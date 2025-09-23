Bitcoin Düştü, Tasfiyeler 1.7 Milyar Doları Gördü: Neler Oluyor?

Kripto piyasasının toplam değeri salı günü %2 düşüşle 3.9 trilyon dolar seviyesine gerilerken Bitcoin ise 112.000 dolara doğru düştü ve haftalık kazançlarının tamamını sildi. Öte yandan kripto pozisyonlarındaki tasfiyeler ise 1.7 milyar dolara ulaştı.

Bitcoin %1.8 düşüşle 112.561 dolara gerilerken, Ethereum ise %3.3 düşüşle 4.197 dolara geriledi. BNB %4 düşüşle 991.3 doları, Solana ise %6.2 düşüşle 219.03 doları gördü.

Coinglass verilerine göre son 24 saatte 1.7 milyar dolarlık pozisyon tasfiye oldu ve bunun büyük bir kısmını long pozisyonlar oluşturdu.

Kripto Piyasasını Etkileyen Gelişmeler

SoSoValue verilerine göre spot Ethereum ETF’leri geçen hafta 556 milyon dolar net giriş gördü ve toplam net varlıklar 29.6 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde spot Bitcoin ETF’leri 886.6 milyon dolar giriş görürken, toplam net varlıklar ise 152.31 milyar dolara ulaştı.

— CoinGlass (@coinglass_com) September 22, 2025

Öte yandan ABD Merkez Bankası’nın (FED) geçen hafta faiz oranlarını 25 baz puan düşürerek %4.00-%4.25 aralığına çekmesi, altcoin’lerin yükselmesini sağladı.

Ancak pazartesi günü piyasa genelinde düşüş görüldü. İflas eden kripto borsası FTX’in 30 Eylül’de geri ödemelere başlayacağını, hak sahiplerine yaklaşık 1.6 milyar dolar iade edeceğini duyurması yatırımcı duyarlılığını baskıladı.

Bununla birlikte Santiment analistleri, Bitcoin fiyatının düşeceğini düşünen yatırımcıların sayısının arttığını söyledi.

Tasfiyelerde Büyük Artış

10X Research, tasfiyelerdeki sert artışların genellikle dip seviyelere işaret ettiğini ve bir toparlanmanın gerçekleşme ihtimalini artırdığını söyledi. Negatif fonlama oranları da bu fikri destekliyor. 10X Research, yatırımcıları pozisyonlarına, teknik sinyaller ve piyasanın ekim ayı için nasıl fiyatlandığına ağırlık vermeleri konusunda uyardı.

Sektördeki uzmanlar, piyasadaki son düşüşün kaldıraçlı pozisyonları silmek için gerçekleştiğini, bunun köklü bir çöküş olmadığını düşünüyor.

FG Nexus’tan Maja Vujinovic, tasfiyelerin 1.7 milyar dolara ulaşmasının aşırı kaldıraca işaret ettiğini söyledi. Ayrıca Vujinovic, aşırı kaldıraçlı pozisyonların piyasadan silinmesinin sağlı bir taban oluşturduğunu belirtti.

Maja Vujinovic, spot talep, ETF akışları ve stablecoin’lerin gücüyle birlikte bir konsolidasyon dönemine, ardından da sürdürülebilir bir yükseliş dönemine girilebileceğini söyledi.

Bu arada Fogo’dan Doug Colkitt, Bitcoin düşüşünün piyasada çığ etkisi yarattığını söyledi. Ayrıca Colkitt, 1.7 milyar dolarlık tasfiyenin temelden bir çöküş olmadığını, aşırı kaldıraçlı pozisyonların piyasadan silinmesi anlamına geldiğini söyledi.

Colkitt, bu tasfiyelerin şiddetli ancak aynı zamanda da sağlıklı olduğunu söyledi. Colkitt, tasfiyeler sayesinde kaldıraçlı pozisyonların silindiğini, zayıf yatırımcıların piyasadan çıktığını ve bir sonraki yükseliş için zemin hazırlandığını belirtti.

Incyt’nin CEO’su Mike Maloney ise 1 milyar doları aşkın tasfiyeye rağmen Bitcoin’in gücünü koruduğunu ve diğer kripto paralara kıyasla daha az volatilite ve düşüş gösterdiğini söyledi. Maloney, bu durumun piyasanın güçlü bir şekilde toparlanacağını düşündürdüğünü de sözlerine ekledi.

Eylül ayının sonlarına yaklaşırken yatırımcılar fonlama oranlarını, ETF akışlarını ve diğer gelişmeleri yakından izliyor. Şimdilik piyasadaki aşırı kaldıraçlı pozisyonlar silindi ve ekim ayında dipten alımların artıp artmayacağı merak ediliyor.