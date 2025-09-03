XRP Ledger’da Beklenen Güncelleme Saatler İçinde Aktif Olacak – İşte Detaylar

XRP Ledger, önümüzdeki saatlerde önemli bir güncellemeye hazırlanıyor. Vet’in aktardığına göre, ağda devreye girecek Kimlik Bilgileri (Credentials) değişikliği, 35 oydan 28’inin (yüzde 82,86) onayını aldı ve 4 Eylül 2025 TSİ 06.51’de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

In 15 hours the Credentials amendment on the XRP Ledger will be active.



Credentials can be applied to attest a compliance requirement like KYC and AML for a user/institution and issued to their Decentralized Identity.



All natively on the XRP Ledger.



That's today's Alpha. pic.twitter.com/6RbKVpq9Pd — Vet 🏴‍☠️ (@Vet_X0) September 3, 2025

Kimlik Bilgileri, kullanıcı ve kurumların KYC ile AML gibi uyumluluk süreçlerinden geçmesini doğrulamak için kullanılabilecek ve Merkezi Olmayan Kimlikler (DID) ile entegre edilebilecek.

XRP Ledger belgelerine göre bu değişiklik, kimlik doğrulama ve uyumluluk yönetimi için yeni araçlar sunuyor. Üç yeni işlem tipi eklenecek:

CredentialCreate : Defterde yeni bir kimlik belgesi oluşturma

: Defterde yeni bir kimlik belgesi oluşturma CredentialAccept : Oluşturulan kimlik belgesini kabul etme

: Oluşturulan kimlik belgesini kabul etme CredentialDelete: Kimlik belgesini defterden silme

Ayrıca mevcut işlem türlerinde değişiklik yapılacak, bazı işlemlere yeni alanlar eklenecek, muhasebe kayıtlarına hem yeni giriş türleri eklenecek hem de mevcut olanlar güncellenecek. Bunun yanında kimlik belgelerinin defterde aranması da mümkün hale gelecek.

Geçtiğimiz hafta XRP Ledger ana ağında fixAMMv1_3, fixEnforceNFTokenTrustlineV2 ve fixPayChanCancelAfter adında üç farklı değişiklik de devreye alınmıştı.

XRP Bir Yılda %400 Arttı

CoinGecko verilerine göre XRP, yıllık bazda yüzde 400 değer kazandı. Bu yükselişle, aynı dönemde Bitcoin’in yüzde 88, Ethereum’un ise yüzde 73’lük kazancını geride bıraktı.

Güncel verilere göre XRP, son 24 saatte yüzde 2,5 artışla 2,87 dolardan işlem görüyor. Kripto piyasası, Eylül başındaki düşüşün ardından yeniden toparlanma sinyalleri verirken, XRP de 1 Eylül’deki 2,69 dolarlık dipten toparlanarak perşembe günü 2,88 dolara kadar yükseldi.

Analistlere göre yukarı yönlü hareketlerde önemli direnç seviyeleri sırasıyla 3,09 dolar (50 günlük SMA), 3,38 dolar ve 3,66 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin aşılması halinde XRP için bir sonraki hedef 4 dolar olabilir. Olası düşüşlerde ise ana destek, 200 günlük SMA seviyesinde 2,48 dolarda bulunuyor.