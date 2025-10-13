Trump’tan Çin Konusunda Ilımlı Sinyaller Geldi: Bitcoin Fiyatı Toparlandı

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yeniden alevlenmesi geçtiğimiz günlerde kripto piyasasında büyük bir düşüşe ve milyarlarca dolar değerinde kaldıraçlı pozisyonun tasfiye olmasına yol açtı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin konusunda yumuşama sinyalleri gelmesiyle birlikte bugün Bitcoin ve altcoinlerde toparlanma görüldü.

ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance, pazar günü Pekin ile uzlaşmaya açık olduklarının mesajını verdi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e büyük saydı duyduğunu söyleyen Trump, ABD’nin Çin’e zarar verme niyetinin olmadığını, aksine yardım etmek istediğini söyledi.

Trump’ın uzlaşmacı tavrı kripto piyasasını olumlu yönde etkiledi. Bitcoin %4.5 artışla 115.459 doları görürken Ethereum ise %11.3 artışla 4.161 dolar seviyesini gördü. Bitcoin ve Ethereum’un yanı sıra diğer kripto paralarda da toparlanma görüldü. BNB yaklaşık %1 artışla 1.304 dolara, XRP ise %10 artışla 2.56 dolara ulaştı.

Yaklaşık 20 Milyar Dolar Değerinde Kripto Pozisyonu Tasfiye Oldu

Trump’ın Çin ithalatına %100 gümrük vergisi getireceğini açıklaması küresel piyasaları sarstı.

Cumartesi günü Bitcoin fiyatı 110.000 doların altına düşerken, Ethereum ise birkaç saat içinde %20’den fazla değer kaybetti. Kripto piyasasındaki düşüş, zayıf likidite ve Binance, OKX ve Bybit gibi alım satım platformlarındaki otomatik satışların etkisiyle yüklü miktarda kripto pozisyonunun tasfiye olmasına yol açtı.

Korku ve Açgözlülük Endeksi 64’ten (açgözlülük) 27’ye (korku) düştü. Bir günden daha kısa bir süre içinde 1.6 milyondan fazla yatırımcının pozisyonu tasfiye olurken tasfiyelerin toplamı 19.3 milyar doları aştı. Ayrıca bazı borsalar saniyede sadece bir tasfiye emri bildirdiği için gerçek rakamın 30 milyar dolara yakın olduğu yönünde de tahminler var.

Olası Bir Ticaret Savaşı Küresel Büyümeye Zarar Verebilir

Son günlerde kripto piyasasında görülen kayıplar Mayıs 2021’deki piyasa çöküşüyle yarışacak düzeydi. Analistler, piyasadaki son düşüşün yüksek kaldıraçlı, işlem saatleri dışında sınırlı likidite ve algoritmik işlemlerin tetiklediği spontane satışlar gibi sorunları gözler önüne serdiğini düşünüyor.

Amberdata’nın Türev Piyasaları Müdürü Greg Magadini, şimdi Çin’in misilleme yapıp yapmayacağının merak edildiğini söyledi. Magadini, “Asıl risk gümrük tarifeleri değil, Çin’in misilleme yapıp yapmayacağıdır. Dünyanın en büyük iki ekonomisinin savaşa girmesi küresel büyümeyi önemli ölçüde etkileyebilir” ifadelerini kullandı.

Yatırımcıların şimdiden daha güvenli pozisyonlara yöneldiğini belirten Magadini, “Kripto paralar baskı görüyor ve yatırımcıların Hazine tahvillerine yönelmesi ekonomiyle ilgili endişelerin göstergesidir” dedi.

Trump’ın son açıklamaları ABD ile Çin’in uzlaşabileceğine dair beklentileri artırdı. Bu son açıklamaları kripto piyasasının toparlanmasını sağlasa da volatile hala yüksek seviyelerde.