Fed’in Faiz İndirimi Bitcoin’e İlgiyi Artırdı: BTC Fiyatı 200.000 Dolar Olur mu?

Bitcoin, FED’in 2025’in ilk faiz indirimini gerçekleştirmesinin ardından 114.700 dolardan 116.600 dolara kadar yükseldi. FED bu hafta faiz oranını 25 baz puan düşürerek %4.00-%4.25 aralığına çekti.

Bu faiz indiriminin gerekli olduğunu söyleyen FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları bu yıl daha fazla faiz indirimi gerçekleştirilebileceğini düşündürüyor.

Kripto piyasası FED’in faiz indirimine olumlu yanıt verdi ve piyasa genelinde yukarı yönlü fiyat hareketleri görüldü.

The Fed cut 25bps . Powell called it a “risk-management cut,” not a pre-set path.



Crypto?



BTC > $117K, volumes +50%

ETH ~$4,580

XRP $3.07, SOL +4.5%, BNB at $1K



Lower rates weaken the appeal of cash/Treasuries



WDYT: start of a crypto-led rally, or just a relief bounce? pic.twitter.com/Pbsdc1qPMf — XBTO (@xbtogroup) September 18, 2025

Madencilik Sektörü Yapısal Değişikliklerle Karşılaşıyor

Bitcoin fiyatı güçlenirken, madencilik sektörü ise uzun vadeli belirsizlikle karşılaşıyor. Bit Digital CEO’su Sam Tabar, özel madencilerin büyük bir kısmının bir sonraki yarılanmanın (halving) ardından kara geçmekte zorlanabileceğini söyledi. Tabar, ucuz ya da ücretsiz elektriğe erişimi olan madencilerin önümüzdeki beş yıl içinde sektörde hüküm sürebileceğini söyledi.

Bit Digital, Ethereum ile bağlantılı fırsatlara odaklanmak için ABD, Kanada ve İzlanda’daki operasyonlarını azalttı. Hükümetlerin madencilik alanına girmesi durumunda sektörde köklü değişiklikler yaşanabileceği düşünülüyor.

Bitcoin’de Son Durum

On-chain verileri, yeni Bitcoin cüzdanlarının sayısı artarken bireysel yatırımcıların ihtiyatlı olduğunu ancak ETF girişlerinin Bitcoin fiyatını desteklediğini gösteriyor. Bitcoin 117.000 doların üzerinde kaldığı sürece kısa vadede 120.000-125.000 dolar bandına yükselebilir. Bitcoin 112.500 doların altına düşerse yükseliş ivmesini kaybedebilir.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Bitcoin eylül ayının başlarından beri yükselen kanal içinde işlem görüyor. 115.900 dolardaki 50 SMA ise destek olarak hareket ediyor.

İzlenmesi Gereken Seviyeler:

Direnç: 117.980 dolar, 119.300 dolar, 120.300 dolar

Destek: 115.750 dolar, 114.400 dolar ve 113.300 dolar

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.