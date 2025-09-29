Kripto Piyasası Haftaya Pozitif Başladı: İşte Bitcoin ve Altcoinlerde Son Durum

Kripto piyasasının toplam değeri son 24 saatte %2.49 artışla 3.86 trilyon dolar seviyesine ulaşırken Bitcoin ve altcoinlerde yukarı yönlü fiyat hareketleri görülüyor.

Lider kripto para Bitcoin (BTC) son 24 saatte %2.4’lük bir artış kaydetti ve şu anda 112.123 dolardan işlem görüyor. Bitcoin bir haftada %0.5 değer kaybederken, aylık bazda %3.3 ve bir yılda %71 oranında değerlenmiş durumda.

Bitcoin Fiyat Grafiği. Kaynak: Coingecko

Bitcoin’in yanı sıra altcoinlerde de yukarı yönlü fiyat hareketleri görüldü. Piyasa değeri açısından en büyük altcoin olan Ethereum (ETH) son 24 saatte %3.5’lik bir artış kaydederek 4.134 dolara ulaştı. Ancak ETH bir haftada %1.5 ve bir ayda %6 değer kaybetmiş durumda.

24 Ağustos’ta 4.946 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Ethereum, o zamandan bu yana %16.4 değer kaybetmiş durumda.

Bununla birlikte XRP, Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Dogecoin (DOGE) gibi önde gelen altcoinlerde de fiyat artışı görüldü.

XRP %3.3 artışla 2.87 dolardan işlem görüyor. XRP 18 Temmuz’da kaydettiği 3.65 dolarlık rekor seviyeden bu yana %21.3 oranında değer kaybetmiş olsa da bir yılda %359.7 değerlenerek birçok kripto paradan daha iyi performans gösterdi.

Ayrıca ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) spot XRP ETF’lerine onay vermesi haline XRP’nin önümüzdeki aylarda güçlü fiyat artışları yaşayabileceği yönünde tahminler var.

Cardano fiyatı da %4.3 artışla 0.7982 dolara ulaşırken, Solana ise %3.8 artışla 208 doları gördü. Dogecoin ise son 24 saatte %2.4’lük bir fiyat artışı kaydetti ve şu anda 0.2316 dolardan işlem görüyor.

SEC’in spot kripto ETF başvurularını onaylaması ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) daha fazla faiz indirimi uygulaması halinde önümüzdeki aylarda kripto piyasası genelinde yükseliş yaşanabileceği düşünülüyor.

Peter Schiff’ten Dikkat Çeken Bitcoin Yorumu

Ekonomist Peter Schiff, lider kripto para Bitcoin’in ayı piyasasında olduğunu söyledi.

Schiff, geçtiğimiz günlerde X üzerinden yaptığı bir paylaşımda Bitcoin’in son zamanlarda yaşadığı değer kaybına değinerek BTC’nin beklentileri karşılamadığını söyledi.

Schiff, Bitcoin’in ağustos ayında pik seviyeye ulaşmasından bu yana altın karşısında %20 değer kaybettiğini söyledi.

Bitcoin’in dijital altın olarak görülmesine değinen Schiff, “Altında %20’lik değer kaybı dolardaki %10’luk değer kaybından daha önemlidir” ifadelerini kullandı.

Peter Schiff, ağustos ayının sonlarında Bitcoin’in 75 bin dolar seviyesine kadar düşebileceği yönündeki tahminini açıklamıştı.