Gözler Fed Başkanı Powell’ın Konuşmasında! Bitcoin Fiyatı Düşer mi?

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, salı günü ABD’nin Philadelphia eyaletinde düzenlenecek NABE konferasında ABD ekonomisi ve para politikaları hakkında konuşacak.

FED başkanının bu konuşması, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin tırmanması sonucunda kripto piyasasının volatil seyrettiği bir dönemde gerçekleşeceği için yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor.

POWELL SPEECH TOMORROW



EXPECT VOLATILITY pic.twitter.com/NeHEbEHd72 — 0xMarioNawfal (@RoundtableSpace) October 13, 2025

Powell’ın açıklamaları faiz indirimlerine ve ekonomi politikalarına ilişkin beklentileri etkileyebilir. Ayrıca bu konuşmanın kripto paraların gidişatı üzerinde de etkili olabileceği düşünülüyor.

Kripto Piyasasında Gözler Powell’ın Konuşmasına Çevrildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ithalatına %100 gümrük vergisi uygulama planlarını duyurması ticaret savaşını yeniden alevlendirirken kripto piyasası genelinde sert düşüş görüldü.

Trump’ın bu duyurusu piyasalara büyük bir darbe indirdi ve kripto piyasasının toplam değeri birkaç saat içinde 125 milyar dolardan fazla eridi.

Geçen haftanın başlarında 122.000 doları aşan Bitcoin, Trump’ın açıklamalarının ardından 105.000 doların altına düştü. Bitcoin hafta sonu boyunca düşüşünü sürdürdü ve cumartesi günü kısa bir süreliğine 102.000 doların altına geriledi.

💥 Over 1.66 million crypto traders were liquidated as the market experienced a sharp downturn, wiping out $19.33 billion in positions.#Trump #Bitcoinhttps://t.co/7PNRagvFrx — Cryptonews.com (@cryptonews) October 11, 2025

Bu süreçte Ethereum yaklaşık %20 değer kaybederken, Solana, XRP ve BNB’de ise %12-%18’lik kayıplar görüldü.

Piyasa genelindeki bu düşüşle birlikte yüklü miktarda kripto pozisyonu tasfiye oldu. Coinglass verilerine göre 24 saat içinde 1.66 milyon pozisyon tasfiye olurken, tasfiyelerin toplamı 19.33 milyar dolara ulaştı.

Ayrıca kayıpların yaklaşık 10 milyar dolarlık kısmını Bitcoin ve Ethereum pozisyonları oluşturdu.

Öte yandan Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi cuma günü 64 (açgözlülük) seviyesindeyken cumartesi günü ise altı ayın en düşük seviyesi olan 27’ye (korku) geriledi.

#Kripto Piyasası 24 Saatte 'Açgözlülük'ten 'Korku'ya Geçti – Yeni Bir Çöküş Mü Geliyor?https://t.co/hEkBwO4OmV — Cryptonews Türkçe (@cryptonews_tr) October 11, 2025

Santiment’e göre cuma günü yaşanan düşüşün tek sebebi ABD’nin gümrük tarifeleri değildi.

Santiment, bireysel yatırımcılara göre düşüşün ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminden kaynaklandığını, ancak aşırı kaldıraç ve aşırı riskli long pozisyonların da etkili olduğunu söyledi.

The Kobeissi Letter’ın analistleri, piyasada çok sayıda long pozisyon olduğunu ve böyle bir düşüşün yaşanması gerektiğini söyledi.

Analistler, Powell’ın konuşmasının piyasadaki mevcut çalkantıyı artırabileceğini ya da piyasanın istikrar kazanmasını sağlayabileceğini düşünüyor. Yatırımcılar, FED’in faiz indirimlerine ilişkin mesajları yakından izliyor.

ABD Merkez Bankası’nın hem ekim hem de aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Piyasalar, ekim ayında faiz indirimi gerçekleşme olasılığını %97, aralık ayında gerçekleşme olasılığını ise %89 olarak fiyatlıyor.

Powell’ın salı günkü konuşması merkez bankasının enflasyon, ekonomik büyüme ve gümrük tarifelerinin ABD ekonomisine etkilerine bakışı hakkında fikir verebilir. Powell’ın açıklamaları piyasalara güven verebilir ya da ekonomik durgunluk endişelerini artırabilir.

Powell’ın şahin mesajlar vermesi faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalacağı şeklinde yorumlanabilir ve kripto ve hisse senetlerinde düşüşe yol açabilir.

Trump Çin Konusunda Ilımlı Sinyaller Verdi, Bitcoin ve Ethereum Toparlandı

Pazartesi günü piyasada toparlanma görülse de her an bir düşüş yaşanabileceğine dair endişeler devam ediyor. Bitcoin bugün %4.5 artışla 115.459 dolara yükselirken, Ethereum ise %11.3 artışla 4.161 dolar seviyesine yükseldi. Piyasadaki bu yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance’in Pekin ile uzlaşma hazır olduklarının sinyallerini vermesinin ardından gerçekleşti.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e büyük saygı duyduğunu söyleyen Trump, ABD’nin Çin’e zarar verme niyetinin olmadığını, aksine yardım etmek istediğini söyledi.

BREAKING: President Trump says “don’t worry about China, it will be all fine.”



Trump says China’s President Xi “just had a bad moment.”



There it is, the Sunday pre-futures open post we’ve been waiting for. https://t.co/XScHcaNZaV pic.twitter.com/2boflt0kgZ — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) October 12, 2025

Ancak ABD ile Çin arasındaki gerilim hala devam ediyor. Pekin, Washington’ın %100 gümrük tarifesi uygulaması halinde Çin’in de misilleme yapacağı konusunda uyarıda bulundu.

Çin Ticaret Bakanlığı, Çin’in ticaret savaşı istemediğini ancak bundan korkmadığını söyleyerek çıkarlarını korumak için sıkı önlemler almaya hazır olduklarının sinyalini verdi.

Bu arada altın ve gümüşte yükseliş devam etti. Ons altın 4.200 doları görürken, gümüş ise 51.70 doları gördü.

Bank of America, 2026 yılı için altın tahminini 5.000 dolara çıkararak devam eden jeopolitik risklere, merkez bankası talebine ve Fed’in faiz indirimine gideceğine dair artan beklentilere işaret etti.

Donald Trump, nisan ayında ithalatta tüm ülkelere en az %10 gümrük vergisi uygulayacağını, Çin ithalatına ise %125’e varan gümrük vergileri uygulayacağını duyurdu.

Çin, Trump’ın bu hamlesine eşit oranda gümrük vergileriyle yanıt vererek “sonuna kadar savaşmaya hazır olduklarını” söyledi.

📈 Crypto markets rallied sharply after the United States and China announced an agreement to temporarily reduce tariffs on each other’s goods.#Bitcoin #Ethereum #China https://t.co/x5YW4dcQ8X — Cryptonews.com (@cryptonews) May 12, 2025

Mayıs ayında ABD ile Çin arasında gümrük tarifelerinin geri çekilmesi konusunda anlaşma yapıldı. Bu anlaşma, gümrük tarifelerinin etkisiyle aylarca çalkantılı seyir izleyen piyasalara nefes aldırdı.

Söz konusu anlaşma kapsamında tarafların müzakerelere devam etmesi için 90 günlük süre tanındı.

Anlaşmaya göre ABD’nin Çin ithalatına uyguladığı vergileri %145’ten %30’a düşürmesi gerekirken, Pekin’in ise ABD mallarına uyguladığı vergiyi %125’ten %10’a düşürmesi gerekiyor.