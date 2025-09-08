Kripto Para Piyasası Neden Yükseliyor? – 8 Eylül 2025

Kripto para piyasası haftaya yükselişle başladı. Son 24 saatte ilk 100 kripto varlığın 80’i değer kazandı. Toplam piyasa değeri %1,3 artarak 3,97 trilyon dolara ulaştı.

Buna karşılık işlem hacimleri 94,3 milyar dolarda kaldı ve son günlere kıyasla daha düşük bir seviyede gerçekleşti. Bu durum, fiyatlar yükselirken yatırımcıların temkinli davrandığını ve piyasada güçlü bir katalizör beklentisinin devam ettiğini gösteriyor.

Kripto Piyasasında Kazananlar ve Kaybedenler

Son 24 saatte piyasa değeri en yüksek 10 kripto paradan yedisi değer kazandı.

Bitcoin (BTC) %0,7 yükselerek 111.985 dolara çıktı. Ancak bu, listede en küçük artış oldu.

Ethereum (ETH) %0,5 artışla 4.325 dolara yükseldi. Lido Staked Ether (STETH) aynı şekilde %0,5 yükselerek 4.315 dolardan el değştiriyor.

Dogecoin (DOGE) %8,2 artışla 0,2369 dolara yükselerek listenin en çok kazandıranı oldu.

XRP (XRP) ise %5 artışla 2,98 dolara ulaştı.

İlk 100 kripto para arasında yaklaşık iki düzine coin düşüş yaşarken geri kalanların çoğu yükseldi.

Worldcoin (WLD) %23,9 artışla 1,26 dolara çıkarak en büyük günlük kazancı elde etti.

%23,9 artışla 1,26 dolara çıkarak en büyük günlük kazancı elde etti. Pudgy Penguins (PENGU) %11,9 yükselerek 0,03195 dolara ulaştı ve çift haneli kazanç sağlayan ikinci coin oldu.

%11,9 yükselerek 0,03195 dolara ulaştı ve çift haneli kazanç sağlayan ikinci coin oldu. World Liberty Financial (WLFI) %12,6 düşüşle 0,2093 dolara gerileyerek listenin en çok kaybettireni oldu. Proje, son lansmanından bu yana değer kaybediyor.

Öte yandan, El Salvador, Bitcoin Yasası’nın dördüncü yıl dönümünü kutlamak için 21 BTC daha satın aldı. Bu son alımla birlikte ülkenin toplam rezervi 6.313,18 BTC’ye ulaştı ve değeri 701 milyon doların üzerine çıktı.

Buying 21 bitcoin for Bitcoin Day. pic.twitter.com/3X4yKeiqzg — Nayib Bukele (@nayibbukele) September 7, 2025

“Likidite Koşulları Kripto Piyasasında Risk İştağını Artırabilir”

Unity Wallet COO’su James Toledano, eylül ayının genellikle Bitcoin için zayıf geçtiğini, ancak bu yıl tabloyun biraz farklı göründüğünü söyledi:

“ABD Merkez Bankası’nın (Fed) olası faiz indirimi beklentisi, Bitcoin’in 110 bin dolar seviyesinde tutunmasına yardımcı oldu. Yine de politika konusunda netlik sağlanana kadar piyasalardaki inanç biraz sınırlı kalıyor,”

Toledano, piyasaların şu anda en az 25 baz puanlık bir indirim ihtimalini yüksek olasılıkla fiyatladığını belirterek, “Bu gerçekleşirse likidite koşulları iyileşir ve kripto piyasasında risk iştahı artar” diye ekledi.

Yöneticinin öngörüsüne göre, kısa vadede Bitcoin’in fiyat hareketleri yatay kalmaya devam edecek. Ancak Fed’in söylemi, yılın son çeyreğine doğru momentumun oluşup oluşmayacağını belirleyecek.

Bitunix analistleri de kısa vadede güvercin beklentilerin riskli varlıklara destek verdiğini, ancak “Fed’in faiz indirimlerinde aşırıya kaçmasının resesyon endişelerini tetikleyerek yükseliş hissiyatını bastırabileceğini” vurguladı.

Öte yandan Glassnode verilerine göre, son bir yılda 5–7 yıllık BTC arzının “gerçekleşmiş piyasa değeri” 14,9 milyar dolardan 8,5 milyar dolara düştü. Şirket, “Bu arzın neredeyse tamamı daha uzun vadeli gruplara yaşlandı, bu da uzun vadeli yatırımcıların kararlılığını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

That doesn’t mean all holders from this cohort stayed inactive. The 5–7y group still spent ~385k $BTC in profit over the year, showing that while most coins matured passively, some holders selectively distributed. pic.twitter.com/u6H4KezWet — glassnode (@glassnode) September 8, 2025

Yatırımcılar Kritik Seviyeleri İzliyor

Haftaya 111.425 dolar seviyesinde başlayan Bitcoin (BTC), son 24 saatte büyük ölçüde yükseliş yönlü seyir izledi. Gün içi en düşük 110.690 dolara gerileyen BTC, ardından 112.317 dolara kadar yükseldi. Bu seviye, haftanın zirvesi olan 113.225 dolara yakın. Mevcut fiyat ise, 25 gün önce kaydedilen 124.128 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden %9,8 aşağıda bulunuyor.

Bitcoin son günlerde 110.800 dolar civarında konsolide oluyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde 108.450 ve 107.400 dolar destekleri gündeme gelebilir. Öte yandan 113.400 doların aşılması, 115.400 ve 117.150 dolara doğru yeni bir yükselişin önünü açabilir.

Bitcoin Fiyat Grafiği. Kaynak: TradingView

Ethereum (ETH) ise 4.317 dolardan işlem görüyor. Gün içinde en düşük 4.272 dolara gerileyen ETH, en yüksek seviyesini mevcut fiyatında kaydetti. Geçtiğimiz hafta 4.241 – 4.482 dolar bandında hareket eden ETH için 4.490 doların üzerinde kalıcılık, 4.665 ve 4.865 dolara yükselişi destekleyebilir. Ancak 4.250 doların altına inilmesi halinde 4.070, 3.940 ve 3.785 dolarlık seviyeler gündeme gelebilir.

Piyasa duyarlılığı hafta sonunda fazla değişmedi. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi dün 40’tan bugün 42’ye yükseldi, ancak yatırımcılar orta vadeli yön için ek sinyaller beklemeye devam ediyor.

Kaynak: CoinMarketCap

ETF tarafında ise çıkışlar dikkat çekti. ABD Bitcoin spot ETF’leri cuma günü 160,18 milyon dolar net çıkış yaşadı. BlackRock (63,21 milyon $), Bitwise (49,65 milyon $) ve Grayscale (47,33 milyon $) en büyük çıkışları bildirdi.

Kaynak: SoSoValue

Aynı şekilde ABD Ethereum ETF’leri de 5 Eylül’de 446,71 milyon dolar çıkış gördü. BlackRock’un 309,88 milyon $ ve Grayscale’in 51,77 milyon $’lık çıkışları başı çekti.

Kaynak: SoSoValue

Ethereum’un on-chain geliri ise ağustos ayında %44 düşüşle 14,1 milyon dolara geriledi. Token Terminal verilerine göre, Temmuz’da bu rakam 25,6 milyon dolardı.

Kurumsal alımlar ise devam ediyor. Japonya merkezli Metaplanet, pazartesi günü 136 Bitcoin daha satın alarak toplam varlığını 20.136 BTC’ye çıkardı.

CEO Simon Gerovich, şirketin bugüne kadar 2,8 milyar dolar karşılığında yaptığı alımlarla, en büyük kurumsal Bitcoin sahipleri arasında 6. sırada yer aldığını açıkladı. Metaplanet’in 2025 yılı başından bu yana BTC getirisi %487’ye ulaştı.

Metaplanet has acquired 136 BTC for ~$15.2 million at ~$111,666 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 487% YTD 2025. As of 9/8/2025, we hold 20,136 $BTC acquired for ~$2.08 billion at ~$103,196 per bitcoin. $MTPLF pic.twitter.com/nwEAv0NzQq — Simon Gerovich (@gerovich) September 8, 2025

Son 20 ayda ise büyük şirketler toplamda günlük ortalama 1.755 BTC satın aldı. Bu alımlar, Bitcoin’in piyasa değerine 1,3 trilyon doların üzerinde katkı sağladı.

Hızlı Soru-Cevap

Kripto bugün neden hisse senetlerinden farklı hareket etti?

Kripto para piyasası son 24 saatte yükselirken, hisse senetleri geçtiğimiz işlem gününde karışık bir seyir izledi. Cuma günü kapanışta S&P 500 %0,32 düşerken, Nasdaq-100 %0,082 yükseldi, Dow Jones Sanayi Endeksi ise %0,48 geriledi. Bu tablo, Cuma günü açıklanan Ağustos istihdam raporunun ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu ay faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin güçlenmesiyle şekillendi.

Bu yükseliş sürdürülebilir mi?

Piyasa bir süredir küçük artışlar ve düşüşler arasında gidip geliyor; daha çok düzeltme ve konsolidasyon hareketleri görülüyor. Analistler, kısa vadede belirsizliklerin devam etmesini ancak Fed’in faiz politikasına ilişkin netlik kazanıldığında piyasanın yönünü daha sağlam şekilde belirlemesini bekliyor.