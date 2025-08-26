Peter Schiff’ten Korkutan Tahmin! Bitcoin Bu Seviyeye Düşebilir

Ekonomist Peter Schiff, Bitcoin’in 75.000 dolar civarına düşebileceğini söyledi. Bu, Strategy’nin ortalama maliyetinden daha düşük bir seviye.

Schiff, BTC yatırımcılarına şimdi satış yapmalarını ve daha sonra alım yapmalarını tavsiye etti.

Bitcoin just dropped below $109K, down 13% from its high less than two weeks ago. Given all the hype and corporate buying, this weakness should be cause for concern. At a minimum, a decline to about $75K is in play, just below $MSTR's average cost. Sell now and buy back lower. — Peter Schiff (@PeterSchiff) August 26, 2025

Bitcoin son 24 saatte %3.12 düşerek 109.828 dolara gerileyerek kripto piyasasının genelinden daha zayıf performans gösterdi. Bitcoin iki haftadan daha kısa bir süre önce kaydettiği tepe seviyelere kıyasla %13 değer kaybetmiş durumda.

BTC, MSTR’nin Ortalama Maliyetinin Altına Düşebilir

Michael Saylor liderliğindeki Strategy (eski adıyla MicroStrategy) en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumunda. Şirket, pazartesi günü coin başına ortalama 115.829 dolar maliyetle 356.9 milyon dolar değerinde 3.081 BTC satın aldı.

Bitcoin Treasuries verilerine göre, Strategy şu anda 69.58 milyar dolar değerinde 632.357 BTC’ye sahip.

Peter Schiff’in tahminine göre, Bitcoin yakında 75.000 dolara kadar düşebilir. BTC Nisan 2025’te bu seviyeyi görmüştü.

Bitcoin Düşüyor: 75 Bin Doları Görür mü?

Bitcoin düşüş yaşasa da Schiff’in tahminin uzak olduğu söylenebilir.

Bitcoin’deki son düşüşün, büyük tasfiyelere yol açan balina satışlarından kaynaklandığı düşünülüyor. Bir balina 24.000 BTC satarak piyasayı sarstı.

Ayrıca FED Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole konuşması BTC’de %4’lük bir artış gerçekleşmesini sağladı. Ancak Bitcoin daha sonra yeniden ivme kaybetti.

Bu arada kurumsal yatırımcılar alım yapmaya devam ediyor. Metaplanet kısa bir süre önce 103 BTC satın aldı. Ayrıca ABD’de listelenen spot Bitcoin ETF’leri 14 Ağustos’ta 231 milyon dolar giriş gördü.

Bitcoin’in gidişatı, ETF girişlerinin balina satışlarını baskılayıp baskılayamamasına ve likiditeye bağlı olacaktır.