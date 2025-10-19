Bitcoin Fiyat Tahmini: Borsalardaki BTC Miktarı Azalıyor – Yükseliş Kapıda mı?

Bitcoin’in borsalardaki bakiyeleri keskin bir düşüş kaydederek piyasada arz sıkışmasının derinleştiğine işaret ediyor.

Ekim ayı başından bu yana merkezi borsalardan 45.000 BTC’nin üzerinde Bitcoin çekildi; bu miktar güncel fiyatlarla yaklaşık 4,8 milyar dolara denk geliyor. Analistler, yatırımcıların varlıklarını kısa vadeli işlem için borsalarda tutmak yerine soğuk cüzdanlarda güvenli bir şekilde saklamayı tercih ettiğine dikkat çekiyor.

Bitcoin’de Borsalardaki Arz Hızla Azalıyor

Borsalardaki Bitcoin bakiyelerinin düşmesi, satışa sunulan coin miktarının azalması anlamına geliyor ve piyasadaki anlık arzı kısıtlıyor. Talebin sabit kalması veya artmasıyla birleştiğinde, bu durum fiyat hareketlerini yukarı yönlü hızlandırabilir. Ekim başından bu yana gözlemlenen çekim trendi, yatırımcıların Bitcoin’in uzun vadeli potansiyeline olan güveninin arttığını gösteriyor; üstelik son dönemde yaşanan volatiliteye rağmen.

Grafik: Bitcoin borsalarındaki bakiyeler altı yılın en düşük seviyelerine geriledi ve bu durum uzun vadeli birikimin arttığına işaret ediyor. Kaynak: Glassnode (2025).

Genellikle belirsizlik dönemlerinde borsalara girişler artar; trader’lar likidite arayışına girer. Ancak şu anda tam tersi bir tablo ortaya çıkıyor: fiyatlar görece sakin seyrederken çıkışlar yükseliyor. Analistler, birçok yatırımcının son düzeltmeyi risk olarak değil, birikim fırsatı olarak değerlendirdiğini belirtiyor.

Yazının hazırlandığı sırada Bitcoin 108.417 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte %1,34 değer kazanmış durumda. Piyasa değeri 2,16 trilyon dolara ulaşırken dolaşımdaki Bitcoin arzı 19,93 milyon BTC seviyesinde bulunuyor. Böylece, Bitcoin’in 21 milyonluk maksimum arzına ulaşana kadar çıkarılacak coin sayısı 1,1 milyonun altında kalıyor.

Uzun Vadeli Yatırımcılar Kontrolü Elinde Tutuyor: Bitcoin’de Birikim Sinyalleri Güçleniyor

Blockchain verileri, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen uzun vadeli yatırımcıların piyasadaki etkinliğini sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Analiz platformu Santiment’in verilerine göre, son 30 günlük Piyasa Değeri / Gerçekleşen Değer (MVRV) oranı -%7,56 seviyesinde. Bu, son alımların hâlâ küçük gerçekleşmemiş zararlarla pozisyon tuttuğunu gösteriyor.

Tarihsel olarak, negatif MVRV değerleri Bitcoin’in algılanan adil fiyatın altında işlem gördüğü ve birikim dönemlerinin başladığı dönemlerle örtüşüyor. Önceki piyasa döngülerinde benzer tablolar, satış baskısının azaldığı ve güvenin yeniden tesis edildiği dönemin öncesine denk gelmiş, fiyat toparlanmalarına zemin hazırlamıştı.

Ek olarak, kaldıraçlı pozisyonlar çok yıllık düşük seviyelere gerilemiş durumda; bu da zorunlu likidasyon riskini azaltıyor. Türev piyasalardaki dengeli duygu, yavaş ve istikrarlı bir birikim ile konsolidasyon sürecini destekliyor; bu da olası daha geniş çaplı bir toparlanma için sağlam bir zemin oluşturuyor.

Bitcoin Teknik Analizi: Toparlanma Kapıda

Teknik açıdan Bitcoin fiyatı, iki saatlik grafikte simetrik üçgen formasyonu oluşturmasıyla hafifçe yükseliş sinyalleri veriyor. Bu yapı genellikle olası bir kırılmanın habercisi olarak kabul ediliyor. Fiyat, 200-EMA direncini 108.500 dolar seviyesinde test ederken, 17 Ekim’deki 104.500 dolarlık dipten bu yana daha yüksek dipler oluşturuyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) 35 seviyesinden 59’a yükselerek momentumun iyileştiğini gösteriyor, ancak aşırı alım bölgesine henüz girmemiş durumda.

110.850 doların üzerinde olası bir kırılma, önce 113.500 dolara ardından 115.960 dolara, önceki düşen kanal içindeki önemli direnç seviyelerine ulaşma yolunu açabilir. Öte yandan, 107.400 doların üzerinde tutunamamak, fiyatı 104.550 veya 102.000 dolar seviyelerine geri çekebilir.

Trader’lar için, 108.800 doların üzerinde açılacak long pozisyonlarda 107.400 dolar altında stop-loss ile ölçülü bir fırsat sunuluyor; hedef olarak 113.500 dolar belirlenebilir. Güçlü seyir devam ederse, yıl sonuna kadar Bitcoin 116.000 dolara yaklaşabilir.

Borsalardaki arzın daralması ve uzun vadeli yatırımcıların birikim yapması, Bitcoin’in teknik yapısını giderek daha olumlu kılıyor. Kurumsal talep yeniden şekillenirken ve makro baskılar istikrar kazandıkça, arz sıkışması bir sonraki büyük fiyat yükselişi için zemin hazırlayabilir.

Bitcoin Hyper: BTC Ekosisteminde Yeni Hız Dönemi Solana ile Geliyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin ekosistemine yepyeni bir boyut kazandırıyor. BTC güvenlikte hâlâ “altın standart” konumunu korurken, Bitcoin Hyper’ın getirdiği yenilik, Bitcoin’in uzun süredir eksikliği hissedilen hız: Solana seviyesinde işlem performansı.

Solana Sanal Makinesi (SVM) ile çalışan ilk Bitcoin-native Layer 2 olarak geliştirilen proje, Bitcoin’in istikrarını Solana’nın yüksek performanslı altyapısıyla birleştiriyor. Sonuç: ultra hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz uygulamalar ve hatta meme coin üretimi… Üstelik hepsi Bitcoin’in güvenliğiyle destekleniyor.

Consult tarafından denetlenen proje, benimsenme süreci ilerledikçe güven ve ölçeklenebilirliği ön planda tutuyor. Ön satış aşamasında 23,9 milyon doları aşan satış rakamı ve token fiyatının 0,013125 dolardan başlaması, projeye olan ilgiyi gösteriyor.

Bitcoin’deki işlem hacmi artarken ve BTC tabanlı verimli uygulamalara talep yükselirken, Bitcoin Hyper iki büyük kripto ekosistemini birleştiren bir köprü olarak öne çıkıyor.

Bitcoin temeli inşa etti; Bitcoin Hyper ise onu tekrar hızlı, esnek ve eğlenceli hâle getirebilir.