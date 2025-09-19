BTC $116,035.57 -1.42%
ETH $4,486.10 -2.92%
SOL $238.58 -5.73%
PEPE $0.000010 -6.13%
SHIB $0.000012 -4.51%
DOGE $0.26 -6.26%
XRP $3.02 -3.29%
ETH Gas (gwei) gas
Cryptonews Fiyat Tahminleri

Fed’in Faiz İndirimi Bitcoin’e İlgiyi Artırdı: BTC Fiyatı 200.000 Dolar Olur mu?

Bitcoin Btc Piyasa
Ortaklık Açıklaması
Ortaklık Açıklaması

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin
Ortaklık Açıklaması
Ortaklık Açıklaması

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar Profili
Ortaklık Açıklaması
Ortaklık Açıklaması

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin
Last updated: 
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin, FED’in 2025’in ilk faiz indirimini gerçekleştirmesinin ardından 114.700 dolardan 116.600 dolara kadar yükseldi. FED bu hafta faiz oranını 25 baz puan düşürerek %4.00-%4.25 aralığına çekti.

Bu faiz indiriminin gerekli olduğunu söyleyen FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları bu yıl daha fazla faiz indirimi gerçekleştirilebileceğini düşündürüyor.

Kripto piyasası FED’in faiz indirimine olumlu yanıt verdi ve piyasa genelinde yukarı yönlü fiyat hareketleri görüldü.

Madencilik Sektörü Yapısal Değişikliklerle Karşılaşıyor

Bitcoin fiyatı güçlenirken, madencilik sektörü ise uzun vadeli belirsizlikle karşılaşıyor. Bit Digital CEO’su Sam Tabar, özel madencilerin büyük bir kısmının bir sonraki yarılanmanın (halving) ardından kara geçmekte zorlanabileceğini söyledi. Tabar, ucuz ya da ücretsiz elektriğe erişimi olan madencilerin önümüzdeki beş yıl içinde sektörde hüküm sürebileceğini söyledi.

Bit Digital, Ethereum ile bağlantılı fırsatlara odaklanmak için ABD, Kanada ve İzlanda’daki operasyonlarını azalttı. Hükümetlerin madencilik alanına girmesi durumunda sektörde köklü değişiklikler yaşanabileceği düşünülüyor.

Bitcoin’de Son Durum

On-chain verileri, yeni Bitcoin cüzdanlarının sayısı artarken bireysel yatırımcıların ihtiyatlı olduğunu ancak ETF girişlerinin Bitcoin fiyatını desteklediğini gösteriyor. Bitcoin 117.000 doların üzerinde kaldığı sürece kısa vadede 120.000-125.000 dolar bandına yükselebilir. Bitcoin 112.500 doların altına düşerse yükseliş ivmesini kaybedebilir.

bitcoin fiyat grafiği
Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Bitcoin eylül ayının başlarından beri yükselen kanal içinde işlem görüyor. 115.900 dolardaki 50 SMA ise destek olarak hareket ediyor.

İzlenmesi Gereken Seviyeler:

  • Direnç: 117.980 dolar, 119.300 dolar, 120.300 dolar
  • Destek: 115.750 dolar, 114.400 dolar ve 113.300 dolar

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in Güvenliği ile Solana Hızını Bir Araya Getiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in ilk katman 2 ağıdır. Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan Bitcoin Hyper, hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin’lerle Bitcoin ekosistemini güçlendirmek üzere tasarlandı.

Bitcoin’in güvenliğiyle Solana’nın performansını bir araya getiren Bitcoin Hyper, birçok yeni kullanım durumu sunuyor.

bitcoin hyper ön satış sayfası

Bitcoin Hyper ekibi güvene ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor. Ayrıca proje Consult’ın denetiminden geçti ve herhangi bir soruna rastlanmadı.

Bu arada projenin ön satışında 16.8 milyon dolardan fazla fon toplandı. HYPER token şu anda 0.012945 dolar fiyatla satılıyor ancak ön satışın ilerleyen zamanlarında fiyat artışı olacak.

Bitcoin Hyper’ın web sitesine gidip kripto ya da banka kartıyla HYPER token satın alabilirsiniz.

Ön Satışa Katıl

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.
En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
Önerilen makaleler
Kripto Para Fiyat Tahmini: 19 Eylül – XRP, Solana, Cardano
2025-09-19 13:57:12
Ethereum’un Fusaka Yükseltmesi Aralık’ta Ana Ağa Geliyor
2025-09-19 12:40:26
XRP ETF'si Rekor Kırdı! XRP Fiyatı Yükselir mi?
2025-09-19 12:34:33
Fed'in Faiz İndirimi Bitcoin'e İlgiyi Artırdı: BTC Fiyatı 200.000 Dolar Olur mu?
2025-09-19 11:51:06
Bugün Satın Alınabilecek En İyi Kripto Paralar – 19 Eylül: XRP, Shiba Inu, Pepe
2025-09-19 15:08:04
Eric Trump'tan Kripto Yorumu: ABD Dolarını Kurtarabilir!
2025-09-19 10:36:58
Consensys CEO'sundan MetaMask Token Açıklaması: Beklenenden Daha Yakın Olabilir!
2025-09-19 08:54:34
Daha Fazla Makale Oku

Daha Fazla Makale

Endüstri Sohbetleri
Bugün Satın Alınabilecek En İyi Kripto Paralar – 19 Eylül: XRP, Shiba Inu, Pepe
Zehra Ahmed
Zehra Ahmed
2025-09-19 15:08:04
Fiyat Tahminleri
Kripto Para Fiyat Tahmini: 19 Eylül – XRP, Solana, Cardano
Ufuk Toprak
Ufuk Toprak
2025-09-19 13:57:12
Zehra Ahmed
daha fazla oku
Crypto News in numbers
editors
Yazarlar Listeri + 66 Daha Fazla
2M+
Dünya Genelinde Aylık Aktif Kullanıcı
250+
Rehberler ve İnceleme Yazıları
8
Piyasadaki Yıllar
70
Uluslararası Yazar Ekibi