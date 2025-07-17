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Cryptonews Ethereum Haberleri

SharpLink 20.279 Ethereum Satın Aldı: Ethereum Vakfı’nı Geçti!

eth Ethereum
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar
Zehra Ahmed
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Lookonchain verilerine göre, SharpLink Gaming perşembe günü 20.279 Ethereum (ETH) satın aldı. Şirket dün 19.6 milyon dolar değerinde 6.377 ETH satın almıştı.

Lookonchain’e göre SharpLink son sekiz günde 343.38 milyon dolar değerinde 111.609 ETH satın aldı.

ABD merkezli şirket, Ethereum alımlarına sadece bir ay önce başladı. Şirket, ETH varlıklarının %99.7’sini staking protokollerine yatırdı.

SharpLink En Büyük Kurumsal ETH Yatırımcısı Oldu

Şirket, perşembe günü ilk olarak 31.99 milyon dolar değerinde 9.425 ETH satın aldı ve bundan 3 saat sonra 36.5 milyon dolar değerinde 10.854 ETH daha satın aldı.

SharpLink, Ethereum Vakfı’nı geçerek en büyük kurumsal ETH yatırımcısı haline geldi.

Salı günü yapılan basın açıklamasına göre, SharpLink 7 Temmuz ve 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında 74.656 ETH satın alarak dünyanın en büyük kurumsal ETH yatırımcısı oldu.

Şirketin yatırım stratejisi, kurumsal yatırımcıların Ethereum’a ilgisini yansıtıyor.

Ethereum (ETH) son 24 saatte %10’luk bir fiyat artışı kaydetti ve şu anda 3.469 dolardan işlem görüyor. CoinMarketCap verilerine göre, ikinci en büyük kripto para olan ETH bir haftada %24’ten fazla değer kazandı.

Cryptonews’e konuşan Bitget Wallet Pazarlama Müdürü Jamie Elkaleh, “Ethereum’un mevcut yükselişi pozitif ivmeden çok daha fazlasını yansıtıyor. Bu yükseliş, şirketlerin dijital varlıklara yaklaşımlarının nasıl değiştiğini gösteriyor. Ethereum getiri sağlayan bir varlık olarak öne çıkıyor” dedi.

SharpLink Hisseleri Yükseldi

Sharplink Gaming Inc (SBET) hissesi perşembe günü %29.03 değerlendi. Google Finance verilerine göre SBET şu anda 37.38 dolardan işlem görüyor.

SBET, şirketin birkaç hafta önce gerçekleştirdiği ETH hamlesinden bu yana yaklaşık altı kat değerlendi.

Şirket, bir X paylaşımında Ethereum’un “küresel ekonominin geleceği olduğunu” söyledi.

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