Kurumsallar Ethereum’a Dönüyor: SharpLink 115 Milyon Dolarlık Yeni ETH Alımı Yaptı

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Kripto piyasasında yaşanan yükseliş dalgası sürerken, kurumsal yatırımlar da hız kesmeden devam ediyor. Minneapolis merkezli dijital pazarlama şirketi SharpLink Gaming, yalnızca son üç saat içinde 32.892 adet Ethereum satın alarak 115 milyon dolarlık dev bir alım gerçekleştirdi.

Bu hamleyle birlikte şirketin son dokuz gün içindeki toplam ETH alımı 144.501 adet Ethereum’a, yani 515 milyon dolara ulaştı.

Ethereum’un 3.400 doların üzerine çıkarak altı ayın en yüksek seviyesini görmesiyle birlikte dikkat çeken bu birikim, SharpLink Gaming’i dünyanın en büyük kurumsal Ethereum sahibi konumuna taşıdı.

Şirketin toplam varlığı, yaklaşık 353.000 ETH’ye ulaştı ve bu miktarın güncel değeri 1,2 milyar doları aştı. Bu rakam, Ethereum’un arkasındaki resmi yapı olan Ethereum Vakfı’nı (Ethereum Foundation) bile geride bırakmış durumda.

SharpLink’ten Ethereum’da Saldırgan Strateji: Stok Artıyor, Hisse Fiyatı Uçuşta

SharpLink Gaming’in Ethereum (ETH) biriktirme atağı, Mayıs ayı sonlarında Consensys liderliğinde gerçekleşen 425 milyon dolarlık özel fonlamanın ardından başladı. Bu tarihten itibaren şirket, Ethereum’a yönelik agresif bir alım stratejisi izleyerek dikkatleri üzerine çekti.

ETH birikimleriyle paralel olarak, SharpLink’in hisseleri (SBET) %29 oranında yükselerek 36,40 dolara ulaştı. Bu artış, şirketin birkaç hafta önce Ethereum hazine stratejisine yönelmesinden bu yana yaklaşık altı katlık bir hisse artışı anlamına geliyor.

Kaynak: Yahoo Finance

Şirketin ETH varlıklarının %99,7’si staking protokollerine tahsis edilmiş durumda. SharpLink, yalnızca Haziran ayından bu yana staking yoluyla yaklaşık 415 ETH ödül elde etti. Bu hamle, şirketin Ethereum ağ güvenliğine katkıda bulunurken ek getiri elde etmesini sağlıyor.

Bu çift yönlü strateji sayesinde SharpLink, hem Ethereum’un proof-of-stake (hisse ispatı) mekanizmasına aktif katkı sağlıyor hem de pasif gelir elde ediyor.

Ethereum’un kurucu ortağı ve aynı zamanda SharpLink yönetim kurulu başkanı olan Joseph Lubin, şirketin yaklaşımını “halka açık piyasada Ethereum’a maruz kalmak için MicroStrategy’nin Bitcoin stratejisine benzer bir model” olarak tanımladı.

Lubin’e göre bu strateji, Ethereum’un yalnızca değer artışına değil, aynı zamanda programlanabilir yapısı ve getiri sağlayan özelliklerine dayalı potansiyelini de kullanıyor.

Kurumsal Hazine Devrimi: SharpLink, MicroStrategy’nin Bitcoin Modelini Ethereum’a Uyguluyor

SharpLink Gaming’in Ethereum biriktirme stratejisi, 2020’den bu yana 67 milyar dolarlık Bitcoin satın alan Michael Saylor’un MicroStrategy modeli üzerine inşa edildi. Bu yaklaşım, şirketlerin geleneksel nakit rezervlerini kripto varlıklara çevirerek onları birincil hazine varlığı olarak kullanmalarını öngörüyor.

SharpLink, Ethereum’u “küresel ekonominin gelecekteki temel katmanı” olarak tanımlarken, uzun vadeli tutma ve staking odaklı bir strateji benimsemiş durumda.

Dönüşüm, şirketin özel sermaye yerleştirmeleri ve halka açık hisse satışları yoluyla yaklaşık 425 milyon dolar toplamasıyla başladı. Bu fonların tamamı, geleneksel iş genişletme planları yerine doğrudan Ethereum alımları için ayrıldı.

En dikkat çeken işlemlerden biri, SharpLink’in Ethereum Vakfı’ndan 10.000 ETH’yi 25,7 milyon dolara doğrudan satın almasıydı. Bu alım, vakfın çok imzalı cüzdanı (multisig wallet) üzerinden gerçekleştirildi.

Bu doğrudan alım yöntemi, geleneksel borsaları ve OTC masalarını bypass ederek daha şeffaf ve merkeziyetsiz bir yapıyı işaret ediyor.

7-18 Temmuz tarihleri arasında, SharpLink ortalama 2.970 dolardan 134.204 ETH satın alarak toplamda 398,66 milyon dolarlık yatırım yaptı. Şirket, bu süreçte her gün on milyonlarca dolarlık ETH alımı gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Joseph Lubin, bu bilgileri CNBC’ye verdiği röportajda doğruladı.

Kurumsal Ethereum Benimsemesi Farklı Sektörlerde Hız Kazanıyor

Kurumsal düzeyde Ethereum benimseme dalgası, yalnızca SharpLink ile sınırlı kalmayıp, geleneksel nakit yönetimine alternatif arayan birçok halka açık şirkete yayılmış durumda.

Örneğin, Bit Digital, 280 BTC satarak 172 milyon dolarlık fonu Ethereum’a yönlendirerek 100.000’in üzerinde ETH toplayarak Ethereum hazinesi modeline tamamen geçmiş oldu.

Benzer şekilde, GameSquare Holdings, %8-14 arasında getiri hedefleyen kademeli bir yatırım stratejisi ile 100 milyon dolarlık ETH hazine tahsisini duyurdu. Bu oran, ETH staking işlemlerinin standart getirisi olan %3-4’ün oldukça üzerinde. Medya ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren şirket, bu girişimi finanse etmek için 8 milyon dolarlık halka arz gerçekleştirdi.

🚀 Ethereum ETFs surge past $5.5 billion in record inflows with BlackRock's ETHA leading $489 million single-day purchase as analysts target $4,000 ETH breakthrough.#Ethereum #ETFhttps://t.co/GhWI8qwdnc — Cryptonews.com (@cryptonews) July 17, 2025

Öte yandan, Ethereum ETF’leri, lansmandan bu yana toplamda 5,5 milyar doları aşan girişlerle büyük ilgi gördü. Özellikle BlackRock’un ETHA ETF’i, 17 Temmuz’da tek bir günde 489 milyon dolarlık rekor giriş elde etti.

Kurumsal ivmenin etkisiyle Ethereum, 3.400 doların üzerine çıkarak altı ayın en yüksek seviyelerine ulaşırken, talep arzı açık şekilde aşmış durumda.

ETF’ler şu anda 5 milyon ETH yönetiyor ve bu miktar, Ethereum’un 413 milyar dolarlık piyasa değerinin %4,02’sine karşılık geliyor. Ethereum odaklı şirket hazineleri ise 5,3 milyar dolar değerinde ETH tutuyor ve ETH üretiminin günlük oranının 36 katı hızla token topluyor.

Kurumsal benimsemenin özellikle Bitcoin’in “değer saklama” modeline kıyasla daha fazla getiri arayan şirketler arasında yoğunlaştığı görülüyor.

Şu anda 35 milyondan fazla ETH stake edilmiş durumda ve bu rakam, toplam arzın %28’inden fazlasının akıllı kontratlara kilitlenerek pasif gelir oluşturduğunu gösteriyor.

Öte yandan, Başkan Trump’la ilişkili World Liberty Financial, yakın zamanda 4,99 milyon dolarlık ETH satın aldı. Birçok şirket de Ethereum hazinesi stratejileri kapsamında yüz milyonlarca dolarlık kaynak toplamayı planladığını açıkladı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) staking-as-a-service hizmetlerine yönelik daha esnek yaklaşımı, düzenleyici riskleri azaltarak kurumsal benimsemeyi teşvik etmiş görünüyor.