48 0.94%
PEPE $0.0000099 1.26%
SHIB $0.000012 0.63%
DOGE $0.22 3.09%
XRP $2.86 0.75%
ETH Gas (gwei) gas
Cryptonews Altcoin Haberleri

XRP Ledger’da Beklenen Güncelleme Saatler İçinde Aktif Olacak – İşte Detaylar

XRP
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar Profili
Last updated: 
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

XRP Ledger’da Beklenen Güncelleme Saatler İçinde Aktif Olacak – İşte Detaylar

XRP Ledger, önümüzdeki saatlerde önemli bir güncellemeye hazırlanıyor. Vet’in aktardığına göre, ağda devreye girecek Kimlik Bilgileri (Credentials) değişikliği, 35 oydan 28’inin (yüzde 82,86) onayını aldı ve 4 Eylül 2025 TSİ 06.51’de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kimlik Bilgileri, kullanıcı ve kurumların KYC ile AML gibi uyumluluk süreçlerinden geçmesini doğrulamak için kullanılabilecek ve Merkezi Olmayan Kimlikler (DID) ile entegre edilebilecek.

XRP Ledger belgelerine göre bu değişiklik, kimlik doğrulama ve uyumluluk yönetimi için yeni araçlar sunuyor. Üç yeni işlem tipi eklenecek:

  • CredentialCreate: Defterde yeni bir kimlik belgesi oluşturma
  • CredentialAccept: Oluşturulan kimlik belgesini kabul etme
  • CredentialDelete: Kimlik belgesini defterden silme

Ayrıca mevcut işlem türlerinde değişiklik yapılacak, bazı işlemlere yeni alanlar eklenecek, muhasebe kayıtlarına hem yeni giriş türleri eklenecek hem de mevcut olanlar güncellenecek. Bunun yanında kimlik belgelerinin defterde aranması da mümkün hale gelecek.

Geçtiğimiz hafta XRP Ledger ana ağında fixAMMv1_3, fixEnforceNFTokenTrustlineV2 ve fixPayChanCancelAfter adında üç farklı değişiklik de devreye alınmıştı.

XRP Bir Yılda %400 Arttı

CoinGecko verilerine göre XRP, yıllık bazda yüzde 400 değer kazandı. Bu yükselişle, aynı dönemde Bitcoin’in yüzde 88, Ethereum’un ise yüzde 73’lük kazancını geride bıraktı.

Güncel verilere göre XRP, son 24 saatte yüzde 2,5 artışla 2,87 dolardan işlem görüyor. Kripto piyasası, Eylül başındaki düşüşün ardından yeniden toparlanma sinyalleri verirken, XRP de 1 Eylül’deki 2,69 dolarlık dipten toparlanarak perşembe günü 2,88 dolara kadar yükseldi.

Analistlere göre yukarı yönlü hareketlerde önemli direnç seviyeleri sırasıyla 3,09 dolar (50 günlük SMA), 3,38 dolar ve 3,66 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin aşılması halinde XRP için bir sonraki hedef 4 dolar olabilir. Olası düşüşlerde ise ana destek, 200 günlük SMA seviyesinde 2,48 dolarda bulunuyor.

En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
Önerilen makaleler
MemeCore Fiyatı Alevlendi, Sırada PepeNode Madencilik Meme Coin Var
2025-09-03 20:31:11
XRP Ledger’da Beklenen Güncelleme Saatler İçinde Aktif Olacak – İşte Detaylar
2025-09-03 17:38:00
XRP Balina Alımlarıyla USDT’yi Geride Bıraktı – Yükseliş Sinyalleri Güçleniyor!
2025-09-03 16:30:48
Bitcoin ETF’leri Yükselirken Ethereum ETF'lerinden Çıkış Hız Kazanıyor - Kurumsallar BTC’ye Geri mi Dönüyor?
2025-09-03 14:19:59
Bitcoin Önümüzdeki 10 Yılda Gerçekten 1 Milyon Dolara Ulaşabilir mi?
2025-09-03 13:45:02
TOKEN6900 Bugün Piyasada, 100 Katlık Fiyat Patlaması Yakın mı?
2025-09-03 13:46:33
Oyun Devinden XRP Ledger Desteği! XRP Fiyatı 10 Dolar Olur mu?
2025-09-03 13:37:02
Daha Fazla Makale Oku

Daha Fazla Makale

Basın Bültenleri
MemeCore Fiyatı Alevlendi, Sırada PepeNode Madencilik Meme Coin Var
2025-09-03 20:31:11
Endüstri Sohbetleri
Kurumsal Yatırımcılar Ethereum Alımlarını Sürdürüyor: ETH Fiyatı Yükselir mi?
Zehra Ahmed
Zehra Ahmed
2025-09-03 19:13:38
Ufuk Toprak
daha fazla oku
Crypto News in numbers
editors
Yazarlar Listeri + 66 Daha Fazla
2M+
Dünya Genelinde Aylık Aktif Kullanıcı
250+
Rehberler ve İnceleme Yazıları
8
Piyasadaki Yıllar
70
Uluslararası Yazar Ekibi