Ethereum Ağının Gelirleri Ağustos Ayında %44 Düştü

Ethereum (ETH) fiyatı yeni rekorlar kırsa da ağın gelirleri ağustos ayında sert bir şekilde düştü.

Token Terminal verilerine göre, token yakma işlemleriyle elde edilen Ethereum gelirleri aylık bazda %44 düşüşle 14.1 milyon dolara geriledi. Temmuz ayında ise bu sayı 25.6 milyon dolardır.

ETH fiyatı nisan ayından bu yana %240 yükselerek 24 Ağustos’ta 4.957 dolar fiyatla rekor kırdığı halde ağ gelirlerinde böyle bir düşüş görüldü.

Ethereum Ağının İşlem Ücretlerinde de Düşüş Görüldü

Ethereum ağı temmuz ayında işlem ücretlerinden 49.6 milyon dolar gelir elde ederken, ağustos ayında ise %20 düşüşle 39.7 milyon dolar gelir elde etti.

Bu düşüş büyük ölçüde Mart 2024’te gerçekleştirilen Dencun yükseltmesinden kaynaklanıyor. Söz konusu yükseltme, katman 2 rollup’ları için işlem maliyetlerini düşürdü.

Dencun yükseltmesi ölçeklenebirliği artırsa da işlem ücreti gelirlerini önemli ölçüde düşürdü.

Gelirlerdeki düşüş, Ethereum’un uzun vadeli ekonomi modeline ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Eleştirmenler, işlem ücreti gelirlerinin düşük olmasının platformun sürdürülebilirliğine zarar verdiğini düşünüyor. Öte yandan Ethereum’un küresel merkezi olmayan finansın yapı taşı haline geldiğini savunanlar da var.

Ethereum, gelirlerdeki düşüşe rağmen kurumsal yatırımcılardan ilgi görmeye devam ediyor.

Ethereum’u Wall Street’e taşımaya yönelik çalışmalarını artıran Etherealize, eylül ayında 40 milyon dolar yatırım aldı.

Ocak ayında Ethereum Vakfı ve kurucu ortağı Vitalik Buterin’in desteğiyle faaliyete geçen Etherealize, Ethereum ile finans dünyası arasında köprü kurmayı hedefliyor.

Etherealize Kurucu Ortağı Grant Hummer, Ethereum’un kripto ETF alanındaki varlığına rağmen birçok kuruluşun ETH hakkında yeterince bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Fonlama turundan elde edilen 40 milyon dolar, yeni araçlar ve platformlar için kullanılacak. Etherealize, tokenleştirilmiş varlıkların özel alım satımı için altyapı oluşturmayı planlıyor.

Joseph Lubin, ETH’nin 100 Kat Değerleneceğini Tahmin Ediyor

Ethereum kurucu ortağı Joseph Lubin, ETH’nin zamanla 100 kat ya da daha fazla değerlenebileceğine inanıyor. Lubin, Ethereum’un Wall Street’in gelecekteki altyapısı olacağını söyledi.

Lubin, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Ethereum’un JPMorgan gibi birçok kuruluşun uygulamalarının yerini alacağını ve finansal hizmetlerin bel kemiği haline geleceğini söyledi.

Bu arada Fundstrat’tan Tom Lee de Ethereum’un kısa vadede 5.500 dolara, yıl sonundan önce de 12.000 dolara yükselebileceği yönündeki tahminini açıkladı.

26 Ağustos’ta Amitis Investing programına katılan Lee, ABD Senatosu’nun GENIUS yasasına onay vermesinin ardından Wall Street’in Ethereum’a yaklaşımının önemli ölçüde değiştiğini söyledi.

Lee, Ethereum’un geleneksel finans için önemli bir blockchain altapısı olduğunu ve şu anda stablecoin arzının 145 milyar dolardan fazlasını desteklediğini belirtti.