Metaplanet 136 Bitcoin Satın Aldı: Varlıkları 20 Bin BTC’yi Aştı

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Japonya merkezli yatırım şirketi Metaplanet, pazartesi günü 15.2 milyon dolar harcayarak 136 Bitcoin satın aldığını duyurdu. Şirketin BTC Getirisi ise %487’ye ulaştı.

Metaplanet has acquired 136 BTC for ~$15.2 million at ~$111,666 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 487% YTD 2025. As of 9/8/2025, we hold 20,136 $BTC acquired for ~$2.08 billion at ~$103,196 per bitcoin. $MTPLF pic.twitter.com/nwEAv0NzQq — Simon Gerovich (@gerovich) September 8, 2025

Metaplanet CEO’su Simon Gerovich, şirketin şu anda 20.136 Bitcoin’e sahip olduğunu, toplam satın alma fiyatının 2.8 milyar dolar olduğunu söyledi. Metaplanet, 24.000 BTC’ye sahip olan kripto borsası Bullish’in ardından en büyük altıncı kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumunda.

Metaplanet geçen hafta da 1.009 BTC satın alarak toplam varlıklarını 20.000 Bitcoin’e çıkarmıştı.

Metaplanet’in BTC Getirisi %487’ye Ulaştı

Metaplanet 2025 yılı boyunca sürekli olarak Bitcoin satın aldı. Haziran ayının sonlarında yaklaşık 12.000 BTC’ye sahip olan şirketin 8 Eylül itibariyle 20.136 BTC’si bulunuyor.

Bu arada Metaplanet’in yıl başından bu yana elde ettiği Bitcoin getirisi %487’ye ulaştı.

Metaplanet, Bitcoin satın alma stratejisinin performansını ölçmek için BTC Getirisi metriğini kullandığını söyledi.

Şirket, 1 Temmuz’dan 8 Eylül’e kadar BTC Getirisinin %30.8 olduğunu söyledi.

Metaplanet Hisselerinde %2.3 Düşüş

Metaplanet’in son BTC alımının ardından hisse fiyatı %2.3 düştü. Metaplanet hisseleri son zamanlarda kaydedilen tepe seviyeden bu yana yaklaşık %20 değer kaybetti.

Yahoo Finance verilerine göre Metaplanet hisseleri yaklaşık dört ayın en düşük seviyesini geriledi ve geçen yılın tepe seviyesinden bu yana %63 değer kaybetti.

Öte yandan teknik indikatörler ise daha fazla düşüş yaşanabileceğine işaret ediyor.

Metaplanet hisse fiyatı. Kaynak: Trading View

Bu arada Bitcoin hazine stratejilerinin sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler var. Eleştirmenler, Bitcoin’e agresif bir şekilde yatırım yapan şirketlerin hisselerinin kripto piyasasındaki volatiliteye karşı daha savunmasız olabileceği konusunda uyarıyor.