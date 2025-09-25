BTC $111,618.97 -1.33%
Peter Schiff Bitcoin'in Ayı Piyasasında Olduğunu Söyledi

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sık sık Bitcoin’e yönelik eleştirileriyle gündeme gelen ekonomist Peter Schiff, lider kripto para Bitcoin’in ayı piyasasında olduğunu söyledi.

Schiff, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda Bitcoin’in son zamanlarda yaşadığı değer kaybına değinerek BTC’nin beklentileri karşılamadığını söyledi.

Schiff, Bitcoin’in ağustos ayında pik seviyeye ulaşmasından bu yana altın karşısında %20 değer kaybettiğini söyledi.

Bitcoin’in dijital altın olarak görülmesine değinen Schiff, “Altında %20’lik değer kaybı dolardaki %10’luk değer kaybından daha önemlidir” ifadelerini kullandı.

Peter Schiff, ağustos ayının sonlarında Bitcoin’in 75 bin dolar seviyesine kadar düşebileceği yönündeki tahminini açıklamıştı.

Bitcoin fiyatı 14 Ağustos’ta 124.128 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak BTC o zamandan bu yana %9.8 değer kaybetti.

Bitcoin’de Son Durum

Bitcoin son 24 saatte %0.8’lik bir düşüş kaydetti ve şu anda 111.719 dolardan işlem görüyor. BTC bir haftada %4.5 değer kaybederken, aylık bazda ise %1.6 oranında değerlendi.

Bu arada piyasa değer açısından en büyük kripto para konumunda olan Bitcoin, son bir yılda %75.3 değerlenmiş durumda.

CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin’in 24 saatlik işlem hacmi %10.93 artışla 53.04 milyar dolara ulaşırken, piyasa değeri ise 2.34 trilyon dolar seviyesinde.

Kripto Piyasasında Gözler FED Verilerine Çevrildi

Kripto piyasasında gözler ABD’nin kişisel tüketim harcamaları verilerine çevrilirken, bugün piyasa genelinde düşüş görülüyor.

Kripto piyasasının toplam değeri %1.66 düşüşle 3.83 trilyon dolar seviyesine geriledi. Peki piyasadaki düşüş devam edecek mi?

26 Eylül Cuma günü açıklanması beklenen kişisel tüketim harcamaları verisi, ABD Merkez Bankası’nın (FED) enflasyon politikaları için kritik öneme sahip. Dolayısıyla şu anda piyasada bir bekleyişin hakim olduğu söylenebilir.

Enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda ABD dolarının güçlenmesi ve kriptoda satış baskısının artması bekleniyor. Öte yandan enflasyonun beklentilerin altında kalması durumunda ise risk iştahının artabileceği yönünde tahminler var.

