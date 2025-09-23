Kripto Piyasası Cuma Günü Açıklanacak FED Verilerini Bekliyor – Bitcoin Hangi Yöne Gidecek?

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu hafta açıklanacak kritik Fed verileri ve Başkan Jerome Powell’ın konuşmaları, cuma günü yayımlanacak PCE enflasyon rakamlarıyla birlikte kripto piyasasının yönünü tayin edecek en önemli gelişmeler arasında yer alıyor.

Haftanın ilk işlem gününde gerçekleşen 1,8 milyar dolarlık tasfiye, yatırımcı güvenini sarsarken, piyasa katılımcıları Fed’in para politikası sinyallerine odaklanmış durumda. Riskli varlıklarda geniş çaplı hareketlere yol açabilecek mesajların, özellikle Bitcoin’de belirleyici olacağı öngörülüyor.

Analistler, Bitcoin konusunda keskin şekilde ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim dünyanın en büyük kripto varlığının 107 bin dolara doğru bir geri çekilme ihtimalini öne çıkarırken, diğerleri 130 bin doların üzerine taşıyabilecek güçlü bir kırılma beklentisini dile getiriyor. Makroekonomik belirsizlik, bu senaryoların her birini daha da kritik hale getiriyor.

Yaklaşan Fed Verileri Faiz İndiriminde Dikkatli Olunması Gerektiğini Gösteriyor

Pazartesi günü piyasalar, St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem’in, Eylül’deki 25 baz puanlık indirim dışında ek faiz indirimi konusunda temkinli konuşmasıyla hareketlendi. Musalem, işgücü piyasasındaki yumuşamaya rağmen enflasyonun Fed’in %2 hedefinin üzerinde seyrettiğini vurguladı.

Atlanta Fed Başkanı Bostic de bu temkinli duruşu destekleyerek, 2025 için sadece bir faiz indirimi öngördü. Bostic’e göre, çekirdek enflasyon yıl sonunda %3,1’e çıkarken işsizlik %4,5 seviyesine ulaşacak.

BREAKING:



🇺🇸 FED PRESIDENT BOSTIC JUST SAID THERE'S NO REASON FOR FURTHER RATE CUTS THIS YEAR! pic.twitter.com/0oiUJHKxBi — Coinvo (@ByCoinvo) September 22, 2025

Bu açıklamalar piyasada hızlı reaksiyona yol açtı; dolar güçlenirken, Hazine tahvili faizleri yükseldi ve Kasım ayında olası bir faiz indirimi beklentisi düştü.

Bitcoin, 111.800 dolar seviyesine gerileyerek haftalık kazançlarını sildi. Toplam piyasa değeri, 1,8 milyar dolarlık kripto tasfiyeleriyle 3,89 trilyon dolara düştü.

MEXC Research Baş Analisti Shawn Young, Cryptonews’e yaptığı açıklamada, makro katalizörlerin Bitcoin’i 107 bin dolar altı risk ile 135 bin dolara olası toparlanma arasında hareket ettirdiğini söyledi.

Bitcoin 112.000 doların altına inerken, Ether 4.150 dolar seviyesinin altına düşerek 2025’in en büyük tasfiye dalgasını tetikledi ve 407.000’den fazla yatırımcı tasfiye oldu.

Kriptoya yatırım yapan şirket hisseleri de değer kaybetti; MicroStrategy, Metaplanet ve Bitmine gibi firmalar yeni dijital varlık alımlarını açıklamalarına rağmen düşüş yaşadı.

Young, “Yatırımcılar, piyasa yönü ve makro etkiler konusunda netlik sağlanana kadar portföy genişletme konusunda temkinli davranıyor,” ifadelerini kullandı.

Analist: Bitcoin’de 107K Desteği ve 130K Direnci Kritik Dönüm Noktası

MEXC Research analisti, Bitcoin’in döngüsel yorgunluk sinyallerinin ortaya çıktığı kritik bir dönüm noktasında olduğunu belirtiyor.

Analize göre, 112.000 doların altındaki kalıcı kapanışlar, BTC’yi 107.000 dolarlık desteğe doğru çekebilir. Boğalar bu seviyeyi savunamazsa, kritik 100.000 dolar seviyesine kadar derin bir geri çekilme riski söz konusu.

Analist Shawn Young, “Son tasfiyeler kısa vadede acı verebilir, ancak bu ölçekte genellikle sağlıklı bir dengeleme süreci. Birçok yatırımcı bu geri çekilmeyi kapitulasyon olarak değil, birikim fırsatı olarak görüyor,” yorumunu yaptı.

Young, Bitcoin’in 117.000 doların üzerine kalıcı olarak çıkması durumunda boğaların kontrolü ele alacağını, bunun da mevcut döngü sona ermeden önce fiyat keşfini 130.000–135.000 dolar aralığına taşıyacağını öngörüyor.

Benzer şekilde, Amberdata Türevler Direktörü Greg Magadini, Cryptonews’e yaptığı açıklamada Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergelerine dikkat çekti.

Magadini, Fed’in esas olarak istihdam verilerine odaklandığını, ancak enflasyon ve işsizlik oranlarını da yakından izleyeceğini söyledi. Powell’ın mevcut ortamla ilgili belirgin bir belirsizlik sergilediğini de ekledi.

Magadini, “Varlık fiyatlarının en büyük belirleyicisi, özellikle Altın ve Bitcoin için, Fed’in bağımsızlığıdır. Bu bağımsızlık hâlâ sorgulanıyor ve 2026’da yeni bir Fed Başkanı göreve başlayacak,” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, JPMorgan CEO’su Jamie Dimon da kalıcı enflasyonun, piyasanın 2025 boyunca beklediği agresif faiz indirimi beklentilerini engelleyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Teknik Analiz: Bitcoin $115K-$116K Trend Çizgisi Direncini Test Ediyor

Bitcoin/USDT 4 saatlik grafiğine bakıldığında, BTC şu anda 113.009 dolar civarında işlem görüyor ve önceki zirvelerden bu yana dinamik bir direnç olarak görev yapan uzun vadeli düşen trend çizgisini test ediyor.

120.000–123.000 dolar aralığında ise belirgin bir direnç bölgesi bulunuyor.

Grafik, Bitcoin’in bu uzun vadeli düşen trend çizgisini kırma girişiminde olduğunu gösteriyor. Son fiyat hareketleri, önceki rallinin ardından boğa flaması veya sancağı formasyonu oluşturmuş gibi görünüyor.

Dipten geçen yükselen trend çizgisi destek sağlarken, yakınsayan bir üçgen formasyonu ortaya çıkarıyor; bu tür formasyonlar genellikle önemli yön hareketlerinden önce görülür.

Kaynak: TradingView

Teknik göstergeler ışığında Bitcoin, yukarı yönlü bir kırılma denemesi için hazır görünüyor.

Fiyat, düşen trend çizgisini aşmayı başarır ve 115.000–116.000 dolar bölgesini hacimle geçerse, muhtemelen 120.000–123.000 dolar direncini hedefleyecek.

Bu seviyenin üzerinde başarılı bir kırılma, Bitcoin’in 130.000 doların üzerinde yeni tarihi zirvelere yönelmesini sağlayabilir.

Ancak düşen trend çizgisinin kırılmaması durumunda, Bitcoin 107.000–108.000 dolar civarındaki önceki konsolidasyon bölgesine doğru bir destek testi gerçekleştirebilir.