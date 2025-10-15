FED Başkanı Powell Uyardı: QT Bitiyor, Ancak Faiz Kontrolü Tehlikede – Kripto Ne Olacak?

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, Salı günü yaptığı açıklamada, merkez bankasının 6,6 trilyon dolarlık bilançosunu küçültme sürecinin birkaç ay içinde sona erebileceğini söyledi. Powell, aynı zamanda yeni faiz indirimlerinin de gündemde kalmaya devam ettiğini belirtti.

Philadelphia’da düzenlenen Ulusal Ekonomi İşletmeleri Derneği (NABE) konferansında konuşan Powell, Kongre’ye seslenerek FED’in banka rezervlerine faiz ödeme yetkisinin kaldırılmaması gerektiğini vurguladı. Powell, “Böyle bir adım, faiz oranları üzerindeki kontrolümüzü kaybetmemize neden olur,” uyarısında bulundu.

Açıklamanın ardından finans piyasalarında hareketlilik yaşandı. Kripto yatırımcısı Arthur Hayes, sosyal medya hesabında “QT bitti. Kamyonu geri çekin ve her şeyi satın alın,” mesajını paylaştı.

Analist Joe Consorti ise niceliksel sıkılaşma (QT) süreci boyunca Bitcoin’in 18.000 dolardan 126.000 dolara yükseldiğini hatırlattı.

Altın fiyatı da Powell’ın sözlerinin ardından hızla yükseldi. Ons altın, yıl başından bu yana yüzde 59 artışla 4.200 dolar seviyesine yaklaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Powell, istihdam piyasasındaki risklerin arttığını kabul ederken, 28-29 Ekim tarihlerindeki FED toplantısında çeyrek puanlık bir faiz indiriminin yüksek olasılıkla değerlendirileceğini ifade etti.

FED, 2022 ortasından bu yana, pandemi dönemindeki genişleyici politikalar sonrasında yaklaşık 9 trilyon dolara ulaşan bilançosunu pasif şekilde küçültmeye devam ediyor.

Son bilanço eğilimleri | Kaynak: FED

FED’in QT Programı Sona Yaklaşıyor: İşgücü Piyasasında Zayıflama Sinyalleri

FED, 2020-2021 döneminde gösterge faiz oranını sıfıra yakın seviyelere indirirken, uzun vadeli faizleri düşürmek amacıyla büyük miktarlarda Hazine tahvili ve ipoteğe dayalı menkul kıymet satın almıştı.

2022’nin ortalarından bu yana ise merkez bankası, vadesi dolan menkul kıymetleri yenilemeyerek bilançosunu yaklaşık 2,4 trilyon dolar küçülttü.

FED Başkanı Jerome Powell, likidite koşullarının giderek sıkılaştığına dair işaretler görüldüğünü belirterek, rezervlerin daha fazla azaltılmasının ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceğini ifade etti.

Powell ayrıca, FED’in COVID öncesi yaklaşık 4 trilyon dolarlık bilanço büyüklüğüne dönmeyi planlamadığını vurguladı. Buna gerekçe olarak da, pandemi sonrası rezerv dışı yükümlülüklerin 1,1 trilyon dolar artış göstermesini gösterdi.

Hazine Bakanı Scott Bessent’in niceliksel genişlemeyi “fonksiyon kazandıran bir para politikası deneyi” olarak nitelendirmesine yanıt veren Powell, “Bugünden geriye baktığımızda, pandemi dönemindeki QE programını daha erken bitirebilirdik, hatta bitirmeliydik,” değerlendirmesinde bulundu.

İşgücü piyasasına ilişkin olarak Powell, “Hem işten çıkarmalar hem de işe alımlar düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor. Ancak hanehalkının iş bulma beklentileri ve şirketlerin personel bulma zorlukları algısı düşüş eğiliminde,” dedi.

Özel sektör istihdam verilerini izleyen ADP raporuna göre, şirketler Eylül ayında 32.000 kişiyi işten çıkardı.

Kongre’den FED’in Temel Para Politikası Aracına Tehdit

FED Başkanı Jerome Powell, Kongre’de bazı yasa yapıcıların, merkez bankasının banka rezervlerine faiz ödeme yetkisini kaldırma girişimlerine karşı sert bir uyarıda bulundu. Bu yetki, 2008’den bu yana FED’in temel para politikası aracı olarak kullanılıyor.

Geçtiğimiz hafta Senatör Ted Cruz tarafından desteklenen bu teklif Senato’da reddedildi. Ancak Powell, “Rezervler ve diğer yükümlülükler için faiz ödeme yetkimiz kaldırılırsa, FED faiz oranları üzerindeki kontrolünü kaybeder,” diyerek tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekti.

Powell, bu aracın devre dışı kalması halinde faiz kontrolünün sağlanabilmesi için “kısa sürede büyük miktarda Hazine veya ipoteğe dayalı menkul kıymet satışı yapılması gerekebileceğini, bunun da piyasa işleyişini bozup finansal istikrarsızlık riski yaratabileceğini” söyledi.

FED şu anda, hızla yükselen faiz oranları nedeniyle zarar açıklayan bir bilançoyla faaliyet gösteriyor. Powell, bu durumun “olağan dışı” olduğunu belirterek, “Yakın zamanda yeniden net kâra geçeceğiz. Tarihimiz boyunca da genellikle bu şekilde olmuştur,” dedi.

1 Ekim’de başlayan hükümet kapanması, FED’in bazı kritik ekonomik verilere erişimini sınırladı. Powell, kapanmanın uzaması durumunda ekonomik performansı değerlendirme sürecinin zorlaşabileceğini, ancak eldeki son verilerin “ekonomik aktivitenin beklenenden biraz daha sağlam bir seyir izlediğini” gösterdiğini ifade etti.

Kripto Topluluğu Powell’ın Açıklamalarını Boğa Sinyali Olarak Görüyor

Kripto yatırımcıları, FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarını riskli varlıklar için yükselişin öncülü olarak yorumladı.

Analist Lark Davis, niceliksel sıkılaşma (QT) programının sona erme ihtimalini “Bitcoin ve altcoin’ler için süper mega boğa sinyali” olarak nitelendirirken, girişimci Chamath Palihapitiya da faiz indirimlerinin sırada olduğunu öne sürdü ve Powell’ı “oyunun gerisinde kalmakla” eleştirdi.

Powell just said the Fed could end QT in the coming months.



Super mega bullish for Bitcoin and alts. pic.twitter.com/EBS3Jn5kxJ — Lark Davis (@TheCryptoLark) October 14, 2025

Eylül ayında J.P. Morgan, 2025 yılı için iki, 2026 yılı içinse bir ek faiz indirimi öngörüsünde bulunmuştu. Bankanın baş ABD ekonomisti Michael Feroli, Ekim ayında yeni bir indirimi engellemek için “işgücü piyasasında güçlü bir toparlanma ivmesi gerektiğini” belirtti.

Kuruluş ayrıca FED’in gevşeme döngülerine ilişkin olası senaryoları paylaştı:

Resesyon dışı ortamlarda genellikle S&P 500 endeksi ve yüksek getirili tahviller öne çıkıyor.

Resesyon dönemlerinde ise Hazine tahvilleri ve altın en iyi performansı sergiliyor.

Altın fiyatı, jeopolitik riskler, merkez bankalarının alımları ve ETF girişlerinin etkisiyle 4.185 dolar seviyesine tırmanarak ralliye devam etti.

StoneX analisti Matt Simpson, yükselişin artık bir momentum ticaretine dönüştüğünü belirterek, “Yatırımcılar fiyatlar yükseldikçe geride kalmamak için piyasaya akın ediyor,” dedi.

Bitcoin, QT İyimserliğine Rağmen Düzeltme Riskiyle Karşı Karşıya

Bitcoin şu anda 112.363 dolar seviyesinden işlem görüyor ve MVRV Ortalama Bandı olan 96.526 dolar ile +0.5σ direnç noktası olan 119.018 dolar aralığında hareket ediyor.

MVRV göstergesi, Bitcoin’in piyasa değerini gerçekleşen değeriyle karşılaştırarak yatırımcıların maliyet bazına göre varlığın aşırı değerli mi yoksa düşük değerli mi olduğunu analiz ediyor.

Mevcut konum, Bitcoin’in gerçeğe uygun değerinin yaklaşık %19 üzerinde işlem gördüğünü gösteriyor. Fiyat, geçtiğimiz dönemde 141.510 dolar seviyesindeki aşırı değerlenmeden gerilemiş durumda.

Analist Ali Martinez, Bitcoin’in yükseliş ivmesini koruyabilmesi için 119.000 dolar seviyesini yeniden kazanması gerektiğini belirtiyor. Aksi halde fiyatın 96.500 dolar civarındaki ortalama banda doğru düzeltme yaşayabileceğini öngörüyor.

Şu anda Bitcoin için risk-getiri dengesi olumsuz görünüyor. 119.000 dolar direncinin altında işlem gören BTC, yukarı yönlü hareket alanı sınırlı kalırken, %16,3 oranında aşağı yönlü bir potansiyel barındırıyor.

119.000 dolar seviyesi, Bitcoin’in yükseliş trendini sürdürüp sürdüremeyeceğini belirleyecek kritik eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılamaması durumunda, fiyatın önce 110.000 – 120.000 dolar aralığında yatay seyir izlemesi, ardından 96.500 – 100.000 dolar bandına doğru bir düzeltme yaşaması bekleniyor.